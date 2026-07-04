Ông Putin tuyên bố Konstantinovka thất thủ, Nga mở đường tiến thẳng tới Kramatorsk và Slavyansk

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga đã kiểm soát Konstantinovka, cho rằng đây là bước ngoặt mở đường tiến về Kramatorsk, Slavyansk và toàn bộ Donetsk giữa lúc giao tranh ở Donbass leo thang.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố việc giành quyền kiểm soát thành trì kiên cố Konstantinovka của Ukraine đã mở ra con đường trực tiếp để quân đội Nga tiến về Kramatorsk và Slavyansk, đồng thời tạo điều kiện cho chiến dịch giành quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Donetsk.

Konstantinovka là một phần của cụm đô thị Slavyansk–Kramatorsk–Konstantinovka ở phía tây bắc Donetsk. Sau biến động Maidan năm 2014, chính quyền Kiev đã dành nhiều năm xây dựng nơi đây thành một hệ thống phòng thủ quy mô lớn, được giới chức Ukraine nhiều lần mô tả là một "pháo đài gần như bất khả xâm phạm".

Trong vài tuần gần đây, giao tranh quanh Konstantinovka diễn ra đặc biệt quyết liệt khi lực lượng Nga đồng loạt tiến công từ nhiều hướng, từng bước chia cắt thành phố và bao vây một phần lực lượng đồn trú Ukraine.

Phát biểu trong chuyến thị sát một sở chỉ huy tiền phương hôm 12/9, nơi ông được Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov cùng các chỉ huy tiền tuyến báo cáo tình hình chiến sự, ông Putin cho rằng việc kiểm soát Konstantinovka mới chỉ là "giai đoạn đầu tiên nhưng vô cùng quan trọng" trong chiến dịch đánh bật các lực lượng còn lại của Ukraine khỏi khu vực.

"Việc Cụm tác chiến Phương Nam giành được Konstantinovka đã mở ra con đường trực tiếp để tiếp tục tiến công về Kramatorsk, Slavyansk và các khu vực phòng thủ kiên cố khác. Đây chắc chắn là chìa khóa để giải phóng toàn bộ lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Donetsk," ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga đồng thời khẳng định quân đội nước này vẫn duy trì "động lực tích cực" và đang tăng tốc các hoạt động tấn công trên toàn bộ chiến tuyến.

Theo báo cáo của các chỉ huy tại cuộc họp, lực lượng Nga đã đồng thời đột nhập Konstantinovka từ nhiều hướng, chia cắt hệ thống phòng thủ của Ukraine thành các cụm nhỏ trước khi lần lượt tiêu diệt từng ổ kháng cự.

Các chỉ huy cho biết quân đội Ukraine đã xây dựng nhiều tuyến phòng thủ kiên cố xung quanh thành phố, dựa vào các công sự bê tông cốt thép, tầng hầm, khu công nghiệp và các khu dân cư dày đặc.

Một chỉ huy Nga nói với ông Putin rằng phía Ukraine từng tin hệ thống phòng thủ này "gần như không thể xuyên thủng", nhưng các đơn vị xung kích Nga đã bí mật luồn sâu ra phía sau phòng tuyến đối phương theo từng nhóm nhỏ, phong tỏa lực lượng Ukraine và làm tê liệt hệ thống phòng thủ có tổ chức của thành phố.

Trong cuộc kết nối trực tuyến từ trung tâm Konstantinovka, một chỉ huy cấp trung đội cho biết đơn vị của ông đã làm chủ khu nhà cao tầng và nhiều tòa nhà hành chính, trong khi các lực lượng Nga vẫn tiếp tục rà soát toàn thành phố để truy tìm những binh sĩ Ukraine còn ẩn náu trong tầng hầm, các công trình bị phá hủy và đống đổ nát.

Bộ Quốc phòng Nga cũng trình chiếu cho ông Putin các hình ảnh do máy bay không người lái ghi lại trên bầu trời Konstantinovka. Các chỉ huy chỉ ra những vị trí phòng thủ trước đây của Ukraine, các khu công nghiệp, khu dân cư và những địa điểm mà cờ Nga đã được cắm sau khi thành phố nằm dưới quyền kiểm soát của Moscow.

Kết thúc cuộc họp, ông Putin gửi lời cảm ơn tới các binh sĩ tham gia chiến dịch và khẳng định ông "không hề nghi ngờ" về chiến thắng cuối cùng của Nga.

Tổng thống Nga cũng cảnh báo Moscow sẽ tiếp tục mở rộng vùng đệm an ninh dọc khu vực biên giới chừng nào Ukraine vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự trên lãnh thổ Nga.

Theo RT