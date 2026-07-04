Vụ cháy cướp đi 2 sinh mạng: Hà Nội lập tức hỗ trợ gia đình nạn nhân

Sau vụ hỏa hoạn khiến hai cha con tử vong và một thiếu niên bị bỏng nặng, UBND TP Hà Nội yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm, đồng thời triển khai hỗ trợ ngay cho các nạn nhân và gia đình.

Theo báo cáo của địa phương, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 3/7, ngọn lửa bùng phát tại căn nhà số 11, liền kề 9, Khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TP Hà Nội cùng lực lượng Cấp cứu 115 đã có mặt tại hiện trường để chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đến khoảng 14 giờ 10 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt.

Vụ hỏa hoạn khiến anh N.V.T. (sinh năm 1990), là người được nhờ trông coi căn nhà, và con trai là cháu N.T.D. (11 tuổi) tử vong tại chỗ. Cháu N.T.T. (13 tuổi) bị bỏng khoảng 60% cơ thể ở vùng đầu, mặt, tay và lưng, hiện đang được điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác.

Để khẩn trương khắc phục hậu quả, Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với UBND phường Kiến Hưng và các đơn vị liên quan tập trung điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy; xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.

UBND thành phố cũng giao Sở Y tế, UBND phường Kiến Hưng cùng các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ vật chất, tinh thần đối với gia đình các nạn nhân; bảo đảm vệ sinh môi trường tại khu vực xảy ra vụ cháy và kịp thời báo cáo thành phố những vấn đề vượt thẩm quyền.

Ông Đinh Hồng Phong, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội thăm hỏi, trao hỗ trợ cho cháu N.T.T. đang điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác. Ảnh: Diệu Linh

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Đinh Hồng Phong đã trực tiếp đến Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác và Nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông để thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình.

Tại Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, đoàn đã thăm hỏi cháu N.T.T., động viên gia đình và trao hỗ trợ 6,5 triệu đồng cho nạn nhân bị thương.

Tiếp đó, tại Nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đã chia buồn sâu sắc với gia đình hai nạn nhân tử vong, động viên thân nhân sớm vượt qua mất mát và trao kinh phí hỗ trợ của thành phố với mức 32,5 triệu đồng đối với mỗi trường hợp tử vong, tổng cộng 65 triệu đồng.

Ông Đinh Hồng Phong, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội thăm hỏi, trao hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân tại Nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Ảnh: Diệu Linh

Theo Sở Y tế Hà Nội, các khoản hỗ trợ được thực hiện theo Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về chính sách an sinh xã hội cho người dân Thủ đô.

Ngoài nguồn hỗ trợ của thành phố, UBND phường Kiến Hưng cho biết địa phương dự kiến hỗ trợ thêm từ nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác, với mức 20 triệu đồng đối với mỗi trường hợp tử vong và 10 triệu đồng đối với người bị thương.

UBND phường sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi tình trạng sức khỏe của nạn nhân đang điều trị, đồng thời cập nhật kết quả điều tra nguyên nhân vụ cháy theo quy định.