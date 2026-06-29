Nhân viên nhà trường dùng búa đập hơn 100 điện thoại của học sinh, dư luận phẫn nộ

Một trường ở Hồ Nam, Trung Quốc đập hơn 100 điện thoại tịch thu của học sinh trước toàn trường, gây tranh cãi về tính hợp pháp và đạo đức của cách hành xử này.

Một trường học ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) đang vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ sau khi công khai dùng búa đập nát hơn 100 chiếc điện thoại tịch thu của học sinh trước sự chứng kiến của toàn bộ học sinh, với mục đích răn đe việc mang điện thoại vào trường.

Vụ việc khiến dư luận trên mạng xã hội phản ứng gay gắt, cho rằng nhà trường đã hành xử thô bạo và vượt quá thẩm quyền. Ngay cả cơ quan quản lý giáo dục địa phương cũng thừa nhận cách xử lý này là không phù hợp.

Dùng búa đập nát điện thoại để "làm gương"

Ngày 25/6, một đoạn video được lan truyền trên mạng cho thấy các giáo viên của Trường Jinghuayuan (Tinh Hoa Viên) ở thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam, đứng giữa sân trường và dùng búa sắt đập nát hơn 100 chiếc điện thoại đặt dưới đất trước sự chứng kiến của hàng trăm học sinh.

Người đăng video cho biết sự việc này là có thật và đã xảy ra khoảng hai tháng trước.

Theo giải thích của phía nhà trường, những chiếc điện thoại này đã bị tịch thu từ nhiều năm trước nhưng không có học sinh nào đến nhận lại. Việc tiêu hủy công khai nhằm cảnh báo học sinh không mang điện thoại vào trường.

Các học sinh phải chứng kiến cảnh tài sản của mình bị hủy hoại khiến dư luận bức xúc. Ảnh: Singtao.

Cư dân mạng chỉ trích

Đoạn video sau khi đăng tải đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng và nhanh chóng trở thành chủ đề được tìm kiếm nhiều trên mạng xã hội Trung Quốc.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng phản ứng gay gắt. Nhiều người đặt câu hỏi tại sao nhà trường vẫn áp dụng phương pháp quản lý lỗi thời như vậy, đồng thời khẳng định việc công khai hủy hoại tài sản của học sinh là hành vi vi phạm pháp luật. Sau đây là một số ý kiến nổi bật: "Phá hủy điện thoại của học sinh là hành vi trái pháp luật"; "Dù học sinh vi phạm nội quy, nhà trường cũng không có quyền phá hủy tài sản của họ"; "'Không có người nhận' nghĩa là gì? Khi thu điện thoại chẳng lẽ không lập biên bản?"; "Hiệu trưởng bây giờ sao lại hành xử thô bạo đến vậy? Đây là giáo dục hay thị uy? Ai trao cho họ quyền đó?"; "Giáo viên trường này chẳng lẽ lại không hiểu pháp luật?"; "Ngày xưa đi học thầy cô dạy 'ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần', còn bây giờ trường học lại dạy học sinh thói bạo lực bằng cách đập điện thoại. Giáo viên vô pháp vô thiên thế à?"

Nhà trường: "Không ai nhận thì đập bỏ thôi"

Trao đổi với phóng viên tờ Tin tức toàn cảnh (Zonglan Xinwen) vào hôm thứ Sáu (26/6) vừa qua, đại diện trường Tinh Hoa Viên cho biết, số điện thoại bị đập đều là đồ tịch thu từ nhiều năm trước nhưng không có học sinh nào đến nhận lại. Việc đem ra đập trước toàn trường chỉ nhằm mục đích răn đe, cảnh báo các em không được mang điện thoại vào lớp.

Người này nói: "Không có ai nhận thì cuối cùng chúng tôi phải hủy bỏ thôi".

Video về vụ đập điện thoại lan truyền gây phản ứng mạnh mẽ. Nguồn: Singtao.

Cơ quan quản lý giáo dục lên tiếng

Tuy nhiên, đại diện Phòng Giáo dục quận Bắc Hồ, thành phố Sâm Châu khẳng định, dù không có người đến nhận thì những chiếc điện thoại này vẫn là tài sản cá nhân và không thể tùy tiện phá hủy. Cơ quan này cho rằng cách xử lý của nhà trường là không phù hợp và sẽ tiến hành xem xét, xử lý vụ việc theo quy định.

Dưới góc nhìn pháp lý, ông Phó Kiến – Chủ nhiệm Văn phòng Luật sư Trạch Cận (Hồ Nam) - nhận định: Theo Quy định bảo vệ trẻ vị thành niên tại trường học, nhà trường nghiêm cấm việc giáo dục, quản lý học sinh bằng hình thức hủy hoại tài sản. Việc trường tịch thu điện thoại về bản chất chỉ là biện pháp quản lý tạm thời chứ trường không sở hữu chúng. Do đó, nhà trường không có quyền định đoạt, càng không có quyền đập phá.

Luật sư cũng chỉ ra rằng, hành vi đập điện thoại đã xâm phạm nghiêm trọng đến quyền sở hữu tài sản của người khác. Nếu chủ nhân của những chiếc điện thoại này yêu cầu bồi thường, nhà trường bắt buộc phải chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại.

Theo Singtao, Zaobao