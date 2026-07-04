Argentina suýt ôm hận trước "chú lùn" Cape Verde: Trận cầu điên rồ nhất World Cup 2026

Dù thua Argentina và dừng bước, Cape Verde đã gây ấn tượng mạnh mẽ tại World Cup 2026, viết nên câu chuyện cổ tích trong lịch sử giải đấu này.

Đương kim vô địch Argentina cuối cùng vẫn giành vé vào vòng 1/8, nhưng phải trải qua 120 phút nghẹt thở trước hiện tượng Cape Verde trong một trận đấu mà nhiều người gọi là "điên rồ nhất World Cup 2026".

Không ai nghĩ đội bóng đến từ quần đảo chỉ hơn nửa triệu dân lại có thể đẩy nhà vô địch thế giới đến sát bờ vực bị loại, cho dù HLV trước đó đã cảnh báo các cầu thủ của ông không được chủ quan, Cape Verde có mặt ở vòng knock-out không phải ngẫu nhiên.

Người hùng Messi lại lên tiếng

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Argentina tràn lên tấn công như thường lệ. Phút 17, Lionel Messi mở tỷ số bằng một cú đá phạt hàng rào tuyệt đẹp, tiếp tục chuỗi phong độ hủy diệt của mình tại giải. Đó đã là bàn thắng thứ 7 của siêu sao 39 tuổi ở World Cup năm nay.

Siêu phẩm của Messi. Ảnh Reuters.

Tưởng như bàn mở tỷ số của anh sẽ mở ra một chiến thắng dễ dàng. Nhưng Cape Verde không nghĩ vậy. "Blue Sharks" đã khiến cả thế giới sửng sốt. Biệt danh "Blue Sharks" (Những chú cá mập xanh) đã được thể hiện đúng nghĩa.

Không hề co cụm phòng ngự, đại diện châu Phi liên tục tổ chức những pha phản công tốc độ khiến hàng thủ Argentina nhiều lần chao đảo.

Phút 63, Cape Verde tạo nên địa chấn. Từ một pha bóng cố định, trung vệ đội trưởng bật cao đánh đầu tung lưới Argentina, san bằng tỷ số 1-1.

Khán đài gần như bùng nổ. Hàng nghìn CĐV Argentina chết lặng. Trong khi đó, các cầu thủ Cape Verde ăn mừng như thể đã vô địch.

Vozinha chơi xuất thần liên tiếp cứu thua

Những phút còn lại của trận đấu chứng kiến sức ép nghẹt thở. Argentina cầm bóng áp đảo nhưng liên tục bỏ lỡ. Ngược lại, Cape Verde mới là đội tạo ra những cơ hội nguy hiểm hơn.

Trong thời gian còn lại của 90 phút, Argentina ép sân mạnh mẽ. Messi liên tục uy hiếp khung thành, nhưng thủ môn kỳ cựu Vozinha chơi xuất thần với nhiều pha cứu thua, buộc hai đội bước vào hiệp phụ.

Bước sang hai hiệp phụ, thế trận càng trở nên khó lường. Ngay đầu hiệp phụ, ở phút 92, Lisandro Martínez ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Argentina sau pha phối hợp với Alexis Mac Allister.

Phút 103, Cape Verde tiếp tục khiến cả thế giới kinh ngạc. Sidny Lopes Cabral cứa lòng đẹp mắt gỡ hòa 2-2 sau đường chuyền của Yannick Semedo.

Phút 111, khi trận đấu tưởng như sẽ kéo dài đến loạt luân lưu, Messi thực hiện quả phạt góc chính xác để Cristian Romero bật cao đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Argentina. Cuối cùng, Argentina giành chiến thắng để đi tiếp sau khi ghi bàn quyết định rồi bảo vệ thành công mành lưới trước những đợt tấn công vũ bão của các cầu thủ áo xanh đậm.

Nhưng sau tiếng còi mãn cuộc, điều khiến người hâm mộ nhớ nhất không phải chiến thắng của Argentina, mà chính là màn trình diễn quả cảm của Cape Verde.

Niềm vui của ban huấn luyện và các cầu thủ Cape Verde khi chọc thủng lưới nhà đương kim vô địch. Ảnh: Reuters.

Cape Verde dừng bước nhưng ngẩng cao đầu

Lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại World Cup, Cape Verde đã viết nên câu chuyện cổ tích. Họ bất bại ở vòng bảng trước những đối thủ mạnh như Tây Ban Nha, Uruguay và Arab Saudi để lần đầu giành quyền vào vòng knock-out.

Đến vòng 32 đội, họ lại khiến nhà đương kim vô địch thế giới phải trải qua trận đấu khó khăn nhất kể từ đầu giải. Một quốc gia chỉ khoảng 520.000 dân nhưng đã thi đấu sòng phẳng với đội tuyển sở hữu Messi cùng dàn sao hàng đầu thế giới.

Ngay cả HLV Lionel Scaloni cũng phải thừa nhận trước trận rằng Cape Verde "không vào vòng loại trực tiếp nhờ may mắn", và diễn biến trên sân đã chứng minh lời cảnh báo đó hoàn toàn chính xác.

Chiến thắng giúp Argentina tiếp tục hành trình bảo vệ chức vô địch. Tuy nhiên, Cape Verde mới là cái tên chiếm trọn trái tim người hâm mộ.

Họ rời giải mà không có gì phải xấu hổ. Thậm chí, sau màn trình diễn trước Argentina, "Blue Sharks" còn được xem là một trong những hiện tượng lớn nhất World Cup 2026. World Cup luôn có những điều kỳ diệu như thế; không phải đội bóng mạnh nhất luôn tạo nên cảm xúc lớn nhất.

Đôi khi, chỉ cần một đội tuyển nhỏ bé dám chơi bóng bằng tất cả niềm tin và lòng kiêu hãnh cũng đủ khiến cả thế giới phải ngả mũ thán phục.