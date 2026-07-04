Na Uy "gây sốt" sau kỳ tích vào vòng 1/8 World Cup, áo đấu cháy hàng trên toàn quốc

Na Uy gây sốt với chiến thắng và vòng 1/8 World Cup 2026, áo đấu của đội tuyển cháy hàng, thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ toàn quốc.

Mặc dù còn vài ngày nữa mới bước vào cuộc đối đầu với Brazil ở vòng 1/8 World Cup 2026 (diễn ra sáng 6/7 theo giờ Việt Nam), nhưng Na Uy đã thực sự lên cơn sốt bóng đá. Áo đấu của đội tuyển quốc gia đang rơi vào tình trạng "cháy hàng", khiến người hâm mộ khắp cả nước phải vất vả săn lùng.

Sau chiến thắng 2-1 trước Bờ Biển Ngà hôm 1/7 để giành vé vào vòng 16 đội, bà Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Na Uy Lise Klaveness đã cùng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino theo dõi trận đấu trên khán đài. Bà Klaveness mặc chiếc áo đỏ truyền thống của đội tuyển Na Uy – món đồ thời trang được săn đón nhất tại nước này trong mùa hè năm nay.

Bà Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Na Uy Lise Klaveness mặc áo đấu của đội nhà cùng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino theo dõi trận đấu Na Uy - Bờ Biển Ngà trên khán đài. Ảnh: Reuters.

Chiếc áo đấu đỏ nổi bật bên trong bộ vest của bà hòa cùng "biển đỏ" trên khán đài. Tuy nhiên, trước thềm trận đại chiến với Brazil, hàng nghìn CĐV Na Uy vẫn chưa thể mua được áo do nguồn cung khan hiếm và hoạt động vận chuyển gặp trục trặc.

“Nhu cầu mua áo đấu thực sự bùng nổ. Chúng tôi đều cảm nhận rất rõ điều đó. Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân là do sức mua vượt xa dự báo hay do khâu sản xuất gặp vấn đề", bà Klaveness chia sẻ sau chiến thắng của đội nhà.

Theo đài truyền hình TV2 của Na Uy, những cửa hàng còn hàng đều chứng kiến cảnh người hâm mộ xếp hàng dài từ sớm, trong khi các lô áo mới thường được bán sạch chỉ sau vài phút. Người hâm mộ đang ráo riết tìm mua áo đấu để cổ vũ đội tuyển trong lần đầu tiên góp mặt ở vòng chung kết World Cup nam kể từ năm 1998.

Ông Lilleberg, quản lý một cửa hàng đồ thể thao ở Oslo, cho biết: "Nhu cầu thật điên rồ. Tôi chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào như vậy, nhưng đó cũng là điều tuyệt vời nhất".

Danh thủ Haaland và bạn gái Isabel. Ảnh: Sohu.

Ông nói thêm: "Rất tiếc khi chúng tôi không thể đáp ứng nhu cầu của tất cả khách hàng. Chúng tôi luôn muốn mang đến những sản phẩm bóng đá mà người hâm mộ cần, nhưng chỉ có thể bán những gì còn trong kho".

Tại World Cup 2026, Na Uy sử dụng áo đỏ sân nhà trong các trận gặp Iraq và Pháp, áo trắng khi gặp Bờ Biển Ngà và áo đen ở cuộc đối đầu với Senegal.

Sức hút của áo đấu Na Uy cũng lan rộng ra thị trường quốc tế nhờ sự hiện diện của siêu tiền đạo Erling Haaland. Bà Klaveness kết luận: "Đây là một cơn đau đầu hạnh phúc, nhưng dù sao chúng tôi cũng phải tìm cách giải quyết nó".