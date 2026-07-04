Tuyển Đức chia tay HLV Nagelsmann, Jurgen Klopp sẵn sàng ngồi vào "ghế nóng"

Liên đoàn bóng đá Đức bắt đầu đàm phán với Jurgen Klopp sau khi Nagelsmann từ chức, mở ra khả năng ông dẫn dắt đội tuyển quốc gia trong thời gian tới.

Ngày 3/7, HLV Julian Nagelsmann đã chính thức tuyên bố từ chức. Ngay sau đó, Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) xác nhận đã bắt đầu đàm phán với Jurgen Klopp về khả năng ông dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

Đức vừa bị Paraguay loại trên chấm luân lưu ở vòng 32 đội, qua đó tiếp tục nối dài chuỗi thất bại tại các kỳ World Cup. Đây đã là lần thứ ba liên tiếp "Cỗ xe tăng" trải qua một kỳ World Cup đáng quên. Trước đó, họ bị loại ngay từ vòng bảng ở các kỳ World Cup 2018 và 2022. Chức vô địch gần nhất của Đức vẫn là tại World Cup 2014.

Trong thông báo từ chức, ông Nagelsmann chia sẻ: "Ưu tiên lớn nhất của tôi luôn là thành công của đội tuyển. Sau cú sốc lớn như thế này, đội bóng xứng đáng có một khởi đầu mới.

Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt tới người hâm mộ. Ngay cả trong những thời khắc khó khăn nhất, các bạn vẫn luôn sát cánh, tin tưởng và tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi. Việc không thể mang đến cho các bạn nhiều đêm bóng đá đáng nhớ hơn tại World Cup và không đáp lại kỳ vọng của mọi người khiến tôi vô cùng đau lòng".

Các cầu thủ Đức thất vọng rời sân sau khi bị Paraguay loại trên chấm luân lưu ở vòng 32 đội. Ảnh: Sohu.

Khép lại ba năm cầm quân

Ở tuổi 38, Julian Nagelsmann được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển Đức vào năm 2023 và trở thành nhà cầm quân trẻ nhất trong gần 40 năm dẫn dắt "Die Mannschaft" tại vòng knock-out World Cup. Tuy nhiên, sau thất bại trước Paraguay, ông buộc phải khép lại nhiệm kỳ đầy tiếc nuối.

Đáng chú ý là ngay sau trận đấu, trước những lời kêu gọi ông rút lui, Nagelsmann từng khẳng định ông "không phải kiểu người cứ bị loại là lập tức xin từ chức".

Sau khi Nagelsmann thông báo từ chức, Chủ tịch DFB Bernd Neuendorf đã gửi lời tri ân: "Liên đoàn Bóng đá Đức chân thành cảm ơn Julian Nagelsmann vì những đóng góp kể từ tháng 9/2023. Ông ấy luôn làm việc với tinh thần cống hiến, tham vọng lớn và ý thức trách nhiệm rất cao. Chúng tôi đều dành sự tôn trọng đặc biệt cho Julian".

Jurgen Klopp là ứng viên số một

DFB cho biết ban lãnh đạo đã bắt đầu tiếp xúc với cựu HLV huyền thoại của Liverpool F.C. là Jurgen Klopp. Theo liên đoàn, chiến lược gia 58 tuổi đã phát đi tín hiệu "về cơ bản đã sẵn sàng" xem xét tiếp quản đội tuyển Đức.

Nếu đạt được thỏa thuận, đây sẽ là lần đầu tiên Jurgen Klopp dẫn dắt đội tuyển quốc gia sau nhiều năm gặt hái thành công ở cấp CLB, trong đó nổi bật là chức vô địch Premier League và UEFA Champions League cùng Liverpool.

Theo Zaobao.