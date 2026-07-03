Quân đội Nga tuyên bố tiến công vào cứ điểm cuối cùng của Ukraine ở Donbass

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này sắp hoàn tất chiến dịch tại Konstantinovka, một thành phố chiến lược thuộc cụm phòng thủ Slavyansk-Kramatorsk của Ukraine ở Donbass.

Quân đội Nga tuyên bố đang tiến gần đến giai đoạn cuối của chiến dịch truy quét và tiêu diệt các đơn vị còn sót lại của quân đội Ukraine tại thành phố Konstantinovka - một trong những cứ điểm phòng thủ quan trọng nhất của Kiev trong khu vực Donbass.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, giao tranh tại thành phố Konstantinovka, nằm ở phía tây bắc của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) do Moscow tuyên bố sáp nhập, đã leo thang mạnh trong những tuần gần đây. Lực lượng Nga được cho là đã tiến công từ nhiều hướng, chia cắt thành phố thành hai khu vực, làm rối loạn hệ thống phòng thủ của Ukraine.

Konstantinovka là một phần của cụm đô thị Slavyansk-Kramatorsk - chuỗi các đô thị ở phía bắc Donbass được Ukraine xây dựng thành một tuyến phòng thủ quy mô lớn trong nhiều năm qua. Thành phố này nằm cách Kramatorsk khoảng 15 km về phía đông nam, với Druzhkovka nằm giữa hai địa điểm.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/7 tuyên bố các đơn vị của họ đang "tiến gần đến việc hoàn tất hoạt động làm sạch thành phố khỏi các nhóm quân Ukraine còn phân tán."

Một số hãng truyền thông Nga gần đây cho biết Bộ chỉ huy Ukraine dường như đã chấp nhận mất Konstantinovka, khi không còn nỗ lực đưa quân tiếp viện vào khu vực, đồng thời được cho là nhiều lần từ chối đề nghị rút lui của lực lượng đồn trú.

Theo số liệu do Moscow công bố, chỉ trong vòng 24 giờ, Ukraine đã mất tới 80 binh sĩ tại Konstantinovka, hơn 20 phương tiện quân sự gồm cả xe bọc thép và xe cơ giới, ba khẩu pháo cùng 25 phương tiện mặt đất không người lái.

Ngoài ra, quân đội Nga tuyên bố đã phá hủy 27 sở chỉ huy và điểm điều khiển máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy nhiều phương tiện mặt đất không người lái của Ukraine, được cho là sử dụng để vận chuyển tiếp tế cho các đơn vị bị bao vây trong thành phố, đã bị UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga truy đuổi và phá hủy.

Video cũng ghi lại hình ảnh một nhóm binh sĩ Ukraine ẩn náu trong một ngôi nhà dân trước khi khu vực này bị pháo binh Nga tập kích.

Phát biểu với kênh truyền thông Nga Vesti, ông Akhra Avidzba - chỉ huy Lữ đoàn quốc tế Pyatnashka, còn được biết đến với biệt danh "Abkhaz" - cho rằng Konstantinovka trên thực tế đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga.

Ông cho rằng sự thay đổi trong cách truyền thông Ukraine đề cập tới Konstantinovka phản ánh thực tế trên chiến trường.

"Trước đây họ luôn nói đây là một phần của cụm pháo đài Slavyansk-Kramatorsk, tạo thành một tuyến phòng thủ thống nhất. Nhưng giờ đây họ lại nói rằng 'mất Konstantinovka thì cũng không sao, không có gì phụ thuộc vào nó'. Chỉ riêng sự thay đổi trong cách nói đó cũng cho thấy họ đã từ bỏ Konstantinovka", ông Avidzba nhận định.

Nga và Ukraine hiện chưa đưa ra các thông tin độc lập có thể xác minh về tình hình thực tế bên trong thành phố. Các tuyên bố về thương vong và mức độ kiểm soát chiến trường từ cả hai phía chưa thể được kiểm chứng độc lập.

Theo RT