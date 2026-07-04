Giảm giá hàng chục triệu đồng, vì sao ô tô cũ vẫn khó tìm khách?

Ô tô qua sử dụng vốn là lựa chọn của nhiều người mua nhờ mức giá dễ tiếp cận hơn xe mới, nhưng phân khúc này đang chịu áp lực giảm giá rõ hơn khi sức mua chậm lại.

Ô tô cũ vốn là lựa chọn quen thuộc của nhóm khách mua xe lần đầu hoặc cần phương tiện gia đình nhờ chi phí ban đầu thấp hơn xe mới. Tuy nhiên, khi xe mới liên tục được ưu đãi, lợi thế giá của ô tô đã qua sử dụng cũng bị thu hẹp, buộc nhiều đại lý phải giảm giá để tìm khách.

Xe cũ giảm giá hàng chục triệu đồng

Thị trường ô tô cũ đang ghi nhận tình trạng kinh doanh khó khăn hơn giai đoạn đầu năm. Sức mua yếu khiến nhiều xe nằm tại đại lý lâu hơn, trong khi người mua có xu hướng so sánh kỹ giữa xe cũ và xe mới trước khi xuống tiền. Để thích nghi, nhiều đại lý phải điều chỉnh giá bán, đặc biệt ở nhóm xe phổ thông đã qua sử dụng vài năm.

Ghi nhận tại một đại lý ô tô cũ trên Quốc lộ 13, nhân viên cho biết lượng khách đến xem xe vẫn đều đặn, nhưng tỷ lệ chốt giao dịch giảm rõ so với trước.

Các mẫu SUV 7 chỗ đã qua sử dụng như Ford Everest vẫn có nhu cầu nhất định, nhưng giá bán phải linh hoạt hơn trong bối cảnh thị trường xe cũ chậm lại. Ảnh: Thượng Tâm.

Theo nhân viên này, các mẫu xe phổ biến như Toyota Vios hay Ford Everest thường phải giảm trên dưới 30 triệu đồng để dễ tiếp cận khách hơn. Cá biệt là Hyundai Palisade giảm 60 triệu đồng nhưng vẫn chưa tìm được người mua.

Tình trạng này cho thấy áp lực giảm giá không chỉ xuất hiện ở nhóm xe giá rẻ. Với các mẫu xe ít phổ biến và có giá trên 1 tỷ đồng, mức điều chỉnh thường lớn hơn do chi phí vốn cao và tệp khách hàng hẹp hơn.

Anh Trọng Thạch Nguyên Vũ, chủ đại lý ô tô cũ Vương Trọng ở Đồng Nai, cho biết một số xe tại cửa hàng đã phải giảm giá so với mức rao ban đầu để dễ bán hơn.

Mức giảm phổ biến tại đại lý này là 20-30 triệu đồng, tương đương 4-8% giá trị xe. "Một vài trường hợp tôi phải giảm giá thêm, chấp nhận lời ít lại để đẩy hàng đi nhanh hơn", anh Vũ cho biết thêm.

Vì sao giảm giá vẫn khó bán?

Dù đã giảm giá, sức mua trên thị trường ô tô cũ vẫn chưa được cải thiện rõ rệt. Hiện tại, người mua thận trọng hơn, thường so sánh giá ở nhiều nguồn, kiểm tra số km, lịch sử sử dụng, chi phí bảo dưỡng và khả năng bán lại trước khi quyết định. Vì vậy, những xe có giá chưa đủ hấp dẫn so với mặt bằng chung vẫn khó chốt giao dịch.

Áp lực lớn nhất đến từ nhóm xe mới. Từ sau Tết Nguyên đán, nhiều hãng và đại lý triển khai ưu đãi mạnh, từ hỗ trợ lệ phí trước bạ, giảm tiền mặt đến tặng bảo hiểm, lãi suất hoặc phụ kiện.

Nhiều mẫu xe mới như Tucson được hãng và đại lý ưu đãi mạnh trong thời gian qua, tạo thêm áp lực lên mặt bằng giá ô tô đã qua sử dụng. Ảnh: Hyundai.

Một số mẫu xe phổ thông như Honda City, Toyota Vios, Hyundai Accent, Creta, Tucson hay Santa Fe được ghi nhận có mức ưu đãi từ vài chục đến hơn 200 triệu đồng.

Khi xe mới liên tục được ưu đãi, khoảng cách giá với xe cũ bị thu hẹp. Điều này khiến nhiều người mua cân nhắc chi thêm để lấy xe mới, còn đầy đủ bảo hành và ít rủi ro hơn, từ đó tạo thêm áp lực giảm giá lên nhóm xe cũ phổ thông đã sử dụng vài năm.

Áp lực này khiến nhiều đại lý phải linh hoạt hơn trong quá trình bán xe. Trong bối cảnh thị trường chậm, nếu khách vào xem và trả mức giá hợp lý, đại lý thường sẵn sàng chốt giao dịch để xoay vòng vốn, thay vì giữ xe quá lâu và tiếp tục chịu chi phí tồn kho.

Ở chiều ngược lại, thị trường ô tô cũ chậm lại giúp người mua có thêm lợi thế khi thương lượng, nhất là với những xe đã nằm lâu tại đại lý hoặc có giá rao cao hơn mặt bằng chung.

Chiếc Suzuki XL7 đời 2022 tại đại lý xe cũ được giảm từ 439 triệu đồng xuống 420 triệu đồng để tăng khả năng giao dịch. Ảnh: Nguyên Vũ.

Nhìn rộng hơn, đà đi xuống của ô tô cũ thời gian qua chịu tác động từ việc xe mới liên tục giảm giá, cùng tâm lý chi tiêu thận trọng hơn của người dùng. Áp lực vì vậy đang nghiêng về phía người bán, trong khi nhóm khách mua xe phổ thông đã qua sử dụng có thêm cơ hội chọn xe với mức giá dễ tiếp cận hơn trước.