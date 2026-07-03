Sau khi loạt lãnh đạo bị bắt, PC1 tìm người “liêm chính, trách nhiệm, chín chắn” thay thế

CTCP Tập đoàn PC1 (Mã: PC1) dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 vào ngày 24/7. Tại đại hội, PC1 sẽ trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Doanh nghiệp dự kiến miễn nhiệm 4 thành viên HĐQT gồm ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT, ông Vũ Ánh Dương, ông Võ Hồng Quang và ông Nguyễn Minh Đệ. Lý do miễn nhiệm là các cá nhân này đang bị tạm giam theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.
Đồng thời, PC1 sẽ bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT, trong đó có 2 thành viên HĐQT độc lập. Doanh nghiệp cũng nêu ra loạt tiêu chí ứng viên cần đáp ứng như có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
Bên cạnh đó, người trở thành thành viên HĐQT PC1 cần có “tố chất lãnh đạo, liêm chính, trách nhiệm, chín chắn, đạo đức và nhận được sự tin tưởng của các cổ đông, các thành viên khác trong HĐQT, các cán bộ quản lý và nhân viên của công ty”.
Doanh nghiệp cũng tìm kiếm ứng viên có khả năng cân bằng lợi ích của tất cả các bên có quyền lợi liên quan và đưa ra những quyết định hợp lý.
Đối với công tác kiểm toán, PC1 trình cổ đông thông qua việc bổ sung 3 đơn vị kiểm toán đủ điều kiện thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026, gồm Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn PKF-TTG.
PC1 tổ chức ĐHĐCĐ bất thường trong bối cảnh Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "Tham ô tài sản", "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ" xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, CTCP Tập đoàn PC1 và các đơn vị liên quan.
Trong thông cáo báo chí phát đi hồi tháng 5, PC1 cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình làm việc. Đồng thời, doanh nghiệp này cũng bảo đảm hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất kinh doanh được duy trì ổn định, liên tục, đúng quy định.
PC1 cam kết không để việc một số lãnh đạo bị khởi tố ảnh hưởng đến tập đoàn. Các hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn đang được triển khai bình thường. Những nghĩa vụ với khách hàng, đối tác, ngân hàng, nhà đầu tư và người lao động cũng đang được thực hiện đúng theo cam kết.