Sau khi loạt lãnh đạo bị bắt, PC1 tìm người “liêm chính, trách nhiệm, chín chắn” thay thế

PC1 cho biết người trở thành thành viên HĐQT công ty cần có “tố chất lãnh đạo, liêm chính, trách nhiệm, chín chắn, đạo đức và nhận được sự tin tưởng của các cổ đông"

CTCP Tập đoàn PC1 (Mã: PC1) dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 vào ngày 24/7. Tại đại hội, PC1 sẽ trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Doanh nghiệp dự kiến miễn nhiệm 4 thành viên HĐQT gồm ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT, ông Vũ Ánh Dương, ông Võ Hồng Quang và ông Nguyễn Minh Đệ. Lý do miễn nhiệm là các cá nhân này đang bị tạm giam theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường của PC1.

Đồng thời, PC1 sẽ bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT, trong đó có 2 thành viên HĐQT độc lập. Doanh nghiệp cũng nêu ra loạt tiêu chí ứng viên cần đáp ứng như có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

Bên cạnh đó, người trở thành thành viên HĐQT PC1 cần có “tố chất lãnh đạo, liêm chính, trách nhiệm, chín chắn, đạo đức và nhận được sự tin tưởng của các cổ đông, các thành viên khác trong HĐQT, các cán bộ quản lý và nhân viên của công ty”.

Doanh nghiệp cũng tìm kiếm ứng viên có khả năng cân bằng lợi ích của tất cả các bên có quyền lợi liên quan và đưa ra những quyết định hợp lý.

Đối với công tác kiểm toán, PC1 trình cổ đông thông qua việc bổ sung 3 đơn vị kiểm toán đủ điều kiện thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026, gồm Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn PKF-TTG.