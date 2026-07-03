Nhận giải xuất sắc nhất trận với Croatia, Ronaldo bị mỉa mai

Ronaldo ghi bàn góp phần giúp Bồ Đào Nha vào vòng 16 đội World Cup 2026, nhưng việc anh được trao giải hay nhất trận sau bàn thắng từ chấm phạt đền đã gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Bồ Đào Nha vượt qua Croatia 2-1 trong trận đấu kịch tính ở vòng 1/16 World Cup 2026. Croatia mở tỷ số ở phút 53 nhờ pha lập công của Ivan Perisic. Đến phút 68, Cristiano Ronaldo vượt qua sức ép rất lớn để thực hiện thành công quả phạt đền gỡ hòa cho Bồ Đào Nha.

Cristiano Ronaldo thực hiện thành công quả phạt đền, ghi bàn gỡ hòa cho Bồ Đào Nha trong trận gặp Croatia ở vòng 32 đội World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Khi trận đấu tưởng như phải bước vào hiệp phụ, Goncalo Ramos đánh đầu ghi bàn ở phút 90+4 sau đường chuyền của Rafael Leao, ấn định chiến thắng 2-1 cho Bồ Đào Nha. Kết quả này giúp đội bóng của HLV Roberto Martinez giành vé vào vòng 16 đội, nơi họ sẽ gặp Tây Ban Nha.

Sau trận, FIFA công bố Ronaldo là người giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận - Michelob ULTRA Superior Player of the Match. Đây là giải thưởng được quyết định thông qua bình chọn của người hâm mộ trên nền tảng FIFA Play, nơi khán giả lựa chọn cầu thủ có màn thể hiện nổi bật nhất trong từng trận đấu.

Tuy nhiên, quyết định này nhanh chóng tạo ra tranh luận. Bên dưới bài đăng của FIFA World Cup, nhiều tài khoản dùng tiếng Tây Ban Nha, Ả Rập, Pháp và Anh để bày tỏ sự không đồng tình.

Một số bình luận mỉa mai rằng Ronaldo "chỉ ghi một bàn penalty", "đá phạt đền cũng trở thành cầu thủ hay nhất trận", trong khi có người cho rằng "Bồ Đào Nha chơi tốt hơn sau khi anh rời sân".

Cristiano Ronaldo nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận sau khi Bồ Đào Nha thắng Croatia 2-1 tại World Cup 2026. Ảnh: FIFA.

Một số ý kiến khác thậm chí cho rằng danh hiệu này nên thuộc về trọng tài, ám chỉ các quyết định liên quan đến quả phạt đền và những tình huống VAR gây tranh cãi trong trận. Làn sóng phản ứng này cho thấy giải thưởng dành cho Ronaldo không nhận được sự đồng thuận tuyệt đối từ người hâm mộ.

Những tranh luận trên xuất phát từ thực tế rằng Ronaldo là người ghi bàn gỡ hòa, nhưng Goncalo Ramos mới là cầu thủ ghi bàn quyết định ở phút bù giờ. Bên cạnh đó, thủ môn Diogo Costa cũng có nhiều pha cứu thua quan trọng trước sức ép của Croatia trong hiệp hai.

Ở chiều ngược lại, bàn thắng của Ronaldo vẫn có ý nghĩa lớn với Bồ Đào Nha. Thời điểm anh bước lên chấm 11m, đội bóng đang bị dẫn bàn và đối mặt nguy cơ bị loại. Cú sút thành công của tiền đạo 41 tuổi giúp Bồ Đào Nha lấy lại thế trận, trước khi Ramos hoàn tất màn ngược dòng ở những phút cuối.

Bài đăng của FIFA World Cup về việc Cristiano Ronaldo nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

Với cá nhân Ronaldo, pha lập công vào lưới Croatia cũng đánh dấu cột mốc đáng chú ý. Đây là bàn thắng đầu tiên của anh ở vòng knock-out World Cup, đồng thời giúp anh trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn trong một trận đấu loại trực tiếp tại giải đấu này.

Tại World Cup 2026, Ronaldo đã có 3 bàn thắng. Trước đó, anh không ghi bàn trong trận hòa CHDC Congo 1-1, sau đó lập cú đúp trong chiến thắng 5-0 trước Uzbekistan. Bàn thắng vào lưới Croatia nâng tổng số pha lập công của Ronaldo tại các kỳ World Cup lên 11 bàn.

World Cup 2026 là lần thứ sáu Ronaldo góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, sau các kỳ 2006, 2010, 2014, 2018 và 2022. Với các bàn thắng ghi được ở giải năm nay, anh trở thành cầu thủ đầu tiên lập công tại 6 kỳ World Cup khác nhau, đồng thời nâng tổng số bàn thắng cho đội tuyển Bồ Đào Nha lên 146.