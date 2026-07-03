Báo cáo chấn động: Mật vụ Mỹ bỏ lỡ 102 cảnh báo trước vụ ám sát hụt ông Trump

Báo cáo của cơ quan giám sát Mỹ cho biết Secret Service đã bỏ lỡ 102 cảnh báo từ cảnh sát địa phương trước vụ ám sát hụt nhằm vào Tổng thống Donald Trump tại Butler, Pennsylvania năm 2024.

Một báo cáo của cơ quan giám sát thuộc Chính phủ Mỹ công bố ngày 2/7 cho thấy Sở Mật vụ Mỹ (Secret Service) đã không tiếp nhận tới 102 thông tin liên lạc từ lực lượng thực thi pháp luật địa phương trước vụ mưu sát hụt nhằm vào Tổng thống Donald Trump tại cuộc vận động tranh cử ở Butler, bang Pennsylvania, năm 2024.

Theo báo cáo của Văn phòng Tổng Thanh tra thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), nguyên nhân là Sở Mật vụ không thiết lập phòng điều phối thông tin chung với lực lượng cảnh sát địa phương - đơn vị liên tục phát đi các cảnh báo khi truy tìm một đối tượng khả nghi, sau này được xác định là Thomas Crooks.

Báo cáo nêu rõ thay vì nhận được toàn bộ các thông tin vô tuyến từ lực lượng địa phương, Sở Mật vụ chỉ nhận được 5 cuộc gọi điện thoại và 3 tin nhắn liên quan đến Crooks.

"Do đó, các nhân viên Sở Mật vụ đã không cảnh báo đội bảo vệ Tổng thống Trump về mối lo ngại liên quan đến một đối tượng khả nghi", báo cáo cho biết.

Ngày 13/7/2024, Thomas Crooks đã nổ súng khi ông Trump đang phát biểu trên sân khấu tại cuộc vận động ở Butler.

Đối tượng sau đó bị lực lượng thực thi pháp luật bắn hạ tại hiện trường. Vụ tấn công khiến một người tham dự thiệt mạng, nhiều người khác bị thương, trong đó ông Trump bị một viên đạn sượt qua tai.

Theo kết quả điều tra, Crooks đã tiếp cận mái của một tòa nhà gần địa điểm diễn ra sự kiện, nơi có góc bắn trực diện về phía sân khấu.

Báo cáo của Tổng Thanh tra cũng đưa ra hàng loạt khuyến nghị nhằm cải thiện việc chia sẻ thông tin giữa các lực lượng cũng như xử lý những "điểm có tầm nhìn nguy hiểm" trước khi diễn ra các sự kiện có yếu nhân tham dự.

Trong một tuyên bố, Sở Mật vụ cho biết cơ quan này đồng tình với các khuyến nghị của báo cáo.

Người phát ngôn Sở Mật vụ cho biết nhiều nội dung cải tổ đã được xác định từ trước và hiện đã được triển khai trong khuôn khổ chương trình cải cách đang diễn ra của cơ quan.

Báo cáo cũng tiết lộ Thomas Crooks đã điều khiển một máy bay không người lái (drone) bay quanh khu vực vài giờ trước khi thực hiện vụ nổ súng.

Chuyến bay này không bị phát hiện do hệ thống chống UAV của Sở Mật vụ không hoạt động vào thời điểm đó.

Theo báo cáo, hệ thống chống UAV chỉ do một nhân viên chưa được đào tạo đầy đủ vận hành và người này cũng không kiểm tra thiết bị trước khi sự kiện bắt đầu.

Người vận hành sau đó mất nhiều giờ để tìm cách khắc phục sự cố. Trong khoảng thời gian này, Crooks đã thực hiện chuyến bay kéo dài gần 9 phút bằng drone mà hoàn toàn không bị phát hiện.

Đây là báo cáo mới nhất trong hàng loạt cuộc điều tra do các cơ quan giám sát của Chính phủ Mỹ và các ủy ban của Quốc hội thực hiện, qua đó chỉ ra nhiều lỗ hổng nghiêm trọng trong công tác bảo vệ an ninh của Sở Mật vụ tại cuộc vận động tranh cử dẫn đến vụ ám sát hụt ông Donald Trump.

Theo Reuters