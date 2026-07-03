World Cup tác động đến thị trường chuyển nhượng: Đã có 11 bản hợp đồng từ 50 triệu euro trở lên

Kỳ chuyển nhượng hè 2026 bắt đầu sôi động với nhiều thương vụ đắt giá, nổi bật là Elliot Anderson với mức phí kỷ lục 135 triệu euro từ Nottingham Forest chuyển tới Manchester City.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026 mới chính thức mở cửa từ ngày 1/7 (giờ địa phương), nhưng thị trường đã sớm bùng nổ với hàng loạt thương vụ bom tấn. Hiện tại, tiền vệ Elliot Anderson đang là bản hợp đồng đắt giá nhất với mức phí 135 triệu euro khi gia nhập Manchester City.

Elliot Anderson trở thành cầu thủ Anh đắt giá nhất lịch sử

Ngày 2/7, Manchester City chính thức thông báo đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ người Anh Elliot Anderson từ Nottingham Forest.

Theo các nguồn tin trước đó, mức phí chuyển nhượng của Anderson lên tới 116 triệu bảng, không kèm bất kỳ điều khoản phụ nào. Con số này giúp anh vượt qua Jack Grealish (100 triệu bảng) để trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử Manchester City, đồng thời lập kỷ lục chuyển nhượng đối với một cầu thủ người Anh.

Reuters cũng cho biết Anderson sẽ ký hợp đồng theo dạng 5+1 năm với Man City. Nếu hoàn thành toàn bộ các điều khoản thưởng, mức lương của tiền vệ 23 tuổi có thể lên tới 300.000 bảng/tuần.

CLB Man City chính thức thông báo đã mua được Elliott Anderson. Ảnh: Sohu.

Trong thông báo chính thức, Man City viết: "Manchester City và Nottingham Forest đã đạt được thỏa thuận về việc chuyển nhượng Elliott Anderson. Elliott Anderson, 23 tuổi, hiện đang cùng đội tuyển Anh tham dự World Cup và đã hoàn tất cuộc kiểm tra y tế tại thành phố Kansas. Các thủ tục chuyển nhượng sẽ được hoàn tất sau khi anh trở về Anh.

Toàn thể Manchester City chúc Elliott Anderson cùng đội tuyển Anh thi đấu thành công tại World Cup. Chúng tôi rất mong được chào đón anh trở lại Manchester trong thời gian tới".

Đáng chú ý, chỉ trong những ngày đầu của kỳ chuyển nhượng, đã có 11 thương vụ có giá trị từ 50 triệu euro trở lên.

Top 15 thương vụ đắt giá nhất hè 2026 (đơn vị tính: euro)

Elliot Anderson – 135 triệu (Manchester City)

Mateus Fernandes – 99 triệu (Tottenham Hotspur F.C.)

Anthony Gordon – 80 triệu (FC Barcelona)

Goncalo Ramos – 74 triệu (AC Milan)

Jorrel Hato – 63,6 triệu (Liverpool F.C.)

Jan Paul van Hecke – 60 triệu (Tottenham Hotspur)

Estevao Willian – 57 triệu (Chelsea F.C.)

Marc Cucurella – 55 triệu (Real Madrid CF)

Piero Hincapie – 52 triệu (Arsenal F.C.)

Geovany Quenda – 50,7 triệu (Chelsea)

Ismael Saibari – 50 triệu (FC Bayern Munich)

Rasmus Hojlund – 44 triệu (S.S.C. Napoli)

Lois Openda – 42,75 triệu (Juventus FC)

Daniel Munoz – 40 triệu (Liverpool)

Orkun Kokcu – 30 triệu (Besiktas J.K.)

Top 15 cầu thủ đắt giá nhất đã đạt được thỏa thuận trong mùa chuyển nhượng Hè 2026. Ảnh: Sohu.

World Cup 2026 đang tác động mạnh đến thị trường chuyển nhượng

Thị trường chuyển nhượng mùa hè 2026 đã cho thấy ảnh hưởng của World Cup 2026 rất rõ.

Elliot Anderson chuyển từ sang Manchester City Nottingham Forest với phí chuyển nhượng 116 triệu bảng (khoảng 135 triệu euro), trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Manchester City, cầu thủ người Anh có mức phí chuyển nhượng cao nhất từ trước đến nay. Hiện tại, Anderson vẫn đang cùng đội tuyển Anh thi đấu tại World Cup 2026. Anh đã hoàn tất kiểm tra y tế tại Kansas (Mỹ), nhưng các thủ tục cuối cùng sẽ chỉ được ký kết khi trở về Anh sau giải đấu.

Đây được xem là thương vụ mở màn "bom tấn" của kỳ chuyển nhượng hè 2026, và cũng là một minh chứng điển hình cho việc màn trình diễn ấn tượng tại World Cup có thể góp phần đẩy giá trị chuyển nhượng của cầu thủ lên mức kỷ lục.

Nhiều tuyển thủ Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Brazil cũng đã được định giá lại sau màn trình diễn tại World Cup. Các CLB thường cố hoàn tất giao dịch ngay trong thời gian giải đấu hoặc ngay sau khi đội tuyển của cầu thủ bị loại, trước khi giá tiếp tục leo thang.

Điều này phản ánh một quy luật quen thuộc: World Cup không trực tiếp tạo ra giá trị cho cầu thủ, nhưng nó khuếch đại giá trị mà họ đã tích lũy ở cấp CLB. Một giải đấu thành công có thể biến một cầu thủ giỏi thành "món hàng nóng" trên thị trường, còn với những người vốn đã được đánh giá cao, World Cup là cơ hội để đẩy giá chuyển nhượng lên mức kỷ lục.

Theo Sohu, Worldjournal