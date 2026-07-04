Tướng Nga tuyên bố Moscow đã làm suy yếu khả năng tấn công tầm xa của Ukraine

Nga cho biết đã tấn công 55 cơ sở công nghiệp quốc phòng và khoảng 10 sân bay quân sự của Ukraine trong tháng 6, khẳng định chiến dịch này làm suy giảm đáng kể năng lực sản xuất vũ khí tầm xa của Kiev.

Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga Valery Gerasimov cho biết chiến dịch tập kích nhằm vào ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đã làm suy giảm đáng kể năng lực sản xuất các loại vũ khí tấn công tầm xa của Kiev.

Ông Gerasimov đưa ra tuyên bố trên hôm 3/7 trong cuộc họp cấp cao tại một sở chỉ huy tiền phương của lực lượng Nga tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine. Cuộc họp có sự tham dự của Tổng thống Vladimir Putin, Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov cùng nhiều quan chức quân sự và dân sự cấp cao.

Theo ông Gerasimov, chỉ riêng trong tháng 6, quân đội Nga đã tiến hành các đòn tấn công nhằm vào 55 cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine, trong đó có một nhà máy sản xuất tên lửa hành trình FP-5 Flamingo và nhiều doanh nghiệp lắp ráp máy bay không người lái (UAV) tầm xa.

Khoảng 10 sân bay quân sự của Ukraine cũng trở thành mục tiêu trong chiến dịch này.

Theo Tổng tham mưu trưởng Nga, các đòn tập kích đã làm suy giảm đáng kể khả năng của Ukraine trong việc chế tạo vũ khí tấn công tầm xa cũng như tiến hành các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Trước đó, rạng sáng ngày 2/7, Nga đã tiến hành một đợt không kích quy mô lớn nhằm vào hạ tầng quân sự của Ukraine. Phần lớn các đòn tấn công tập trung vào thủ đô Kiev, nơi giới chức Ukraine mô tả là hứng chịu cuộc tập kích lớn nhất kể từ khi xung đột leo thang vào năm 2022.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các mục tiêu bị tấn công gồm những cơ sở sản xuất UAV và tên lửa, các nhà máy chế tạo thiết bị tác chiến điện tử, một kho nhiên liệu quy mô lớn cùng nhiều cơ sở hạ tầng khí đốt cung cấp năng lượng cho ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Theo RT