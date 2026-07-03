Đội tuyển Hàn Quốc lục đục nội bộ trước trận gặp Nam Phi, Son Heung-min bị gạch tên

Chia sẻ từ nghị sĩ Jin Jong-oh cho thấy mâu thuẫn nội bộ và tranh cãi truyền thông ảnh hưởng đến đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup.

Theo tờ JoongAng Ilbo của Hàn Quốc, nghị sĩ Jin Jong-oh, thành viên Ủy ban Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Quốc hội, đồng thời phụ trách công tác giám sát nội bộ và tiếp nhận tố cáo tiêu cực trong Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA), cho biết ông đã nhận được thông tin từ nhiều nguồn rằng đội tuyển Hàn Quốc xảy ra bất đồng nội bộ trước trận đấu với Nam Phi.

Liên quan đến việc Son Heung-min và Lee Jae-sung bất ngờ không được xếp đá chính ở trận cuối vòng bảng gặp Nam Phi, ông Jin tiết lộ: "Son Heung-min và Lee Jae-sung đã bị loại khỏi đội hình xuất phát vì từ chối tham gia các cuộc phỏng vấn với báo chí".

Mâu thuẫn bắt nguồn từ vụ "tẩy chay truyền thông"

Theo ông Jin, sự việc bắt nguồn từ ngày 7/6, ngay trước thềm World Cup, tại đại bản doanh của đội tuyển ở Guadalajara (Mexico).

Khi đó, đoạn hội thoại của một số phóng viên chế giễu việc Son Heung-min được miễn nghĩa vụ quân sự đã vô tình bị phát sóng. Để phản đối, toàn đội quyết định từ chối trả lời phỏng vấn của truyền thông sau chiến thắng trước CH Czech.

Tuy nhiên, sau đó trong nội bộ đội tuyển đã nảy sinh bất đồng về việc có nên tiếp tục tẩy chay báo chí hay không.

Nghị sĩ Jin Jong-oh tiết lộ những bất hòa trong nội bộ đội tuyển Hàn Quốc. Ảnh: JoongAng.

Theo nguồn tin của nghị sĩ Jin Jong-oh, Son Heung-min và Lee Jae-sung chủ trương tiếp tục giữ lập trường cứng rắn, trong khi nhiều cầu thủ khác cho rằng việc từ chối truyền thông trong suốt thời gian diễn ra World Cup là không phù hợp.

Được biết, HLV Hong Myung-bo đã yêu cầu các cầu thủ trở lại trả lời phỏng vấn sau trận gặp Mexico. Phần lớn các thành viên chấp hành, riêng Son Heung-min và Lee Jae-sung vẫn từ chối.

Theo ông Jin, chính mâu thuẫn này khiến cả hai không được điền tên vào đội hình xuất phát trong trận gặp Nam Phi.

HLV Hong Myung-bo bác bỏ

Trước đó, ngày 26/6, HLV Hong Myung-bo từng phủ nhận hoàn toàn thông tin đội tuyển có mâu thuẫn nội bộ. Ông nói: "Bầu không khí trong trận gặp Mexico đúng là có phần căng thẳng, nhưng tôi không cho rằng đội tuyển gặp bất kỳ vấn đề nội bộ nào".

Ngôi sao, đội trưởng Son Heung-min mãi tới hiệp 2 trận gặp Nam Phi mới được đưa vào sân. Ảnh: Zaobao.

Nhà cầm quân này cũng nhấn mạnh: "Tôi có thể khẳng định không có chuyện đó, bởi tôi luôn rất thận trọng và chuẩn bị kỹ lưỡng khi xử lý những vấn đề như vậy".

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với những tiết lộ của nghị sĩ Jin. Bình luận viên bóng đá Seo Hyung-wook của đài MBC cho rằng việc Son Heung-min và Lee Jae-sung không đá chính ở trận quyết định quả thực gây nhiều thắc mắc, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đội tuyển xảy ra xung đột nội bộ.

Ông nhận định: "Thật khó tin nếu nói rằng Hong Myung-bo lại cấm các cầu thủ ra sân chỉ vì họ từ chối trả lời phỏng vấn".

Theo ông Seo, việc đổ lỗi cho mâu thuẫn giữa các cầu thủ có nguy cơ khiến dư luận bỏ qua những nguyên nhân quan trọng hơn, như năng lực huấn luyện hay các yếu tố khách quan khác. Ông cũng bày tỏ hy vọng vụ việc sẽ không tiếp tục bị đẩy đi quá xa.

Bình luận viên này cho rằng những bất cập trong cách Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc xây dựng hệ thống, bổ nhiệm HLV và thiếu một kế hoạch phát triển dài hạn đã bộc lộ rõ tại kỳ World Cup lần này, đồng thời kêu gọi KFA tiến hành cải tổ toàn diện sau giải đấu.

Theo Sohu