HLV Argentina cảnh báo "Cape Verde không phải do may mắn", Tổng thống Neves tuyên bố sẽ thắng 1-0

HLV tuyển Argentina Scaloni cảnh báo các cầu thủ về sự nguy hiểm của Cape Verde, trong khi tổng thống nước này kỳ vọng đội nhà tiếp tục tạo nên bất ngờ lớn tại giải đấu.

Trước cuộc đối đầu ở vòng 32 đội World Cup 2026 (rạng sáng 4/7 theo giờ Việt Nam) HLV trưởng đội tuyển Argentina, Lionel Scaloni, đã lên tiếng cảnh báo các học trò không được xem thường Cape Verde. Theo ông, việc đại diện châu Phi lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng knock-out "hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên".

HLV Lionel Scaloni cảnh báo các học trò không được xem thường Cape Verde

Argentina bước vào vòng đấu loại trực tiếp với phong độ rất cao khi toàn thắng cả ba trận vòng bảng. Đội trưởng Lionel Messi là ngôi sao sáng nhất với 6 bàn thắng, góp công lớn giúp nhà đương kim vô địch giành vé đi tiếp. Theo nhánh đấu, nếu vượt qua Cape Verde, Argentina sẽ gặp đội thắng trong cặp Australia - Ai Cập ở vòng 16 đội, trước khi có thể chạm trán Thụy Sĩ hoặc Colombia tại tứ kết.

Tuy nhiên, Scaloni khẳng định ông chưa nghĩ đến những đối thủ phía trước. " Cape Verde là một đội bóng vẫn đang bất bại từ đầu giải. Họ có mặt ở đây không phải nhờ may mắn. Chúng tôi phải dành cho họ sự tôn trọng tuyệt đối và chắc chắn sẽ làm như vậy", chiến lược gia người Argentina nhấn mạnh trước trận đấu đánh dấu lần thứ 100 ông dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

Cape Verde chính là một trong những hiện tượng lớn nhất của vòng bảng World Cup năm nay. Dù lần đầu dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đội bóng có biệt danh "Blue Sharks" (Những chú Cá mập Xanh) đã xuất sắc giành vé vào vòng knock-out sau khi cầm hòa Tây Ban Nha, Uruguay và Saudi Arabia, qua đó xếp nhì bảng.

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Về phía Argentina, dù toàn thắng ba trận, đội bóng của HLV Scaloni vẫn bị cho là phụ thuộc quá nhiều vào Messi. Trong tổng số 8 bàn thắng của đội ở vòng bảng, riêng siêu sao 39 tuổi ghi tới 6 bàn, hai bàn còn lại thuộc về Giovani Lo Celso (đá phạt trực tiếp) và Lautaro Martinez (phạt đền).

Scaloni thừa nhận ông mong muốn nhiều cầu thủ khác cũng ghi bàn nhiều hơn, nhưng bác bỏ quan điểm cho rằng Argentina quá phụ thuộc vào Messi. "Đương nhiên chúng tôi muốn cả đội cùng đóng góp nhiều bàn thắng hơn", ông nói.

Nếu đi hết chặng đường tới trận chung kết, Argentina nhiều khả năng sẽ tái ngộ Pháp, tái hiện trận chung kết World Cup 2022. Khi đó, hai đội hòa 3-3 sau 120 phút trước khi Argentina thắng trên chấm đá luân lưu 11m để lên ngôi vô địch.

Đánh giá về đối thủ tiềm năng này, Scaloni cho rằng Pháp là một trong những đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất giải. Đội tuyển áo lam đã ghi tới 13 bàn sau 4 trận, không chỉ dựa vào Kylian Mbappé (ghi 6 bàn), mà còn có sự đóng góp của Ousmane Dembele (3 bàn) và Bradley Barcola (2 bàn). "Pháp là một đội bóng rất mạnh và những gì họ thể hiện từ đầu giải đến giờ thực sự rất ấn tượng", ông Scaloni nhận xét.

Jose Maria Neves: "Tôi tin Cape Verde có thể đánh bại Argentina 1-0". Ảnh: IP.

Tổng thống Cape Verde tuyên bố sẽ đánh bại Argentina

Đây có lẽ là một trong những câu chuyện gây chú ý nhất trước trận Argentina – Cape Verde ở vòng 32 đội World Cup 2026, vì người đưa ra tuyên bố không phải HLV hay cầu thủ mà là Tổng thống Cape Verde, Jose Maria Neves.

Ông Jose Maria Neves đã đưa ra phát biểu này vào ngày 1/7/2026, tức khoảng ba ngày trước trận Argentina – Cape Verde. Ông đưa ra dự đoán trong một cuộc trả lời phỏng vấn với BBC.

Ông nói: "Tôi tin Cape Verde có thể đánh bại Argentina 1-0", và giải thích thêm: "Chúng tôi ra sân là để chiến thắng. Khi kỳ vọng dành cho một đội bóng rất thấp, nhưng đội bóng ấy có khát khao chiến thắng mãnh liệt, mọi điều đều có thể xảy ra. Một quốc gia nhỏ như Cape Verde phải luôn nỗ lực để tạo nên những bất ngờ".

Đây được xem là lời động viên tinh thần dành cho đội tuyển hơn là một tuyên bố mang tính khiêu khích. Trong bối cảnh Cape Verde lần đầu tiên dự World Cup nhưng đã tạo nên kỳ tích lọt vào vòng knock-out, ông Neves muốn truyền tải thông điệp rằng đội bóng không nên tự ti trước nhà đương kim vô địch Argentina.

Ông Neves không đưa ra dự đoán kiểu "có thể gây bất ngờ", mà nói rất cụ thể về tỷ số 1-0. Phát biểu này nhanh chóng được truyền thông Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Argentina và Trung Quốc đăng lại vì Cape Verde là đội bóng lần đầu dự World Cup nhưng đã vào vòng knock-out.

Thực tế, giới quan sát cho rằng đây chủ yếu là thông điệp động viên. Ông Neves nhiều lần nhấn mạnh rằng việc đội tuyển vào vòng knock-out đã là “khoảnh khắc lịch sử của quốc gia”, và ông muốn các cầu thủ ra sân với tâm thế không sợ hãi trước những đội bóng lớn.

Trong các phát biểu sau đó, Tổng thống Cape Verde còn nói đại ý rằng: "Nếu đã vào đến đây, chúng ta có quyền mơ về chiến thắng trước bất kỳ đối thủ nào".

Theo Zaobao