Liên đoàn Bóng đá Đức khuyên HLV Nagelsmann xin từ chức, tránh đền bù hàng triệu euro nếu bị sa thải

Liên đoàn Bóng đá Đức khuyên HLV Nagelsmann nên chủ động từ chức sau thất bại tại World Cup 2026, nhằm tránh khoản đền bù hàng triệu euro nếu sa thải ông trước khi hết hạn hợp đồng.

Theo Sky Sports (Đức), sau khi đội tuyển Đức dừng bước ngay từ vòng 32 đội World Cup 2026, Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) đã đề nghị HLV Julian Nagelsmann chủ động xin từ chức.

Trong khi đó, tờ Bild cho biết nếu ông Nagelsmann kiên quyết không tự nguyện rời ghế, DFB sẽ buộc phải sa thải ông.

Ngày 2/7, HLV Nagelsmann đã có buổi giải trình kéo dài 3 giờ trước ban lãnh đạo DFB, trong đó trình bày nguyên nhân khiến đội tuyển Đức thi đấu thất bại tại World Cup lần này.

Ngoài những sai lầm về chuyên môn trên sân cỏ, ông còn phải trả lời các câu hỏi liên quan đến bầu không khí "gia đình và bạn bè" xung quanh đại bản doanh của đội tuyển tại Winston-Salem, nơi được cho là có quá nhiều người thân và bạn bè của các cầu thủ lui tới trong thời gian diễn ra giải đấu.

Theo tờ Suddeutsche Zeitung, cơ hội để ông Nagelsmann tiếp tục dẫn dắt đội tuyển gần như không còn. Lý do duy nhất khiến DFB chưa đưa ra quyết định sa thải là vấn đề chi phí đền bù hợp đồng.

HLV Nagelsmann vẫn còn 2 năm hợp đồng, với mức lương (trước thuế) khoảng 7 triệu euro mỗi năm. Nếu ông chủ động xin từ chức, DFB sẽ không phải chi khoản bồi thường lớn. Ngược lại, nếu bị sa thải, chiến lược gia 39 tuổi nhiều khả năng sẽ được nhận khoản đền bù lên tới hàng triệu euro.

Các nguồn tin cho biết DFB sẽ sớm đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của Nagelsmann.

Cựu HLV Liverpool FC Jurgen Klopp, người được nhắm cho ghế HLV đội tuyển Đức. Ảnh: Sohu.

Liên quan đến khả năng cựu HLV Liverpool FC Jurgen Klopp trở thành tân HLV trưởng tuyển Đức, các nguồn tin nhấn mạnh đây không phải là yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xử lý trường hợp của Nagelsmann.

Dù Jurgen Klopp chưa từng công khai xác nhận và chỉ nói rằng "đây chưa phải thời điểm để bàn về chuyện đó", truyền thông Đức cho biết ông “rất hứng thú với việc dẫn dắt đội tuyển quốc gia”, qua đó có thể trở lại băng ghế huấn luyện sau khoảng hai năm tạm nghỉ sau khi rời Anh.

Theo Sohu