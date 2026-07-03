Thủ tướng chốt thời điểm hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu đất đai, đẩy nhanh đo đạc, lập hồ sơ địa chính, bảo đảm hoàn thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2027.

Các bộ, ngành hoàn thiện khung dữ liệu trước 31/7

Chiều 3/7, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, chủ trì cuộc họp về tiến độ xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; phát triển công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược; hệ thống trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm và các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng đánh giá việc triển khai vẫn chưa thực chất, thiếu đồng đều. Nhiều cơ sở dữ liệu trọng yếu thuộc trách nhiệm của các bộ, ngành và các cơ sở dữ liệu theo Nghị quyết 11 chưa được kết nối, đồng bộ với Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Một số bộ, ngành chưa ban hành khung kiến trúc dữ liệu; nhiều cơ sở dữ liệu chưa quy định rõ trường thông tin, trách nhiệm tạo lập, cập nhật và quản lý dữ liệu. Đặc biệt, nhiều cơ sở dữ liệu phục vụ tái cấu trúc thủ tục hành chính vẫn chưa được khai thác thực tế để cắt giảm hồ sơ.

Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm đến cùng về tiến độ và chất lượng các cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý; bảo đảm dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung và kết nối đồng bộ với Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Các bộ, ngành phải hoàn thành kết nối toàn bộ các cơ sở dữ liệu trọng yếu và các cơ sở dữ liệu theo Nghị quyết 11 với Trung tâm Dữ liệu quốc gia trong năm 2026; riêng những cơ sở dữ liệu có phạm vi rộng, tính chất phức tạp được phép kéo dài đến năm 2027.

Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng phải chịu trách nhiệm đến cùng về chất lượng dữ liệu quốc gia. Ảnh: VGP.

Đối với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc làm sạch, đối soát và chuẩn hóa Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đẩy nhanh công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, bảo đảm hoàn thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2027.

Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp được giao phối hợp với Bộ Công an hoàn thành tích hợp Cơ sở dữ liệu hàng hóa, Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử lên Trung tâm Dữ liệu quốc gia trước ngày 30/9/2026.

Các bộ, ngành còn lại phải hoàn thành Khung kiến trúc dữ liệu và Khung quản trị dữ liệu trước ngày 31/7; đồng thời hoàn thiện các quy định pháp lý về tạo lập, cập nhật, chia sẻ và khai thác dữ liệu trước ngày 30/9.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành định kỳ cập nhật tiến độ thực hiện về Bộ Công an để tổng hợp, báo cáo Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương.

Tăng tốc phát triển công nghệ chiến lược

Đánh giá việc triển khai các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược còn chậm và lúng túng, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quán triệt đầy đủ chỉ đạo của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, xác định phát triển công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược là nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời coi việc xây dựng hệ thống trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm và các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia là yêu cầu cấp bách.

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm nguồn nhân lực chất lượng cao để quản lý, vận hành các hạ tầng nghiên cứu; đồng thời nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện.



Về hoàn thiện hành lang pháp lý, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan hoàn thiện dự thảo Nghị quyết tháo gỡ vướng mắc về cơ chế tài chính cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trình Chính phủ trước ngày 5/7.

Bộ này cũng phải ban hành các thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 260/2026/NĐ-CP trước ngày 10/7; đồng thời nghiên cứu, đề xuất cơ chế miễn chính sách về miễn giảm trách nhiệm đối với các trường hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ vì lợi ích chung, không có động cơ vụ lợi.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: VGP.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành tiếp tục khẩn trương triển khai các nhiệm vụ theo Quyết định 808 về giao nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược; báo cáo Thủ tướng xem xét phê duyệt nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược, trong đó làm rõ cơ chế phối hợp giữa các bộ với các viện, trường, doanh nghiệp, sản phẩm đầu ra, đóng góp cho công tác quản lý, hoạt động sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng, cũng như cơ chế tài chính, tổng nguồn chi phí dự kiến.

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, xử lý các đề xuất kiến nghị của các doanh nghiệp và các trường...

Về hệ thống hạ tầng trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, khẩn trương hoàn thiện Đề án Phát triển các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, tập trung cho công nghệ chiến lược.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát, có phương án giải quyết triệt để các tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn, bảo đảm hiện thực hóa hệ thống hạ tầng hiện đại, đồng bộ...

Trong đó, lưu ý rà soát tổng thể các quy định về các cơ chế đầu tư, quản lý, vận hành, hoàn thiện cơ chế dùng chung, chia sẻ, liên thông; có các cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực duy trì, đầu tư phát triển từ các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước thông qua các phương án cho thuê dịch vụ, hợp tác công tư, đầu tư chung hiệu quả…