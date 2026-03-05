Khoảnh khắc tàu ngầm Mỹ đánh chìm chiến hạm Iran

Tàu IRIS Dena đã bị trúng ngư lôi ngoài khơi Sri Lanka hôm đầu tuần, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ cho biết, xác nhận các thông tin trước đó.

Một tàu ngầm Mỹ đã đánh chìm một tàu hộ vệ của Hải quân Iran ở Ấn Độ Dương hôm đầu tuần này, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố. Trước đó, truyền thông đưa tin tàu IRIS Dena bị tấn công cách thành phố Galle, phía tây nam Sri Lanka, khoảng 40 hải lý, với hàng chục thủy thủ được Hải quân Sri Lanka cứu sống.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 4/3, ông Hegseth cho biết con tàu Iran đã “nghĩ rằng mình an toàn trong vùng biển quốc tế”.

“Thay vào đó, nó đã bị đánh chìm bởi một quả ngư lôi. Cái chết lặng lẽ”, ông Hegseth nói, đồng thời khẳng định đây là “lần đầu tiên một tàu đối phương bị đánh chìm bằng ngư lôi kể từ Thế chiến II”.

Hôm thứ Tư, Ngoại trưởng Sri Lanka Vijitha Herath cho biết nước này nhận được tín hiệu cầu cứu đầu tiên vào khoảng 5h08 sáng, và hai tàu hải quân đã lập tức được điều động để hỗ trợ con tàu Iran.

“Ba mươi người cần trợ giúp khẩn cấp đã được cứu ngay lập tức. Họ đã được đưa vào Bệnh viện Karapitiya ở Galle”, nhà ngoại giao cho biết thêm.

Ước tính có khoảng 180 người trên IRIS Dena tại thời điểm bị tấn công.

Người phát ngôn Hải quân Sri Lanka Buddhika Sampath nói với các phóng viên rằng lực lượng cứu hộ đã thu hồi một số thi thể được cho là thủy thủ của tàu chiến Iran.

Hôm thứ Bảy tuần trước, quân đội Mỹ và Israel đã tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Iran, khiến lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei cùng một số chỉ huy cấp cao của Iran thiệt mạng, và sau đó tiếp tục thêm nhiều đợt tấn công. Nước Cộng hòa Hồi giáo đã đáp trả bằng các loạt UAV và tên lửa nhằm vào Israel cũng như các cơ sở quân sự của Mỹ và Anh trên khắp Trung Đông.

Nga đã lên án vụ sát hại ông Khamenei, với Tổng thống Vladimir Putin mô tả đây là “sự vi phạm trắng trợn mọi chuẩn mực đạo đức nhân loại và luật pháp quốc tế”.

Theo RT