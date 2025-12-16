Khám phá GAM-102LR - tên lửa chống tăng thế hệ 5 của Trung Quốc mà quân đội Thái Lan thu được

Quân đội Thái Lan công bố đã thu giữ nhiều tổ hợp tên lửa chống tăng GAM-102LR, bao gồm bệ phóng và tên lửa. Đây là hệ thống tên lửa chống tăng dẫn đường (ATGM) thế hệ thứ năm hiện đại nhất.

Truyền thông Thái Lan đưa tin, ngày 13/12, khi quân đội Thái Lan tiến công cao điểm 500 đã thu giữ nhiều tổ hợp tên lửa GAM-102LR còn nguyên thùng. Theo họ, số vũ khí công nghệ cao này đã bị quân đội Campuchia bỏ lại khi rút lui khi còn chưa kịp sử dụng.

Bước nhảy vọt của ATGM thế hệ thứ 5

ATGM thế hệ thứ năm đạt được đột phá mang tính “nhảy vọt” trên các phương diện then chốt như công nghệ dẫn đường, phương thức tác chiến, năng lực sát thương và khả năng tích hợp mạng hóa. So với các mẫu tên lửa chống tăng đang được biên chế hiện nay, dòng ATGM này phù hợp hơn với chiến tranh hiện đại và môi trường chiến trường phức tạp.

Với một hệ thống dẫn đường tiên tiến, điểm mạnh nổi bật của GAM-102LR nằm ở việc tích hợp thuật toán AI nhận dạng mục tiêu. Hệ thống có thể tự động phân biệt các bộ phận then chốt của mục tiêu bọc giáp như tháp pháo, khoang động cơ, thậm chí dự đoán trước quỹ đạo di chuyển của mục tiêu.

Đạn tên lửa còn nguyên trong thùng bảo quản. Ảnh: QQnews.

GAM-102LR - Tên lửa chống tăng đa nhiệm

Tên lửa chống tăng GAM-102LR do Công ty Poly Defence (Bảo Lợi Phòng vệ) sản xuất. Đây là công ty thuộc tập đoàn China Poly Technologies của Trung Quốc, chuyên về phát triển và xuất khẩu vũ khí hiện đại. GAM-102LR thuộc dòng tên lửa GAM-10X và được giới thiệu là hệ thống ATGM thế hệ thứ năm, với các tính năng hiện đại như bắn-quên, dẫn đường phức hợp và kết nối dữ liệu trong khi bay.

Giá của mỗi quả đạn GAM-102LR không được phía Trung Quốc công bố chính thức trong các hợp đồng xuất khẩu, nhưng các báo cáo độc lập và ước tính trên thị trường hiện nay cho thấy nó có giá 112.000 USD/đạn (đây là con số được trích dẫn trong nhiều nguồn tin khi báo cáo về việc lực lượng Thái Lan thu giữ GAM-102LR).

Binh sĩ Trung Quốc bắn thử nghiệm tên lửa GAM-102LR. Ảnh: QQnews.

Một số hãng tin quốc tế suy đoán rằng, do đây là hệ thống ATGM thế hệ mới có tính năng cao, giá có thể tương đương các ATGM tiên tiến khác trên thị trường, thường rơi vào khoảng 150.000–250.000 USD mỗi quả tùy cấu hình phóng, dịch vụ kèm theo và cách tính chi phí xuất khẩu.

Nhờ mức độ thông minh hóa cao, tên lửa GAM-102LR sở hữu khả năng tác chiến đa nhiệm. Ngoài việc tiêu diệt xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, pháo tự hành và các mục tiêu bọc thép cơ động có giá trị cao trên mặt đất, hệ thống này còn có thể đánh phá các công sự dã chiến kiên cố. Đáng chú ý, GAM-102LR cũng có khả năng tấn công các loại trực thăng bay chậm, bao gồm trực thăng vũ trang, tấn công, trinh sát và vận tải.

Công ty Poly trưng bày tên lửa GAM-102LR và các mẫu khác tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Thái Lan 2023. Ảnh: NetEase.

Tên lửa GAM-102LR sử dụng đầu dò dẫn đường phức hợp hồng ngoại hai băng tần kết hợp truyền hình. Tên lửa hỗ trợ đồng thời: Chế độ “phóng và quên” (“fire and forget”), bao gồm khóa mục tiêu sau khi phóng (LOAL) và chế độ “con người trong vòng lặp” (man-in-the-loop).

Ngoài ra, thông qua liên kết dữ liệu không dây, tên lửa có thể cập nhật dẫn đường và tái chỉ thị mục tiêu trong quá trình bay, giúp đạt độ chính xác tấn công rất cao.

Đã xuất hiện trên chiến trường

Theo các thông tin có thể tra cứu công khai, tên lửa GAM-102LR từng được Trung Quốc đưa trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Thái Lan 2023, tổ chức từ ngày 6–9/11 tại Trung tâm Triển lãm IMPACT (Bangkok). Đây là lần đầu tiên phiên bản cải tiến tầm xa của GAM-102 ra mắt thị trường quốc tế.

Các tổ hợp tên lửa GAM-102LR còn nguyên trong thùng bị quân đội Thái Lan thu giữ. Ảnh: QQnews.

Hệ thống GAM-102LR cũng mới xuất hiện tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Ai Cập 2025, diễn ra từ ngày 1–4/12/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Cairo. Tại đây, GAM-102LR lần đầu được công bố dưới dạng bệ phóng đôi, cho thấy xu hướng nâng cấp từ cấu hình vác vai cá nhân sang tích hợp trên nền tảng cơ giới.

Tên lửa GAM-102LR thuộc nhóm vũ khí chống tăng dẫn đường siêu xa, chính xác cao và thông minh hóa. Việc hệ thống này xuất hiện tại Campuchia trong một cuộc xung đột cục bộ giữa nước này với Thái Lan chỉ không lâu sau khi được trưng bày tại các triển lãm quốc phòng quốc tế đã thu hút sự chú ý lớn của giới quan sát quốc phòng và các trang phân tích quân sự.

Đạn tên lửa GAM-102LR. Ảnh: NetEase.

Theo các nguồn tình báo mở, tầm bắn được công bố tại các triển lãm quốc phòng của GAM-102LR là 6 km. Tuy nhiên, tập đoàn MBDA (MBDA Missile Systems -liên danh tên lửa châu Âu của Anh – Pháp – Italy) công bố dữ liệu kỹ thuật cho thấy tầm tác chiến thực tế của tên lửa này có thể vượt quá 10 km.

Một số nhà quan sát quốc phòng cho rằng, sự khác biệt về tầm bắn có thể xuất phát từ nền tảng mang/phóng khác nhau hoặc quỹ đạo bay khác nhau, từ đó hình thành các khoảng cách tác chiến khác nhau.

Nếu dữ liệu do MBDA công bố là chính xác, điều này đồng nghĩa với việc GAM-102LR có tầm tấn công mục tiêu bọc thép xa hơn so với nhiều mẫu ATGM nổi tiếng trên thị trường quốc tế hiện nay, như FGM-148 Javelin của Mỹ (tầm bắn khoảng 4 km) hay Spike LR2 của Israel (tầm bắn khoảng 5,5 km).

Thùng chứa thiết bị điều khiển tên lửa GAM-102LR lọt vào tay quân đội Thái Lan. Ảnh: QQnews.

Cho đến nay, không có thông tin công khai xác nhận thời điểm Trung Quốc chính thức cung cấp tên lửa chống tăng GAM-102LR cho Campuchia. Tuy nhiên, các nguồn tin tình báo mở và báo chí khu vực cho thấy hệ thống này chỉ mới được Trung Quốc giới thiệu ra thị trường quốc tế trong giai đoạn 2024–2025, trước khi bất ngờ xuất hiện trong biên chế quân đội Campuchia và bị quân đội Thái Lan thu giữ trong cuộc giao tranh biên giới đang diễn ra.

Điều này cho thấy GAM-102LR có thể đã được bàn giao cho Campuchia không lâu trước thời điểm xung đột, thông qua một hợp đồng mua sắm quân sự song phương chưa từng được công bố rộng rãi.

Theo QQnews, NetEase