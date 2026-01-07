Thứ vũ khí không bắn đạn này đang thay đổi cách Trung Quốc đối phó bầy UAV

Hurricane 3000 – hệ thống vũ khí vi sóng công suất cao mới của Trung Quốc – có tầm bắn hơn 3 km, vượt Leonidas của Mỹ, đủ sức quét sạch bầy UAV với chi phí cực thấp.

Hệ thống vi sóng công suất cao mới của Trung Quốc dùng để đối phó máy bay không người lái (UAV) có tầm hoạt động xa hơn so với phiên bản tương đương của quân đội Mỹ, theo tiết lộ từ nhà phát triển.

Hurricane 3000, hệ thống đặt trên xe tải, đã được Trung Quốc lần đầu trình diễn trong cuộc duyệt binh quân sự quy mô lớn hồi tháng 9 năm ngoái.

Tuần này, nhà phát triển của hệ thống – tập đoàn quốc phòng nhà nước Norinco – lần đầu tiên công bố chi tiết về loại vũ khí này.

“Phạm vi đánh chặn hiệu quả của hệ thống vượt quá 3 km đối với các UAV hạng nhẹ, cỡ nhỏ và cả bầy đàn UAV, đưa Hurricane 3000 lên vị trí hàng đầu trong số các hệ thống cùng loại cả trong nước lẫn quốc tế”, ông Yu Jianjun, chuyên gia của Norinco, cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn trang tin Guancha có trụ sở tại Thượng Hải.

Theo ông Yu, khả năng này giúp Hurricane 3000 vượt ra khỏi phạm vi “phòng thủ điểm” – tức bảo vệ mục tiêu bằng hệ thống tầm ngắn – để tiến tới năng lực “phủ nhận khu vực” với tầm xa hơn và cách tiếp cận tích hợp.

Ông cho biết hệ thống có thể hoạt động độc lập hoặc kết nối với vũ khí laser và pháo binh truyền thống để tạo thành một “tam giác sắt” chống UAV.

“Điều này cho phép hệ thống thực hiện nhiều nhiệm vụ phòng không đa dạng, bao gồm phòng thủ điểm, bảo vệ biên giới và bờ biển, cũng như đảm bảo an ninh công cộng tại đô thị”, ông Yu cho hay.

Hệ thống vũ khí vi sóng công suất cao tương đương của Lục quân Mỹ – mang tên Leonidas, do công ty Epirus phát triển – có tầm hoạt động lên tới khoảng 2 km.

Hurricane 3000 lần đầu được giới thiệu tại Triển lãm Hàng không Chu Hải năm 2024, cùng với phiên bản nhỏ hơn là Hurricane 2000.

Cũng là một hệ thống vũ khí vi sóng công suất cao, Hurricane 2000 có tầm bắn 2 km và có khả năng phát hiện, theo dõi, đánh chặn và vô hiệu hóa các UAV hạng nhẹ, cỡ nhỏ.

So với Hurricane 2000, Hurricane 3000 lớn hơn đáng kể và có hỏa lực mạnh hơn. Ông Yu cho biết nhiều chỉ số chiến thuật và kỹ thuật then chốt đã được nâng cấp, bao gồm năng lực phát hiện, theo dõi, độ bền chiến đấu và mức độ tự động hóa.

Theo mô tả, hệ thống sử dụng radar để phát hiện và theo dõi các mục tiêu đang di chuyển, sau đó cảm biến quang – điện sẽ đảm nhiệm việc bắt mục tiêu và theo dõi chính xác bằng hình ảnh. Khi đã khóa mục tiêu, hệ thống phát ra vi sóng công suất cao thông qua cụm ăng-ten để vô hiệu hóa mục tiêu gần như ngay lập tức.

Vũ khí vi sóng công suất cao sử dụng công nghệ “tiêu diệt cứng” (hard kill) chống UAV, tức phát ra chùm sóng diện rộng có khả năng phá hủy hệ thống điện tử của UAV ở tốc độ ánh sáng.

Điều này khác với công nghệ “tiêu diệt mềm” (soft kill), vốn chủ yếu gây nhiễu, phát hiện hoặc hạn chế hoạt động của UAV.

Không giống tên lửa hay pháo truyền thống, vũ khí vi sóng công suất cao về cơ bản có “băng đạn” gần như vô hạn, chi phí cho mỗi lần bắn cực thấp và mức độ thiệt hại lan tỏa rất hạn chế.

So với vũ khí laser năng lượng định hướng – vốn phải tấn công từng mục tiêu riêng lẻ – các hệ thống vi sóng công suất cao có thể bao phủ một khu vực rộng, cho phép đánh chặn kiểu “quét và tiêu diệt”, đặc biệt hiệu quả trước các đợt tấn công bão hòa bằng bầy đàn UAV.

Ông Yu cho biết Norinco đặt mục tiêu mở rộng vai trò của các hệ thống vi sóng công suất cao sang những nhiệm vụ khác, như cắt đứt liên kết thông tin của đối phương, đối phó trinh sát điện tử trên không, vô hiệu hóa vũ khí dẫn đường chính xác, và thậm chí đóng vai trò là hệ thống ngăn chặn chủ động không gây chết người đối với con người.

Hurricane 3000 là một phần trong hệ thống phòng không nhiều lớp chống UAV – kết hợp tên lửa và vũ khí laser – được Trung Quốc giới thiệu tại cuộc duyệt binh quân sự ở Bắc Kinh hồi tháng 9.

Ngoài ra, Trung Quốc còn sở hữu các hệ thống vũ khí vi sóng công suất cao khác, như FK-4000 do Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc phát triển.

Tại Mỹ, hệ thống Leonidas từng được sử dụng để vô hiệu hóa một bầy gồm 49 UAV bốn cánh quạt “chỉ trong vài giây” trong một cuộc thử nghiệm hồi tháng 9.

Một nguyên mẫu của hệ thống này cũng đã được triển khai trong cuộc thử nghiệm bắn đạn thật tại Philippines trong khuôn khổ cuộc tập trận chung Balikatan hồi tháng 4 – lần đầu tiên Mỹ đưa loại vũ khí này tới khu vực nhằm đối phó UAV của Trung Quốc.

Leonidas hiện cũng là nền tảng để phát triển các hệ thống nguyên mẫu dành cho Hải quân và Thủy quân Lục chiến Mỹ.

Theo SCMP