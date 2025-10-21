Khám phá tên lửa đạn đạo thế hệ mới: “Quái vật không gian” Huynmoo-V của Hàn Quốc

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back cho biết, Hàn Quốc dự kiến sẽ chính thức trang bị tên lửa đạn đạo thế hệ mới mang tên Huynmoo-V vào cuối năm nay.

Ông Ahn Gyu-back khẳng định, việc biên chế tên lửa đạn đạo Huynmoo-V (Huyền Vũ) sẽ nâng cao mức độ an ninh quốc phòng của Hàn Quốc và tăng cường khả năng răn đe đối với Triều Tiên.

Loại tên lửa đạn đạo lớn nhất mà Hàn Quốc sở hữu

Huynmoo-V là loại tên lửa đạn đạo do Hàn Quốc tự phát triển, sử dụng phương thức cơ động phóng trên mặt đất (land-based mobile). Ngày 1/10/2024, quân đội Hàn Quốc lần đầu công khai chiếc xe phóng đi kèm tên lửa này tại sự kiện kỷ niệm 76 năm thành lập quân đội, tổ chức tại thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi — và hình dạng của tên lửa trước đó cũng đã xuất hiện trên mạng xã hội.

Phóng thử nghiệm tên lửa Huynmoo-V. Ảnh: 6park.



Là loại tên lửa đạn đạo lớn nhất mà Hàn Quốc từng phát triển, chương trình Huynmoo-V có nguồn gốc từ tháng 5/2021, khi Tổng thống Mỹ khi đó là Joe Biden bãi bỏ hạn chế về tầm bắn đối với tên lửa của Hàn Quốc cùng thỏa thuận hợp tác phát triển tên lửa Mỹ–Hàn. Kể từ thời điểm đó, rào cản pháp lý cuối cùng đối với việc Hàn Quốc phát triển tên lửa đạn đạo tiên tiến đã được dỡ bỏ. Đồng thời, do Triều Tiên đối thủ lớn nhất của Hàn Quốc trong những năm gần đây đã tiến bộ vượt bậc về công nghệ tên lửa, đặc biệt khi liên tiếp phát triển nhiều loại tên lửa đạn đạo thế hệ mới có khả năng bay cơ động siêu vượt âm như “Hwasong-16B”, Hàn Quốc cho rằng chỉ có sở hữu tên lửa đạn đạo thế hệ mới mạnh hơn mới có thể đối trọng. Trong bối cảnh đó, Huynmoo-V ra đời.

Về mặt tính năng, hình dạng khí động học tổng thể của Huynmoo-V tương tự thế hệ trước Huynmoo-IV, nhưng thân tên lửa đã được mở rộng. Huynmoo-V sử dụng đầu đạn hình nón và cánh gập, trang bị động cơ sử dụng nhiên liệu rắn; vận tốc tối đa có thể đạt Mach 10– Mach 15. Tầm bắn tối đa thay đổi tùy theo khối lượng đầu đạn mang theo, trong khoảng 1.000–5.000 km. Cụ thể, khi mang đầu đạn 1 tấn, tầm bắn tối đa là 5.000 km; khi mang đầu đạn 9 tấn, tầm bắn tối đa là 1.000 km. Loại đầu chiến đấu có thể được lựa chọn tùy theo mục tiêu: nổ mạnh (high-explosive), xuyên phá (penetrator), cụm (submunitions) hoặc tác chiến điện tử. Huynmoo-V áp dụng hệ thống dẫn đường hỗn hợp “dẫn đường quán tính + GPS”, có khả năng tấn công độ chính xác cao các mục tiêu cố định trên mặt đất/đất dưới lòng đất/bề mặt biển.

Tên lửa Huynmoo-V lớn nhất của Hàn Quốc và một số tính năng cơ bản. Ảnh: 6park.



Huynmoo-V sử dụng xe phóng 9 trục có khả năng TEL (vận chuyển — dựng — phóng), dựa trên khung gầm xe tải địa hình cao có độ cơ động lớn. Cabin lái có khả năng chống đạn bắn thẳng từ vũ khí cỡ nhỏ thông thường; toàn bộ xe cũng có thể hành tiến theo phương ngang.

Trên khung gầm của xe phóng có lắp một ống phóng chứa một quả tên lửa Huynmoo-V; ống này có khả năng “lưu trữ — vận chuyển — phóng”. Khi phóng, tên lửa được phóng ra khỏi ống theo phương thức phóng “lạnh” (cold launch), tức là tên lửa được đẩy ra khỏi ống chứ không điểm hỏa động cơ ngay trong ống.

Tuy nhiên, do sử dụng hệ thống chân chống thủy lực thông thường chứ không phải đế cao su tự thích ứng, nên được suy đoán là không có khả năng phóng không cần chỗ dựa trên mặt đất (off-ground autonomous launch) — điều này phần nào hạn chế khả năng tác chiến cơ động trên đất liền của Huynmoo-V, nhất là khả năng “dừng lại là phóng” (shoot-and-scoot).

Dù vậy, xét rằng hệ thống mạng lưới đường bộ của Hàn Quốc không phát triển như một số quốc gia khác và các điểm thích hợp để phóng cơ động cũng tương đối ít, do đó ảnh hưởng thực tế tới hiệu năng tác chiến của Huynmoo-V có thể không quá lớn.

Hệ thống trục độc đáo cho phép xe chở tên lửa cơ động ngang khi hành tiến.

﻿ Ảnh: 6park.



Huynmoo-V có khả năng xuyên đất mạnh

Theo truyền thông Hàn Quốc hiện nay, dự kiến lần đầu sẽ triển khai khoảng 15–20 quả Huynmoo-V; các đầu đạn xuyên phá lớn mà tên lửa này mang theo có thể tấn công hiệu quả các công trình ngầm, đặc biệt là các cơ sở hạt nhân. Vì đầu đạn của Huynmoo-V có khối lượng lớn nhất từ trước đến nay đối với loại vũ khí thông thường, sở hữu sức công phá đáng kể, nên phía Hàn Quốc gọi Huynmoo-V là tên lửa đạn đạo cấp “quái vật” (monster-class), nhằm nhấn mạnh chỉ số huỷ diệt ấn tượng của nó. Huynmoo-V phần nào thể hiện sự phát triển kỹ thuật tên lửa đạn đạo của Hàn Quốc ở thời điểm hiện tại

Tuy vậy, cần lưu ý rằng Huynmoo-V không sở hữu khả năng bay cơ động thay đổi quỹ đạo đang thịnh hành ở các tên lửa tầm trung — tầm xa hiện nay; và như đã nêu, nó cũng không có khả năng phóng trên mặt đất không cần chỗ dựa. Vì vậy, về mặt công nghệ, mẫu tên lửa này trong cùng phân hạng chỉ là một loại có một số đặc điểm đáng chú ý, chứ chưa thể gọi là rất tiên tiến. Dẫu vậy, đối với Hàn Quốc, việc trong vài năm ngắn ngủi đã phát triển được một loại tên lửa đạn đạo tầm trung — cận trung mới có tính năng như thế vẫn là điều đáng tự hào.

Theo 6park