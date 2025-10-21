Mạng lưới tên lửa phòng thủ bờ biển rộng lớn của Trung Quốc được thử nghiệm trong cuộc tập trận mới

Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã tiến hành loạt diễn tập phòng thủ bờ biển với tên lửa thật, hệ thống chống UAV và mô hình phân tán chiến thuật, củng cố năng lực kiểm soát các vùng biển chiến lược.

Mạng lưới phòng thủ bờ biển của Trung Quốc, được triển khai dưới quyền Bộ Tư lệnh Chiến khu Miền Đông, vừa được đưa vào một loạt cuộc diễn tập tác chiến cường độ cao. Các bài tập được tiến hành trên địa hình hoàn toàn xa lạ nhằm kiểm tra và nâng cao khả năng thích ứng chiến trường trong điều kiện hành quân tốc độ cao.

Trung đoàn tên lửa bờ biển tham gia cuộc diễn tập này – không được tiết lộ danh tính – tập trung vào khả năng triển khai nhanh và phối hợp tấn công, tiến hành các cuộc di chuyển xuyên khu vực với khoảng cách xa trước khi bước vào giai đoạn bắn đạn thật.

Hệ thống cảnh báo sớm được kích hoạt để nhanh chóng phát hiện mục tiêu đang đến gần, truyền dữ liệu thời gian thực qua các kênh liên lạc bảo mật tới sở chỉ huy, cho phép nhiều nhóm tấn công cùng phối hợp lập kế hoạch tối ưu hóa đường bay của tên lửa.

Các đơn vị tấn công đồng loạt phóng tên lửa nhắm vào các mục tiêu giả định trên biển, trong khi việc triển khai theo mô hình phân tán mới được báo cáo là giúp tăng đáng kể hiệu quả tác chiến.

Hệ thống phóng tên lửa hành trình phòng thủ bờ biển YJ-12. Ảnh: MW.

Lực lượng phòng thủ bờ biển của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) được đánh giá là hùng mạnh bậc nhất thế giới, với một loạt hệ thống tên lửa hành trình di động có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách rất xa ngoài khơi.

Phần lớn các bệ phóng trong biên chế hiện nay được trang bị tên lửa chống hạm YJ-12 và YJ-62, trong khi tên lửa siêu vượt âm YJ-20 được dự đoán sẽ sớm được tích hợp trên các bệ phóng thế hệ mới.

Dù lực lượng phòng thủ bờ biển thường được các quốc gia có hải quân hạn chế dựa vào, Trung Quốc vẫn tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào năng lực này – dù nước này đã sở hữu một trong những hạm đội mặt nước lớn và hiện đại nhất thế giới.

Sự ra đời của thế hệ tên lửa hành trình tầm xa và thông minh hơn, cùng với mạng lưới trinh sát được nâng cấp mạnh mẽ trên nhiều vùng biển, đang giúp các hệ thống phòng thủ bờ biển của Trung Quốc có vai trò ngày càng lớn trong các tình huống khẩn cấp khu vực.

Tên lửa hành trình chống hạm YJ-12 được phóng từ bệ phóng di động. Ảnh: MW.

Trong các cuộc tập trận, quân đội Trung Quốc mô phỏng nhiều kịch bản khác nhau, bao gồm tình huống loạt phóng đầu tiên không tiêu diệt hoàn toàn mục tiêu, buộc lực lượng dự bị phải thực hiện đòn tấn công tiếp theo ngay lập tức.

Một trong những tình huống giả định cho thấy tàu địch tìm cách né tránh sau đợt tấn công ban đầu, buộc sở chỉ huy phải cập nhật dữ liệu trinh sát và triển khai nhóm tấn công thứ hai để tiêu diệt mục tiêu dứt điểm.

Trung đoàn phòng thủ bờ biển cũng kiểm tra năng lực chống máy bay không người lái (UAV) mới nhất, triển khai hệ thống phòng thủ ba tầng bao gồm gây nhiễu điện tử, đánh chặn vật lý và ngụy trang nhằm làm giảm khả năng trinh sát và tấn công của UAV đối phương.

Một trong các bài diễn tập chứng kiến việc sử dụng mồi nhử để đánh lạc hướng hệ thống giám sát bằng UAV của đối phương, giúp bảo vệ các vị trí thật.

Mặc dù phòng thủ bờ biển không còn là ưu tiên hàng đầu như thời Chiến tranh Lạnh, nhưng Trung Quốc vẫn duy trì ngân sách đáng kể cho việc bảo dưỡng và mua sắm quy mô lớn.

Nhờ chi phí tương đối thấp nhưng hiệu quả chiến đấu cao, các hệ thống tên lửa bờ biển được đánh giá là một trong những công cụ răn đe khu vực hiệu quả nhất, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng hiện nay.

Theo Military Watch