Trực thăng tấn công hạng nặng đầu tiên của Trung Quốc: Điều gì khiến Z-20T đặc biệt?

Z-20T, trực thăng tấn công hạng nặng đầu tiên của Trung Quốc, kết hợp khả năng vận tải binh lính và tấn công hỏa lực trong một khung thân duy nhất.

Trực thăng tấn công hạng nặng đầu tiên của Trung Quốc, Z-20T, được phát triển nhằm bổ trợ cho dòng Z-10, đã thu hút sự chú ý khi trình diễn bay tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc lần thứ 7 tổ chức ở Thiên Tân. Mẫu trực thăng mới này lần đầu tiên xuất hiện công khai trong cuộc duyệt binh quân sự ngày 3/9, và kết hợp khả năng vận tải đường không với hỏa lực tích hợp trong cùng một khung thân.

Các màn trình diễn mới đây bao gồm quay lượn tại chỗ và hạ cánh hình chữ O, cho thấy khả năng ứng dụng linh hoạt của Z-20T trong nhiều tình huống chiến đấu thực tế.

Giải thích về vai trò của Z-20T, Phó tổng thiết kế Viện Nghiên cứu và Phát triển Trực thăng Trung Quốc, ông Chu Mẫn Phong (Zhu Minfeng) cho biết: “Z-20T được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ tấn công, vận tải và đổ bộ đường không tại khu vực miền núi, rừng rậm và đô thị. Nó có thể tấn công các mục tiêu có giá trị cao của đối phương, đối phó cả với các mối đe dọa trên bộ lẫn trên không ở vùng đồng bằng và cao nguyên, đồng thời cung cấp hỏa lực yểm trợ cho lực lượng mặt đất”.

Z-20T là phiên bản biến thể của trực thăng vận tải đa năng tầm trung Z-20. Ảnh: MW.

Trước khi Z-20 ra đời, chỉ có Nga và Mỹ từng chế tạo được các trực thăng tấn công hạng nặng tương tự – Nga với các mẫu Mi-24, Mi-28, Mi-35, Ka-50 và Ka-52, còn Mỹ với AH-64 Apache.

Tuy nhiên, thay vì phát triển hoàn toàn mới, Z-20T là phiên bản biến thể của Z-20 – trực thăng vận tải đa năng tầm trung được biên chế lần đầu năm 2019. Dù không được bọc giáp dày và tối ưu cho vai trò tấn công như Apache hay Mi-28, Z-20T lại có tính linh hoạt và khả năng vận tải vượt trội.

Ông Chu Mẫn Phong so sánh: “Nếu nhiệm vụ chỉ yêu cầu tấn công, trực thăng Z-10 là lựa chọn tối ưu. Nhưng nếu cần kết hợp tấn công với vận tải và đổ bộ đường không, Z-20T – với khả năng vừa chở quân vừa chiến đấu – sẽ là lựa chọn lý tưởng”.

Z-20T đạt được khả năng đa năng trong một thân máy bay. Ảnh: MW.

Về ưu thế thiết kế, ông Chu nhấn mạnh rằng Z-20T có thể cùng lúc vận chuyển binh sĩ và tiến hành tấn công hỏa lực mà không cần trực thăng hộ tống riêng, mang lại lợi thế lớn trên chiến trường: “Z-20T đạt được khả năng ‘đa năng trong một thân máy bay’ – vừa vận chuyển quân, vừa có thể tự tiến hành tấn công để đảm bảo an toàn cho toàn bộ quá trình bay”.

Cách tiếp cận này tương tự dòng Mi-35 của Nga, vốn được phát triển từ trực thăng tấn công Mi-24 của Liên Xô để bổ sung khả năng chở quân hạn chế. Tuy nhiên, do Mi-35 được thiết kế tấn công ngay từ đầu nên khả năng vận tải người và hàng hóa khiêm tốn hơn Z-20, dù giáp bảo vệ và hỏa lực mạnh hơn.

Z-20T, ngược lại, đại diện cho thế hệ trực thăng lai mới của Trung Quốc, kết hợp giữa tính cơ động chiến thuật, khả năng vận tải chiến đấu và hỏa lực linh hoạt, cho thấy bước tiến mới trong năng lực công nghiệp quốc phòng nước này.

Theo Military Watch