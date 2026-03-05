Iran tuyên bố làm rơi, thu giữ nguyên vẹn UAV Hermes-900 giá 120 triệu USD của Israel

Iran thành công gây nhiễu làm rơi, thu giữ UAV Hermes-900 của Israel, thể hiện bước tiến trong năng lực tác chiến điện tử và phòng không.

Theo Đài truyền hình quốc gia Iran IRIB và các hãng thông tấn Tasnim, Fars ngày 4/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã gây nhiễu thành công và hạ được một máy bay không người lái Hermes-900 tiên tiến của Israel.

Chiếc UAV này được trang bị tên lửa dẫn đường tiên tiến, hiện đã bị Iran thu giữ nguyên vẹn. Truyền thông Iran cho biết UAV cùng các thiết bị hiện do các kỹ sư hàng không vũ trụ của IRGC kiểm soát và đã được chuyển đến địa điểm an toàn để phân tích công nghệ.

UAV đa nhiệm Hermes-900 của Israel. Ảnh: Sohu.

Theo thông tin chính thức từ phía Iran, chiếc UAV Hermes-900 khi đang thực hiện nhiệm vụ trinh sát đã xâm nhập không phận Iran, sau đó bị hệ thống tác chiến điện tử của Vệ binh Cách mạng gây nhiễu hiệu quả, khiến nó mất kiểm soát và buộc phải hạ cánh khẩn cấp. Iran nhấn mạnh rằng chiến dịch này cho thấy bước tiến đáng kể của nước này trong năng lực tác chiến điện tử và phòng không, đủ khả năng đối phó chính xác với các UAV giá trị cao của Israel.

Một góc chụp khác chiếc Hermes-900 bị rơi. Ảnh: Sohu.

Người phát ngôn Vệ binh Cách mạng tuyên bố: “Chiếc UAV tiên tiến được trang bị tên lửa dẫn đường này nay đã rơi vào tay chúng tôi trong tình trạng nguyên vẹn, và sẽ cung cấp tài liệu tham khảo quý giá cho công nghệ quốc phòng Iran”.

Hermes-900 là UAV đa nhiệm tầm trung, bay cao, thời gian hoạt động dài do Tập đoàn Israel Aerospace Industries (IAI) phát triển. UAV này có thể hoạt động liên tục tới 30 giờ, được trang bị cảm biến quang điện/hồng ngoại tiên tiến và có khả năng tấn công chính xác, thường được sử dụng cho nhiệm vụ trinh sát, thu thập tình báo và tấn công bằng tên lửa. Đơn giá mỗi chiếc Hermes-900 lên tới 120 triệu USD.

Một số vũ khí chiếc Hermes-900 bị rơi còn chưa kịp sử dụng. Ảnh: Sohu.

UAV Hermes-900 có thể định vị, trinh sát lượn vòng trên không, chỉ thị mục tiêu, thậm chí tiến hành tấn công hỏa lực. UAV Hermes của Không quân Israel được xem là “phiên bản” của MQ-9 Reaper của Mỹ, thời gian bay lượn lâu hơn nhưng khả năng mang vũ khí kém hơn Reaper. Các UAV này chính là “con mắt” của Mỹ và Israel: trinh sát tầm cao, theo dõi xe phóng tên lửa phòng không và xe chở tên lửa của Iran. Lần này, phía Iran được cho là đã xử lý khá tốt.

Số lượng UAV vũ trang Hermes trong kho của Không quân Israel không nhiều, khoảng 50 chiếc, có vẻ như Israel đã tung toàn bộ vào cuộc.

Việc UAV Hermes-900 bị hạ và thu giữ lần này được xem là tổn thất đáng kể đối với Không quân Israel, đồng thời được truyền thông Iran mô tả là dấu hiệu cho thấy năng lực phòng thủ của họ tiếp tục được nâng cao trong bối cảnh chịu sức ép chung từ Mỹ và Israel.

Đạn tên lửa chính xác bị thu giữ cùng chiếc Hermes-900. Ảnh: QQnews.

Một số thông số về UAV Hermes-900: là phiên bản nâng cấp của Hermes-450, với thân máy bay lớn hơn, thời gian bay dài hơn và khả năng mang tải trọng cao hơn so với phiên bản Hermes-450.

Trần bay tối đa 30.000 feet (9.100 mét), tốc độ hành trình 112 km/h, tốc độ tối đa có thể đạt 220 km/h.

Tải trọng và nhiệm vụ: Tải trọng hữu ích từ 300–350 kg, có thể mang theo cảm biến quang điện/hồng ngoại, radar khẩu độ tổng hợp (SAR) thiết bị tiếp sóng thông tin liên lạc và tên lửa không đối không, không đối đất.

Ưu thế chiến thuật: UAV Hermes-900 nổi bật với khả năng bay cao và hoạt động bền bỉ trong thời gian dài, phù hợp cho tuần tra biên giới kéo dài và nhận diện mục tiêu, đồng thời có thể tác chiến trong môi trường chiến trường cường độ cao.

Theo QQnews, Sohu