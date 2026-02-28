Iran đã nhắm mục tiêu vào những khu vực nào trong đòn tấn công trả đũa?

Iran tấn công các căn cứ Mỹ tại Qatar, Kuwait, UAE và Bahrain sau đòn không kích của Mỹ và Israel. Israel nói không nhằm thay đổi chế độ, trong khi ông Donald Trump kêu gọi người dân Iran giành lại chính quyền.

Iran tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại nhiều quốc gia vùng Vịnh, đồng thời phóng loạt tên lửa về phía Israel, sau khi Mỹ và Israel bắt đầu không kích các mục tiêu quân sự và chính phủ của Iran vào sáng 28/2 theo giờ địa phương.

Tiếng nổ vang dội tại nhiều quốc gia trong khu vực khi các hệ thống phòng thủ tên lửa được triển khai để đánh chặn các đạn tên lửa đang bay tới.

Iran đã phóng “hàng chục” tên lửa đạn đạo về phía Israel, theo Nour News – cơ quan truyền thông liên kết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Hiện chưa có báo cáo về thương vong.

IRGC cho biết Căn cứ Không quân Al-Udeid tại Qatar, Căn cứ Không quân Al-Salem tại Kuwait, Căn cứ Không quân Al-Dhafra tại UAE và căn cứ hải quân Mỹ tại Bahrain đã bị nhắm mục tiêu. Truyền thông nhà nước Iran cũng đưa tin Căn cứ Không quân Muwaffaq Al-Salti tại Jordan và một căn cứ Mỹ ở miền bắc Iraq nằm trong danh sách bị tấn công.

Mức độ thiệt hại vẫn đang được làm rõ: Một số tên lửa được phóng về phía Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và đã bị đánh chặn. Tuy nhiên, theo hãng thông tấn chính thức của UAE, một số mảnh vỡ tên lửa rơi xuống khu dân cư khiến một dân thường thiệt mạng.

Một tên lửa đã đánh trúng một cơ sở hải quân Mỹ tại bang Bahrain. Không có báo cáo về thương vong.

Một quan chức Qatar cho biết nước này đã đánh chặn hai tên lửa Iran trên không phận quốc gia.

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Kuwait tuyên bố trong một thông cáo rằng “các hệ thống phòng không đã đối phó với các tên lửa đang bay tới.”

Quân đội Jordan cho biết các hệ thống phòng không đã đánh chặn thành công hai tên lửa đạn đạo nhắm vào vương quốc này.

Quân đội Iran tuyên bố sẽ giáng một “bài học lịch sử” cho Israel và Mỹ sau các cuộc không kích nhằm vào các thành phố của Iran.

“Như chúng tôi đã tuyên bố trước đó, bất kỳ căn cứ nào ở bất kỳ đâu trong khu vực hỗ trợ Israel sẽ là mục tiêu của nước Cộng hòa Hồi giáo thiêng liêng và các lực lượng vũ trang của chúng tôi, và chúng tôi sẽ không do dự”, Người phát ngôn cấp cao của Lực lượng Vũ trang Iran, Chuẩn tướng Abolfazl Shekarchi, phát biểu theo truyền thông nhà nước Iran.

Israel ra tuyên bố về mục tiêu chiến dịch

Trọng tâm của Israel không phải là “một chiến dịch thay đổi chế độ,” một quan chức quân sự Israel cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Bảy, nhấn mạnh rằng mục tiêu của họ là các mục tiêu quân sự.

“Tuy nhiên, những cá nhân tham gia chỉ đạo các cuộc tấn công, thúc đẩy bạo lực hoặc thực thi kế hoạch nhằm tiêu diệt Israel có thể được coi là mục tiêu hợp pháp nếu họ là một phần của bộ máy chiến tranh đang vận hành”, quan chức quân sự Israel nói với các phóng viên.

“Sự tham gia của giới lãnh đạo vào hành vi xâm lược quân sự có thể khiến một số cá nhân nằm trong phạm vi mục tiêu – nhưng trọng tâm vẫn là các mục tiêu quân sự”, vị này cho biết.

Những bình luận này được đưa ra trong bối cảnh hai nguồn tin Israel am hiểu chiến dịch nói với CNN rằng các cuộc không kích đã nhắm vào các nhân vật cấp cao của Iran, bao gồm lãnh tụ tối cao, tổng thống và tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi thay đổi chế độ, thúc giục người dân Iran trong một thông điệp video hãy “giành lại chính quyền của các bạn” khi các chiến dịch của Mỹ kết thúc.

Theo CNN, RT