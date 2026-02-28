Iran phóng tên lửa vào căn cứ Mỹ tại Bahrain, Qatar, UAE

Có nhiều báo cáo về các vụ nổ xảy ra tại Bahrain, Abu Dhabi và Qatar – những nơi đều đặt căn cứ quân sự của Mỹ.

Bộ Nội vụ Bahrain đã kêu gọi người dân lập tức di chuyển tới địa điểm an toàn gần nhất.

Hãng tin bán chính thức Fars của Iran đưa tin Tehran đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào một căn cứ Mỹ ở Bahrain.

Bahrain là đồng minh chủ chốt của Mỹ tại Vùng Vịnh Ba Tư và là nơi đặt trụ sở thường trực của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ tại thủ đô Manama.

Theo Hãng thông tấn Bahrain, trung tâm dịch vụ của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ tại nước này đã “bị tấn công bằng tên lửa”.

Khói bốc lên từ hướng một căn cứ hải quân Mỹ ở Bahrain.

Trong khi đó, một quan chức Qatar cho biết nước này đã đánh chặn hai tên lửa của Iran trên không phận quốc gia. Diễn biến này cho thấy Iran đang tìm cách đáp trả trong bối cảnh Mỹ tiến hành các cuộc không kích.

Truyền thông nhà nước Iran dẫn nguồn từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết bốn căn cứ Mỹ ở Trung Đông đã bị nhắm mục tiêu nhằm đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào các thành phố Iran.

Hãng Fars dẫn lời IRGC nói rằng các mục tiêu của đòn tấn công tên lửa Iran gồm Căn cứ Không quân Al Udeid ở Qatar, Căn cứ Không quân Al Salem ở Kuwait, Căn cứ Không quân Al Dhafra ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), cùng căn cứ của Hạm đội 5 Mỹ tại Bahrain.

Theo CNN