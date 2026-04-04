Iran tuyên bố bắn hạ UAV MQ-9 Reaper thứ 17 của Mỹ

Iran tuyên bố lưới lửa phòng không của họ vừa bắn hạ chiếc MQ-9 Reaper thứ 17, khiến các đơn hàng quốc phòng của đồng minh Mỹ rơi vào cảnh "đóng băng".

Nhiều hình ảnh từ Iran đã xác nhận việc bắn hạ chiếc máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper thứ 17 của Không quân Mỹ. Nếu được xác nhận, đây sẽ là minh chứng cho thấy lực lượng vũ trang Iran đang tiếp tục gây thiệt hại nặng nề cho các phi đội của Mỹ và Israel hoạt động trong hoặc gần lãnh thổ nước này.

Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận nào về tuyên bố của phía Iran.

MQ-9 Reaper là dòng UAV đa năng, có khả năng thực hiện cả nhiệm vụ tấn công lẫn trinh sát. Chúng thường xuyên được giao các sứ mệnh rủi ro cao, xâm nhập sâu vào không phận đối phương để thu thập dữ liệu trong chiến dịch không kích bắt đầu từ ngày 28/2.

Với chi phí xấp xỉ 150 triệu USD cho mỗi chiếc, Reaper rõ ràng không phải là loại khí tài "dùng một lần", dù giá trị của chúng vẫn thấp hơn các dòng tiêm kích có người lái tầm trung hoặc tầm xa. Việc sử dụng chúng giúp Mỹ tránh đặt phi công vào vòng nguy hiểm, nhưng cái giá về tài chính là vô cùng đắt đỏ.

Việc Iran tuyên bố bắn hạ chiếc Reaper thứ 17 diễn ra gần như cùng lúc với các video xác nhận tiêm kích F-15 và F-16 cũng bị rơi vào ngày 2-3/4. Các lực lượng Iran đã sử dụng cực kỳ hiệu quả những hệ thống phòng không tầm ngắn và tầm trung dẫn đường bằng hồng ngoại để thách thức sức mạnh không quân của Mỹ và Israel một cách bất đối xứng.

Không chỉ có Mỹ, các dòng UAV Heron của Israel hay Wing Loong II của UAE cũng chịu chung số phận bị bắn rơi với số lượng đáng kể.

Thất bại liên tiếp của MQ-9 tại Iran gợi nhắc lại tổn thất nặng nề trước đó tại Yemen, nơi liên quân Ansurulalh đã bắn hạ hơn 10 chiếc Reaper kể từ tháng 10/2023.

Xác máy bay không người lái MQ-9 Reaper bị Iran bắn hạ hồi tháng 3. Ảnh: MW.

Việc hàng loạt MQ-9 bị tiêu diệt tại Iran được các nguồn tin từ đảo Đài Loan (Trung Quốc) báo cáo là có khả năng làm trì hoãn nghiêm trọng kế hoạch bàn giao 4 chiếc UAV loại này cho lực lượng phòng vệ hòn đảo. Trước đó, Đài Loan đã đặt hàng với mức giá lên tới hơn 171 triệu USD mỗi chiếc. Dự kiến, quân đội Mỹ sẽ ưu tiên bù đắp những tổn thất của chính mình thay vì trang bị cho các khách hàng quốc phòng.

Mức độ thiệt hại khủng khiếp này dự kiến sẽ thúc đẩy mạnh mẽ những lời kêu gọi phát triển một dòng máy bay kế nhiệm MQ-9, yêu cầu khả năng sống sót vượt trội hơn, bao gồm diện tích phản xạ radar (RCS) và dấu hiệu hồng ngoại được giảm thiểu tối đa.

Theo MW