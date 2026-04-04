Ngày đen tối của quân đội Mỹ: Hai máy bay chiến đấu rơi, một số binh sĩ bị thương

Ngày 3/4, hai máy bay Mỹ bị bắn hạ gần eo biển Hormuz, một phi công của F-15E mất tích và Iran treo thưởng 70.000 USD để bắt sống.

Truyền thông Mỹ: Sau khi F-15E bị Iran bắn hạ, một chiếc A-10 bị rơi

Ngày 3/4, một máy bay chiến đấu của Mỹ bị bắn hạ trên không phận Iran. Hai phi công trên máy bay, một người đã được cứu, người còn lại vẫn mất tích. Lúc đầu có tin đó là một chiếc F-35, nhưng nhiều hãng truyền thông sau đó xác nhận chiếc bị bắn hạ là F-15E Strike Eagle. Truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin cho biết, cùng ngày còn có một chiếc A-10 Thunderbolt II cũng bị rơi gần eo biển eo biển Hormuz.

Truyền thông nhà nước Iran cho biết chiếc máy bay này đã bị hệ thống phòng không của họ bắn hạ tại khu vực vùng biển phía nam eo biển Hormuz.

Ảnh các mảnh vỡ của chiếc máy bay Mỹ bị rơi vì trúng tên lửa của Iran do IRGC công bố, qua ký hiệu có thể thấy rõ đây là chiếc F-15E thuộc Bộ Tư lệnh không quân Mỹ ở châu Âu. Ảnh: Guancha,

Tờ New York Times dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết, vụ rơi chiếc A-10 xảy ra gần như đồng thời với vụ chiếc F-15E bị bắn hạ, và phi công duy nhất trên chiếc A-10 đã được cứu. Trong khi đó, NBC dẫn lời quan chức Mỹ tiết lộ thêm rằng chiếc A-10 được điều đi hỗ trợ sau khi chiếc F-15E gặp nạn, nhưng cũng bị Iran tấn công và bị thương. Sau đó máy bay cố bay vào không phận Kuwait, phi công đã nhảy dù thoát thân, còn chiếc A-10 rơi xuống lãnh thổ Kuwait và bị phá hủy.

Ngoài ra, Iran còn tấn công hai máy bay trực thăng UH-60 Black Hawk được huy động tham gia nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn phi công của chiếc F-15E, khiến một số binh sĩ bị thương.

Máy bay cường kích A-10 Thunderbolt II của Mỹ. Ảnh: Wforum.

Iran treo thưởng lớn để bắt phi công Mỹ

Truyền thông Iran hôm 3/4 tuyên bố đã bắn hạ một máy bay Mỹ và khẳng định đó là tiêm kích thế hệ thứ năm F-35 Lightning II, đồng thời công bố hình ảnh mảnh vỡ. Tuy nhiên, nhiều hãng truyền thông Mỹ sau khi kiểm chứng cho rằng đó là tiêm kích F-15E Strike Eagle, và thông tin này sau đó cũng được các nguồn tin Mỹ xác nhận.

Sau sự việc, Iran và Mỹ đều triển khai lực lượng tìm kiếm hai phi công của chiếc F-15E. Iran thậm chí treo thưởng lớn nhằm bắt sống phi công Mỹ trên chiếc F-15E. Hãng thông tấn bán chính thức ISNA dẫn lời lãnh đạo tỉnh Kohgiluyeh và Boyer-Ahmad cho biết, bất kỳ ai giao nộp phi công Mỹ sẽ nhận được 10 tỷ toman Iran (khoảng 70.000 USD).

Máy bay trực thăng UH-60 Black Hawk được huy động tìm kiếm, giải cứu phi công F-15 bị bắn rơi. Ảnh: Guancha.

Phía Mỹ đã tìm thấy và đưa một phi công đi cấp cứu, hiện vẫn đang tiếp tục tìm kiếm người còn lại.

A-10 Thunderbolt II là loại máy bay cường kích được Mỹ phát triển để tấn công các mục tiêu mặt đất, đặc biệt là xe bọc thép và lực lượng bộ binh, chủ yếu thực hiện nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực tầm gần. Trong khi đó, tiêm kích F-15E có thể thực hiện cả nhiệm vụ không đối không và không đối đất, với kíp bay gồm hai người: một phi công điều khiển máy bay và một người vận hành hệ thống vũ khí.

Theo New York Times ngày 3/4, dẫn lời hai quan chức Mỹ, chiếc A-10 rơi gần eo biển Hormuz chỉ có một phi công và người này đã được cứu. Nếu được Lầu Năm Góc xác nhận, đây sẽ là vụ rơi máy bay quân sự thứ hai của Mỹ trong cùng ngày, sau vụ F-15E bị bắn hạ trên không phận Iran.

Theo Creaders