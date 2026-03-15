Startup công nghệ châu Á ra mắt xe máy điện "không bao giờ ngã"

Startup công nghệ Omoway vừa giới thiệu mẫu xe máy điện thông minh Omo X tại sự kiện công nghệ toàn cầu tổ chức ở Singapore. Điểm nổi bật của mẫu xe này là khả năng tự giữ thăng bằng nhờ hệ thống công nghệ do hãng phát triển.

Xe máy điện Omo X trình diễn khả năng tự cân bằng tại sự kiện ra mắt ở Singapore. Ảnh: Omoway.

Khác với xe máy điện thông thường, Omo X được thiết kế với mô-đun Control Moment Gyroscope. Đây là hệ thống con quay hồi chuyển có độ chính xác cao, giúp tạo lực ổn định để giữ thân xe luôn ở trạng thái thẳng đứng. Nhờ đó xe có thể tự đứng vững khi dừng hoặc di chuyển chậm mà không cần chân chống.

Công nghệ này cũng hỗ trợ người lái trong những tình huống dễ mất cân bằng như quay đầu, đi chậm trong khu vực đông người hoặc dừng chờ đèn giao thông.

Bên cạnh phần cơ khí, Omo X còn được phát triển dựa trên kiến trúc công nghệ Omo-Robot. Đây là nền tảng tích hợp cảm biến, thuật toán và hệ thống điều khiển điện tử để xe có thể quan sát môi trường xung quanh và phản ứng theo thời gian thực.

Sơ đồ hệ thống công nghệ giúp Omo X quan sát, xử lý và phản ứng khi vận hành. Ảnh: Omoway.

Xe sử dụng hệ thống camera để thu thập dữ liệu xung quanh và dựng mô hình môi trường giao thông. Dữ liệu sau đó được xử lý bởi các mô hình ra quyết định hoạt động ở cấp độ mili giây.

Khi cần phản ứng, hệ thống sẽ phối hợp động cơ điện, phanh, cơ cấu lái và mô-đun gyroscope để giữ xe ổn định. Cách vận hành này giúp Omo X duy trì thăng bằng chủ động trong nhiều tình huống khác nhau, đồng thời vẫn giữ cảm giác điều khiển quen thuộc cho người lái.

Xe cũng được trang bị một số tính năng hỗ trợ an toàn như kiểm soát độ bám đường, hỗ trợ vào cua cùng hệ thống phát hiện nguy cơ va chạm phía trước và hỗ trợ xử lý trong tình huống khẩn cấp.

Omo X được trang bị mô-đun Control Moment Gyroscope giúp xe tự giữ thăng bằng, có thể đứng vững ngay cả khi dừng mà không cần chân chống. Ảnh: Omoway.

Tại sự kiện ra mắt, Omoway đã trình diễn khả năng tự cân bằng của Omo X ngay trên sân khấu. Chiếc xe tiến vào khu vực trình diễn với người lái và vẫn giữ thăng bằng khi dừng lại mà không cần chân chống. Màn trình diễn này cho thấy hệ thống gyroscope có thể duy trì ổn định ngay cả khi xe đứng yên.

Theo Omoway, việc giải quyết bài toán thăng bằng là bước quan trọng để phát triển các công nghệ hỗ trợ thông minh trên xe hai bánh. Không giống ô tô bốn bánh vốn có độ ổn định tự nhiên, xe máy dễ mất cân bằng và đòi hỏi người lái phải liên tục điều chỉnh. Vì vậy hãng tập trung vào công nghệ giữ thăng bằng trước khi mở rộng sang các tính năng hỗ trợ thông minh khác.

Omoway dự kiến mở đặt hàng cho Omo X tại Indonesia vào cuối tháng 4 tới và dự kiến bàn giao vào tháng 5. Giá bán và thông số chi tiết sẽ được công bố khi sản phẩm chính thức mở bán.

Omo X mang đậm dấu ấn của mẫu xe tương lai với các mảng thiết kế lớn, vuông vức cùng màu xám kim loại. Ảnh: Omoway.

Cùng với Omo X, Omoway cũng giới thiệu Mobility One, một robot bánh xe đa năng kế thừa công nghệ cân bằng và thuật toán điều khiển từ mẫu xe này. Thiết bị có thể di chuyển linh hoạt trong nhiều môi trường khác nhau, từ đường phố đến các không gian hẹp trong đô thị.