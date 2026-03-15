ByteDance hoãn ra mắt toàn cầu mô hình AI Seedance 2.0 do tranh chấp bản quyền

Tập đoàn mẹ của TikTok là ByteDance vừa quyết định tạm dừng kế hoạch ra mắt toàn cầu mô hình tạo video mới nhất mang tên Seedance 2.0 sau hàng loạt tranh chấp bản quyền với các xưởng phim lớn tại Hollywood.

Theo nguồn tin từ The Information, quyết định này được đưa ra trong bối cảnh các nền tảng phát trực tuyến và các hãng phim lớn lên tiếng phản đối việc sử dụng trái phép tài sản trí tuệ.

Trước đó, ByteDance từng tuyên bố sẽ thực hiện các bước cần thiết để ngăn chặn việc vi phạm quyền sở hữu trên hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) của mình, đặc biệt sau những lời đe dọa pháp lý từ các đại gia giải trí như Disney. Việc đình chỉ này cho thấy những thách thức lớn mà các công ty công nghệ phải đối mặt khi cân bằng giữa sự phát triển nhanh chóng của AI và các quy định bảo hộ tác quyền khắt khe tại thị trường quốc tế.

Mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn khi Disney gửi thư yêu cầu ByteDance chấm dứt các hành vi vi phạm, cáo buộc công ty này sử dụng các nhân vật biểu tượng của họ để huấn luyện mô hình Seedance 2.0 mà không có sự cho phép. Các video do mô hình AI này tạo ra đã lan truyền mạnh mẽ tại Trung Quốc, trong đó có những hình ảnh giả lập các ngôi sao nổi tiếng như Tom Cruise và Brad Pitt.

Disney cho rằng ByteDance đã tích hợp sẵn một thư viện lậu chứa các nhân vật bản quyền từ những thương hiệu đình đám như Star Wars và Marvel, nhưng lại gán nhãn chúng là các hình ảnh thuộc phạm vi công cộng. Những cáo buộc này đã gây áp lực buộc tập đoàn công nghệ Trung Quốc phải rà soát lại toàn bộ nguồn dữ liệu đầu vào vốn là linh hồn của các mô hình ngôn ngữ lớn hiện nay.

Mặc dù ByteDance đã giới thiệu Seedance 2.0 vào tháng 2 với mục tiêu phục vụ các lĩnh vực điện ảnh chuyên nghiệp, thương mại điện tử và quảng cáo, nhưng tương lai của sản phẩm này đang trở nên bất định. Hệ thống được quảng bá là có khả năng xử lý đồng thời văn bản, hình ảnh, âm thanh và video để giảm thiểu chi phí sản xuất nội dung một cách tối đa.

Seedance 2.0 thậm chí còn nhận được sự khen ngợi từ các chuyên gia công nghệ, bao gồm cả Elon Musk, nhờ khả năng tạo ra những cốt truyện điện ảnh chỉ từ một vài gợi ý ngắn gọn. Tuy nhiên, việc dừng kế hoạch ra mắt vào giữa tháng ba cho thấy ByteDance đang ưu tiên xử lý các rủi ro pháp lý thay vì chạy đua để chiếm lĩnh thị trường ngay lập tức như dự định ban đầu.

Hiện tại, đội ngũ pháp lý của ByteDance đang nỗ lực xác định và giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ để tránh các vụ kiện tụng tốn kém tại Mỹ và châu Âu. Các kỹ sư của công ty cũng đang tích cực bổ sung những lớp rào chắn bảo vệ nhằm ngăn chặn mô hình tạo ra các nội dung có thể dẫn đến vi phạm bản quyền trong tương lai.

Sự cố này của Seedance 2.0 là bài học đắt giá cho các công ty AI trong việc thu thập dữ liệu huấn luyện minh bạch. Việc tuân thủ các quy định quốc tế không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là điều kiện tiên quyết để các sản phẩm công nghệ của Trung Quốc có thể tiến xa và được chấp nhận rộng rãi trên quy mô toàn cầu.

Theo Reuters