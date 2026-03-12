Meta công bố lộ trình phát triển 4 dòng chip nội bộ cho hạ tầng dữ liệu

Việc tự phát triển các bộ vi xử lý được thiết kế đặc thù cho các tác vụ xử lý dữ liệu của Meta không chỉ giúp tối ưu hóa hiệu suất mà còn giúp tiết kiệm năng lượng và giảm chi phí vận hành đáng kể.

Tập đoàn Meta vừa chính thức công bố lộ trình phát triển bốn dòng chip xử lý nội bộ mới trong bối cảnh công ty đang nỗ lực mở rộng quy mô các trung tâm dữ liệu một cách nhanh chóng. Tương tự như các đối thủ lớn như Alphabet hay Microsoft, Meta đã đầu tư mạnh mẽ vào việc xây dựng đội ngũ thiết kế chip riêng nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào các sản phẩm thương mại từ Nvidia và AMD.

Việc tự phát triển các bộ vi xử lý được thiết kế đặc thù cho các tác vụ xử lý dữ liệu của Meta không chỉ giúp tối ưu hóa hiệu suất mà còn giúp tiết kiệm năng lượng và giảm chi phí vận hành đáng kể. Những dòng chip mới này nằm trong chương trình tăng tốc đào tạo và suy luận của Meta, gọi tắt là MTIA, hứa hẹn sẽ mang lại những thay đổi lớn cho hạ tầng kỹ thuật của tập đoàn.

Dòng chip đầu tiên mang tên MTIA 300 hiện đã được đưa vào sử dụng để vận hành các hệ thống xếp hạng và đề xuất nội dung trên các ứng dụng phổ biến. Theo kế hoạch, ba dòng chip còn lại sẽ lần lượt được triển khai trong năm nay và kéo dài đến năm 2027.

Trong đó, hai phiên bản cuối cùng là MTIA 450 và MTIA 500 được thiết kế chuyên biệt cho quá trình suy luận, vốn là giai đoạn mô hình trí tuệ nhân tạo phản hồi các câu hỏi và yêu cầu của người dùng. Ông Yee Jiun Song, phó chủ tịch kỹ thuật của Meta, nhận định rằng nhu cầu về năng lực suy luận đang bùng nổ mạnh mẽ và đây chính là trọng tâm ưu tiên hiện tại của công ty để đảm bảo trải nghiệm người dùng luôn mượt mà.

Mặc dù Meta đã đạt được một số thành công nhất định với các dòng chip suy luận, tập đoàn vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức trong tham vọng dài hạn là sản xuất chip đào tạo AI tạo sinh. Đây là loại linh kiện cực kỳ phức tạp, có khả năng xây dựng nên các mô hình ngôn ngữ lớn làm nền tảng cho nhiều ứng dụng thông minh hiện nay.

Bắt đầu từ dòng MTIA 400, Meta đã thiết kế một hệ thống hoàn chỉnh xung quanh các con chip với kích thước tương đương nhiều kệ máy chủ và tích hợp công nghệ làm mát bằng chất lỏng tiên tiến. Điều này cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của tập đoàn trong việc xây dựng một hệ sinh thái phần cứng đồng bộ để hỗ trợ tối đa cho các thuật toán phức tạp.

Chiến lược phát hành chip mới theo chu kỳ 6 tháng một lần phản ánh tốc độ mở rộng hạ tầng chóng mặt của Meta nhằm duy trì hoạt động cho Facebook và Instagram. Với dự kiến chi tiêu vốn lên tới 135 tỷ USD trong năm nay, Meta đang huy động mọi nguồn lực để gia tăng số lượng trung tâm dữ liệu. Tập đoàn cũng hợp tác với Broadcom trong một số khâu thiết kế và thuê TSMC đúc các bộ vi xử lý này.

Tuy nhiên, song song với việc tự sản xuất, Meta vẫn tiếp tục ký kết các hợp đồng trị giá hàng chục tỷ USD với Nvidia và AMD để đảm bảo nguồn cung linh kiện ổn định. Sự kết hợp giữa năng lực tự chủ và hợp tác bên ngoài đang giúp Meta củng cố vị thế dẫn đầu trong cuộc đua phần cứng đầy khốc liệt.

Theo Reuters