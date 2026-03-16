AI hỗ trợ tạo ra vaccine cứu chú chó bị ung thư

Đối mặt với nỗi đau mất đi chú chó cứu hộ yêu quý, một doanh nhân công nghệ đã nhờ đến sự hợp tác giữa AI và ChatGPT để cùng phát triển một loại vắc-xin ung thư thử nghiệm.

Rosie, một chú chó tám tuổi lai giữa giống staffy và shar pei, từng bị bỏ rơi trong rừng rậm trước khi được Paul Conyngham, một doanh nhân công nghệ tại Sydney, nhận nuôi vào năm 2019. Cuộc sống yên bình của Rosie bỗng chốc đảo lộn vào năm 2024 khi nó được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tế bào mast ác tính.

Dù Conyngham đã đầu tư rất nhiều vào hóa trị và phẫu thuật thú y, những phương pháp điều trị này chỉ giúp làm chậm quá trình phát triển của bệnh mà không thể làm khối u thu nhỏ lại. Trước tình cảnh bế tắc, Conyngham đã quyết định sử dụng kiến thức chuyên môn về trí tuệ nhân tạo để tìm kiếm một con đường sinh tồn khác cho người bạn 4 chân của mình.

Tận dụng công nghệ tiên tiến, chuyên gia này đã sử dụng chatbot để nghiên cứu các phương pháp điều trị tiềm năng, sau đó dùng AI phân tích hàng gigabyte dữ liệu di truyền để thiết kế bản thiết kế cho một loại vaccine mRNA tùy chỉnh. Ông đã thuyết phục các nhà khoa học hàng đầu tại Đại học New South Wales (UNSW) hỗ trợ sản xuất vaccine trong phòng thí nghiệm và tìm kiếm nhà nghiên cứu thú y duy nhất có phê duyệt đạo đức để thực hiện tiêm thử nghiệm.

Yêu cầu giải trình tự DNA của chú chó sau khi chatbot gợi ý về liệu pháp miễn dịch đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ Trung tâm Di truyền học Ramaciotti thuộc UNSW, nơi các chuyên gia có thể lập bản đồ khối u và xác định chính xác những đột biến đang thúc đẩy căn bệnh.

Quá trình này bao gồm việc so sánh DNA khỏe mạnh từ máu của Rosie với DNA từ khối u của nó để xác định các sai hỏng di truyền. Conyngham ví việc này giống như việc kiểm tra một động cơ ô tô mới tinh đặt cạnh một động cơ đã chạy hàng trăm ngàn dặm để thấy chính xác nơi hư hỏng xảy ra.

Sau khi xác định được các đột biến, ông chạy dữ liệu qua các thuật toán phân tích để xác định các loại thuốc tiềm năng. Tuy nhiên, khi một công ty dược phẩm từ chối cung cấp thuốc miễn dịch cho mục đích nhân đạo, Conyngham đã chuyển hướng sang công nghệ mRNA sau cuộc thảo luận với các giáo sư tại viện nghiên cứu.

Giám đốc Viện RNA thuộc UNSW, chuyên gia y học nano Pall Thordarson, đã sử dụng dữ liệu của Conyngham để phát triển loại vaccine mRNA cá biệt hóa đầu tiên dành cho chó. Kết quả đạt được vô cùng kinh ngạc khi chỉ sau kỳ nghỉ Giáng sinh, khối u có kích thước bằng quả bóng tennis trên khuỷu chân của Rosie đã giảm đi một nửa diện tích.

Sự thành công này không chỉ mang lại cuộc đời thứ hai cho Rosie mà còn khiến các nhà nghiên cứu về liệu pháp ung thư ở người vô cùng kinh ngạc trước tiềm năng to lớn của phương pháp này.

Theo Interesting Engineering