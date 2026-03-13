20% thanh thiếu niên tại Australia vẫn "vượt rào" thành công lệnh cấm mạng xã hội

Dù tỷ lệ người dùng trong độ tuổi từ 13 đến 15 có sự sụt giảm đáng kể, vẫn còn hơn 20% thanh thiếu niên tại quốc gia này tiếp tục truy cập các nền tảng phổ biến như TikTok và Snapchat.

Sau 2 tháng Australia chính thức áp dụng lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, những số liệu công nghiệp đầu tiên đã hé lộ một thực tế đầy thách thức về tính hiệu quả của các biện pháp ngăn chặn. Theo báo cáo từ hãng phần mềm quản lý phụ huynh Qustodio, dù tỷ lệ người dùng trong độ tuổi từ 13 đến 15 có sự sụt giảm đáng kể, vẫn còn hơn 20% thanh thiếu niên tại quốc gia này tiếp tục truy cập các nền tảng phổ biến như TikTok và Snapchat.

Dữ liệu này đang đặt ra dấu hỏi lớn cho chính phủ và các nhà quản lý về khả năng thực thi của các phương pháp xác minh độ tuổi hiện nay, vốn đang được nhiều quốc gia trên thế giới theo dõi và học tập.

Báo cáo được thực hiện dựa trên dữ liệu từ các gia đình Australia từ cuối năm 2024 đến tháng hai năm nay cho thấy một lượng đáng kể trẻ em vẫn duy trì thói quen trực tuyến nếu cha mẹ không chủ động chặn quyền truy cập.

Cụ thể, số lượng thanh thiếu niên sử dụng Snapchat đã giảm mạnh 13,8% xuống còn khoảng 20,3%, trong khi TikTok ghi nhận mức giảm nhẹ hơn là 5,7% dừng ở mức 21,2%. Đối với YouTube, tỷ lệ sử dụng chỉ giảm nhẹ 1% xuống còn gần 37%, một phần do quy định của Australia vẫn cho phép người dùng ở mọi lứa tuổi truy cập nền tảng này mà không cần đăng nhập tài khoản.

Theo quy định của lệnh cấm, các nền tảng lớn bao gồm Instagram, Facebook, Threads, YouTube, TikTok và Snapchat phải có nghĩa vụ ngăn chặn người dùng dưới 16 tuổi, nếu không sẽ phải đối mặt với mức phạt lên tới 49,5 triệu đô Australia.

Tuy nhiên, Ủy ban An toàn trực tuyến của nước này cho biết họ sẽ dành thời gian để các nền tảng thích nghi và chỉ thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với những trường hợp không tuân thủ có hệ thống. Hiện tại, cả Bộ truyền thông và đại diện các mạng xã hội lớn vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về những con số mới nhất do Qustodio công bố.

Các chuyên gia phân tích lưu ý rằng việc sử dụng mạng xã hội của thanh thiếu niên Australia thường có xu hướng giảm vào tháng mười hai và tháng một do kỳ nghỉ hè kéo dài. Tuy nhiên, đà sụt giảm của năm nay được ghi nhận là sâu hơn so với cùng kỳ năm ngoái, điều này cho thấy lệnh cấm đã có những tác động tích cực nhất định lên hành vi của giới trẻ.

Dù vậy, một số dấu hiệu cho thấy tỷ lệ truy cập đang bắt đầu có sự phục hồi nhẹ sau khi giai đoạn cao điểm của lệnh cấm trôi qua. Điều này phản ánh tâm lý tò mò và khả năng thích ứng nhanh nhạy của thế hệ trẻ trước các rào cản kỹ thuật.

Một điểm đáng chú ý là nỗi lo ngại về việc thanh thiếu niên sẽ di cư sang các nền tảng không được kiểm soát vẫn chưa trở thành hiện thực. Thay vào đó, ứng dụng nhắn tin WhatsApp chỉ ghi nhận một sự gia tăng nhỏ trong nhóm người dùng từ 13 đến 15 tuổi.

Đây là dữ liệu quan trọng giúp các nhà hoạch định chính sách đánh giá lại lộ trình thực hiện lệnh cấm trong tương lai. Để đạt được mục tiêu bảo vệ sức khỏe tâm thần cho giới trẻ, Australia có lẽ cần những giải pháp công nghệ mạnh mẽ và sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa từ phía gia đình thay vì chỉ dựa vào các biện pháp ngăn chặn từ phía nhà cung cấp dịch vụ.

Theo Reuters