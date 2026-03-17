Điều chỉnh quy hoạch sông Hồng “quá chậm”, liên danh nhà đầu tư nêu đề xuất

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cho biết việc lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (tỷ lệ 1/5000) đang quá chậm so với kế hoạch. Liên danh nhà đầu tư đề xuất lùi thời hạn đến tháng 7/2026 để đồng bộ với Quy hoạch Thủ đô.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội vừa có báo cáo gửi UBND TP về tiến độ triển khai điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (tỷ lệ 1/5000), phương án tuyến đường bộ hai bên sông Hồng, tuyến metro đi ngầm hữu ngạn sông Hồng và quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 các dự án thành phần.

Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc, nội dung báo cáo được thực hiện theo chỉ đạo của Văn phòng UBND thành phố tại văn bản ngày 12/3, yêu cầu xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh tại văn bản ngày 4/3.

Báo cáo cho biết trong thời gian qua Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã liên tục ban hành các văn bản đôn đốc các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quy hoạch.

Đáng chú ý, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã phối hợp với Sở Xây dựng cùng các sở, ngành liên quan để cơ bản thống nhất phương án tổ chức nút giao của trục đại lộ cảnh quan với hệ thống cầu vượt sông Hồng. Theo đó, phương án dự kiến bao gồm 20 cầu vượt qua sông Hồng và 1 cầu vượt sông Đuống.

Đối với các dự án thành phần, một số nội dung quan trọng đã được triển khai. Trong đó, Công viên Phú Thượng đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Bên cạnh đó, các khu đô thị đa mục tiêu tại Thư Lâm - Đông Anh, Bồ Đề và Lĩnh Nam cũng đã được thống nhất ranh giới sơ bộ nhằm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư.

Đề xuất lùi tiến độ lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch 1/5000

Mặc dù vậy, theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc, đến nay việc lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và phương án, vị trí tuyến đường bộ hai bên sông Hồng quá chậm, chưa hoàn thành theo kế hoạch, tiến độ chỉ đạo của UBND TP để làm cơ sở triển khai các Quy hoạch chi tiết dự án thành phần tỷ lệ 1/500 còn lại.

Trước tình hình này, liên danh nhà đầu tư đã có văn bản ngày 4/3 đề xuất UBND thành phố xem xét điều chỉnh tiến độ lập Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5000 đến tháng 7/2026 do cần khớp nối đồng bộ với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đang nghiên cứu.

Đồng thời, liên danh cũng kiến nghị điều chỉnh một số tỷ lệ sử dụng đất bãi sông đã xác định theo Quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình... để đáp ứng các mục tiêu về phát triển trục cảnh quan sông Hồng.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc cho rằng đề xuất lùi thời gian lập Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5000 đến tháng 7/2026 cũng như Quy hoạch chi tiết các dự án thành phần trong phạm vi Quy hoạch phân khu sông Hồng là có cơ sở và phù hợp với thực tế triển khai hiện nay.

"Tuy nhiên, việc điều chỉnh tiến độ này sẽ ảnh hưởng đến yêu cầu về thời gian 6 tháng kể từ ngày khởi công (19/12/2025) theo quy định tại Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội. Đồng thời, nội dung này cũng chưa phù hợp với chỉ đạo trước đó của Chủ tịch UBND TP Hà Nội tại thông báo ngày 9/1/2026, trong đó yêu cầu hoàn thành quy hoạch trong tháng 3/2026", báo cáo nêu.

Đề nghị Sở Tài chính đánh giá tiến độ dự án

Căn cứ quyết định ngày 5/3 của UBND thành phố về việc giao Sở Tài chính làm cơ quan thường trực Tổ công tác theo dõi, đánh giá dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề nghị UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì đánh giá thời gian và tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư theo đề xuất của liên danh nhà đầu tư để đảm bảo hoàn thành việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tổng thể Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trước ngày 19/6.

Cùng với đó chỉ đạo Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội phối hợp với liên danh nhà đầu tư khẩn trương hoàn thành hồ sơ phương án, vị trí tuyến đường bộ hai bên sông Hồng tỷ lệ 1/500, lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư và trình thẩm định, phê duyệt trong tháng 3.

Liên danh nhà đầu tư cần khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch, thực hiện đầu tư xây dựng các dự án thành phần như công viên, các khu nhà ở phục vụ tái định cư... cũng như có cam kết về tiến độ triển khai thực hiện chi tiết, cụ thể để báo cáo UBND TP xem xét.