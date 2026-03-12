Tin nóng công nghệ 12/3: Khởi công xây dựng kính thiên văn giải mã cấu trúc vũ trụ

1. "Nam châm vô hình" hứa hẹn giúp máy tính xử lý dữ liệu nhanh hơn 1.000 lần

Nhóm nghiên cứu hợp tác Nhật Bản-Đức do Tiến sĩ István Kézsmárki từ Đại học Augsburg dẫn đầu. Ảnh: Interesting Engineering.

Một nhóm nghiên cứu giữa Nhật Bản và Đức vừa công bố bước đột phá trong việc sử dụng chất phản từ để tăng tốc độ xử lý dữ liệu. Khác với nam châm thông thường, chất phản từ không tạo ra từ trường bên ngoài nên thường được gọi là "nam châm vô hình". Nhờ cấu trúc các lớp nguyên tử có hướng từ tính ngược chiều nhau, vật liệu này có khả năng giảm thiểu đáng kể nhu cầu năng lượng và cho phép xử lý thông tin cực nhanh.

Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng có thể điều khiển chất phản từ bằng các xung ánh sáng mạnh trong khoảng thời gian chỉ một phần nghìn tỷ giây. Phương pháp mới này giúp máy tính hoạt động nhanh hơn 1.000 lần so với các công nghệ lưu trữ từ tính hiện đại nhất. Dự án do Giáo sư István Kézsmárki điều phối không chỉ mở ra tương lai cho ngành điện toán mà còn đặt nền móng cho những đổi mới thực tiễn trong lĩnh vực vật liệu lượng tử.

2. Khởi công xây dựng kính thiên văn MOTHRA nhằm giải mã cấu trúc mạng lưới vũ trụ

Hình ảnh mô phỏng một phần của kính viễn vọng MOTHRA. Ảnh: Interesting Engineering.

Kính thiên văn MOTHRA vừa chính thức được khởi công xây dựng tại đài thiên văn El Sauce nhằm vẽ bản đồ mạng lưới vũ trụ đầy bí ẩn. Thiết bị này gây ấn tượng khi kết hợp từ 1.140 ống kính viễn vọng Canon để tạo ra hệ thống thấu kính lớn nhất thế giới. Khi hoàn thành, mảng thấu kính khổng lồ này có sức mạnh tương đương một ống kính đơn đường kính 4,7 mét, cho phép phát hiện những dải khí hydro mờ nhạt nằm giữa các thiên hà.

Mục tiêu chính của dự án là quan sát trực tiếp các sợi khí định hình bởi vật chất tối vốn hình thành từ sau vụ nổ Big Bang. Được vận hành theo mô hình tổ chức nghiên cứu tập trung, MOTHRA dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào cuối năm 2026. Đây được kỳ vọng là bước tiến đột phá giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về cách thức vật chất di chuyển và cấu trúc quy mô lớn của toàn vũ trụ.

3. Nvidia rót 2 tỷ USD vào công ty đám mây trí tuệ nhân tạo Nebius

Nvidia rót 2 tỷ USD vào Nebius. Ảnh: Reuters.

Nvidia vừa công bố khoản đầu tư trị giá 2 tỷ USD vào Nebius nhằm mở rộng hạ tầng trung tâm dữ liệu và hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo toàn cầu. Theo hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ, Nvidia sẽ sở hữu khoảng 8,3% cổ phần của công ty có trụ sở tại Amsterdam này.

Nebius hiện là một trong những đại diện tiêu biểu của nhóm dịch vụ đám mây thế hệ mới, tập trung tối ưu hóa năng lực xử lý cho các tác nhân tự trị thay vì phục vụ đa ngành như những ông lớn truyền thống. Dự kiến đến cuối năm 2030, Nebius sẽ triển khai công suất trung tâm dữ liệu lên tới 5 gigawatt, tương đương nhu cầu điện của 4 triệu hộ gia đình Mỹ. Dù gây ra một số lo ngại về tính minh bạch khi đầu tư vào chính khách hàng của mình, Jensen Huang vẫn khẳng định quan hệ đối tác này là then chốt để đáp ứng nhu cầu trí tuệ nhân tạo đang bùng nổ.

4. WhatsApp ra mắt tính năng cho phép cha mẹ quản lý tài khoản của trẻ em dưới 13 tuổi

WhatsApp ra mắt tính năng cho phép cha mẹ quản lý tài khoản của trẻ em. Ảnh: Reuters.

WhatsApp vừa thông báo sẽ cho phép phụ huynh tạo và quản lý tài khoản dành riêng cho trẻ em dưới 13 tuổi trong bối cảnh lo ngại về tác động của mạng xã hội ngày càng tăng. Tính năng này được thiết kế hạn chế chỉ dành cho việc nhắn tin và gọi điện với các cài đặt mặc định nghiêm ngặt. Cha mẹ sẽ có toàn quyền kiểm soát danh sách liên lạc, quyết định các nhóm mà trẻ có thể tham gia và xem xét các yêu cầu tin nhắn từ người lạ.

Động thái này của Meta nhằm đáp ứng nhu cầu về một môi trường giao tiếp an toàn hơn cho trẻ em, đồng thời ứng phó với các xu hướng thắt chặt quản lý mạng xã hội tại nhiều quốc gia như Australia. Bằng cách cung cấp các công cụ giám sát trực tiếp, WhatsApp hy vọng sẽ bảo vệ người dùng nhỏ tuổi khỏi những rủi ro về sức khỏe tâm thần và các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài khoản trực tuyến hiện nay.

5. Các ông lớn công nghệ Trung Quốc chạy đua ra mắt phiên bản thay thế OpenClaw

Các công ty trí tuệ nhân tạo Trung Quốc đang gấp rút tung ra các phiên bản OpenClaw riêng của họ. Ảnh: Reuters.

Các công ty trí tuệ nhân tạo Trung Quốc đang đồng loạt ra mắt các phiên bản thay thế cho công cụ OpenClaw sau những cảnh báo về an ninh mạng từ chính phủ. OpenClaw vốn là ứng dụng mã nguồn mở cho phép điều khiển máy tính bằng ngôn ngữ tự nhiên nhưng đòi hỏi kỹ thuật lắp đặt phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ dữ liệu.

Để giải quyết vấn đề này, những tập đoàn như Tencent, Baidu và Zhipu AI đã giới thiệu các giải pháp "cài đặt một lần" sử dụng mô hình ngôn ngữ nội địa. Việc chuyển đổi bộ xử lý sang các máy chủ trong nước giúp tối ưu hóa bảo mật và phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế giai đoạn 2026-2030 của Bắc Kinh. Trong khi các cơ quan chức năng cảnh báo về rủi ro từ mã độc ngoại nhập, sự bùng nổ của các ứng dụng như AutoClaw hay WorkBuddy đang tạo nên một làn sóng công nghệ mới, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận trí tuệ nhân tạo thực thi nhiệm vụ một cách an toàn và hiệu quả hơn.

Theo Reuters, Interesting Engineering, Nikkei Asia