Tin nóng công nghệ 14/3: Trung Quốc cấp phép thương mại thiết bị cấy ghép não

1. Trung Quốc cấp phép thương mại thiết bị cấy ghép não người đầu tiên trên thế giới

Thiết bị này nhắm đến những bệnh nhân bị tổn thương tủy sống cổ, những người đã mất khả năng cầm nắm đồ vật. Ảnh: Interesting Engineering.

Cơ quan quản lý dược phẩm Trung Quốc vừa chính thức phê duyệt thiết bị giao diện não máy tính đầu tiên giúp phục hồi khả năng vận động tay cho người bại liệt. Hệ thống do công ty Borui Kang tại Thượng Hải phát triển, sử dụng các điện cực cấy ghép bên ngoài màng cứng để nắm bắt tín hiệu thần kinh mà không xâm lấn sâu vào mô não.

Những tín hiệu này sau đó được truyền không dây và chuyển hóa thành lệnh điều khiển một găng tay robot, cho phép bệnh nhân bị tổn thương tủy cổ thực hiện các thao tác cầm nắm cơ bản. Đây là cột mốc quan trọng khi công nghệ này lần đầu tiên được cấp phép sử dụng thương mại trong lâm sàng thay vì chỉ dừng lại ở nghiên cứu phòng thí nghiệm. Chính phủ Trung Quốc hiện xem đây là ngành công nghiệp tương lai trọng điểm nhằm cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Neuralink của Elon Musk trong lĩnh vực phục hồi chức năng thần kinh.

2. Châu Âu ra mắt hệ thống mô phỏng tia vũ trụ giúp bảo vệ các phi hành gia

Phi hành gia Hans Schlegel của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) bên ngoài Trạm Vũ trụ Quốc tế. Ảnh: Interesting Engineering.

Các nhà khoa học vừa phát triển thành công hệ thống mô phỏng tia vũ trụ thiên hà đầu tiên tại châu Âu nhằm nghiên cứu những rủi ro bức xạ trong không gian sâu. Dự án được triển khai tại cơ sở máy gia tốc GSI Helmholtz ở Đức với sự hỗ trợ từ Cơ quan Vũ trụ Châu Âu ESA. Hệ thống này sử dụng các chùm ion năng lượng cao để tái tạo môi trường bức xạ khắc nghiệt mà các phi hành gia phải đối mặt khi rời xa từ trường Trái đất.

Tia vũ trụ bao gồm các hạt proton và hạt nhân helium có khả năng xuyên qua tế bào cơ thể, gây ung thư và tổn thương hệ thần kinh trung ương. Trước đây, chỉ có Hoa Kỳ sở hữu công nghệ tương đương phục vụ cho các sứ mệnh của NASA. Việc đưa vũ trụ vào phòng thí nghiệm sẽ giúp các nhà khoa học đánh giá chính xác tác động của bức xạ lên sức khỏe con người và thiết bị điện tử, đặt nền móng quan trọng cho các kế hoạch thám hiểm Mặt trăng và sao Hỏa trong tương lai.

3. Meta dự kiến cắt giảm 20% nhân sự

Meta dự kiến cắt giảm 20% nhân sự. Ảnh: Reuters.

Tập đoàn Meta đang lên kế hoạch cho một đợt sa thải diện rộng có thể ảnh hưởng đến hơn 20% nhân viên nhằm tối ưu hóa chi phí đầu tư vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo. Theo các nguồn tin thân cận, động thái này diễn ra trong bối cảnh tỷ phú Mark Zuckerberg quyết tâm cạnh tranh mạnh mẽ trong lĩnh vực AI tạo sinh với ngân sách dự kiến lên tới 600 tỷ USD cho các trung tâm dữ liệu vào năm 2028.

Dù người phát ngôn Andy Stone cho rằng đây là những báo cáo mang tính giả thuyết, nhiều lãnh đạo cấp cao của Meta đã được yêu cầu chuẩn bị phương án tinh gọn bộ máy. Zuckerberg tin rằng các công cụ AI hiện đại sẽ giúp một cá nhân tài năng hoàn thành khối lượng công việc vốn cần cả một đội ngũ lớn trước đây. Việc cắt giảm nhân sự quy mô lớn này phản ánh xu hướng chung của các gã khổng lồ công nghệ Mỹ khi ưu tiên hiệu suất từ máy móc thay vì duy trì lực lượng lao động thủ công truyền thống.

4. Jensen Huang sẵn sàng phô diễn quyền lực tại hội nghị GTC

Tại hội nghị GTC vào tuần tới, ông Jensen Huang dự kiến sẽ công bố những sản phẩm và quan hệ đối tác chiến lược để duy trì vị thế dẫn đầu của Nvidia. Sự kiện kéo dài bốn ngày này là cơ hội để gã khổng lồ chip xử lý trình diễn các bước tiến mới từ kiến trúc chip, trung tâm dữ liệu đến các tác nhân trí tuệ nhân tạo thông minh. Dù hiện nắm giữ hơn 90% thị phần, Nvidia đang đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt khi các đối thủ và cả khách hàng lớn bắt đầu tự thiết kế chip riêng.

Để củng cố phòng tuyến, công ty đã chi 17 tỷ USD thâu tóm startup Groq nhằm tối ưu hóa khả năng suy luận nhanh và rẻ. Tại GTC, giới đầu tư kỳ vọng sẽ thấy lộ trình phát triển toàn diện từ thế hệ chip Rubin đến Feynman, cùng những đột phá trong hạ tầng nhà máy AI. Đây là nỗ lực quan trọng để Nvidia chứng minh rằng chiến lược tái đầu tư lợi nhuận vào hệ sinh thái đang mang lại kết quả vượt trội.

5. Panasonic bắt tay đối tác Singapore dùng trí tuệ nhân tạo kiểm định nhà cao tầng

Công nghệ trí tuệ nhân tạo của Panasonic đang giúp NovaPeak của Singapore thực hiện khảo sát tòa nhà từ xa bằng máy bay không người lái. Ảnh: Nikkei Asia.

Panasonic vừa công bố hợp tác cùng công ty NovaPeak của Singapore để triển khai nền tảng trí tuệ nhân tạo trong việc kiểm tra bề mặt các công trình kiến trúc. Dự án đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của tập đoàn điện tử Nhật Bản từ sản xuất phần cứng sang mảng phần mềm và dữ liệu. Hệ thống này kết hợp máy bay không người lái với công nghệ phân tích hình ảnh tiên tiến để phát hiện các vết nứt, gỉ sét hoặc hư hỏng kết cấu một cách tự động.

Thay vì phát triển hệ thống riêng lẻ cho từng dự án, Panasonic sẽ cấp phép sử dụng nền tảng nhằm tạo ra nguồn doanh thu ổn định và lâu dài. Trong bối cảnh hạ tầng đang già hóa và thiếu hụt nhân lực, thị trường kiểm định mặt đứng tòa nhà toàn cầu được ước tính trị giá 120 tỷ yên (750 triệu USD) mỗi năm. Việc tập trung vào AI và quản lý chuỗi cung ứng là chiến lược trọng yếu giúp tập đoàn thay đổi mô hình kinh doanh truyền thống.

Theo Nikkei Asia, Reuters, Interesting Engineering