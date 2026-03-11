Meta áp thuế đối với các nhà quảng cáo nhằm bù đắp chi phí thuế kỹ thuật số

Tập đoàn Meta vừa chính thức thông báo sẽ bắt đầu thu phí đối với các nhà quảng cáo để bù đắp cho các loại thuế dịch vụ kỹ thuật số đang được áp dụng tại một số quốc gia.

Mức phí mới này sẽ dao động từ 2% đến 5% tùy thuộc vào khu vực địa lý nơi quảng cáo được hiển thị. Động thái này cho thấy Meta đang đi theo con đường mà các đối thủ lớn như Google hay Amazon đã thực hiện trước đó nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính từ các quy định pháp lý ngày càng thắt chặt trên toàn cầu.

Phí dịch vụ sẽ được áp dụng cho mọi định dạng quảng cáo hình ảnh hoặc video trên các nền tảng của Meta, bao gồm cả các chiến dịch tin nhắn tiếp thị và quảng cáo nhấp để nhắn tin trên WhatsApp. Theo thông tin từ trang web chính thức của công ty, chính sách mới này sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1/7 và cũng bao gồm các loại phí chính phủ khác.

Trong một bài đăng trên blog, Meta giải thích rằng từ trước đến nay tập đoàn đã tự chi trả các khoản chi phí bổ sung này thay cho các đối tác. Tuy nhiên, những thay đổi hiện tại là một phần trong nỗ lực không ngừng của công ty nhằm ứng phó với bối cảnh quản lý đang thay đổi nhanh chóng và để phù hợp với các tiêu chuẩn chung của toàn ngành công nghiệp quảng cáo trực tuyến.

Điểm quan trọng cần lưu ý là phí vị trí sẽ được xác định dựa trên nơi đối tượng khách hàng mục tiêu cư trú chứ không phụ thuộc vào địa điểm đăng ký kinh doanh của nhà quảng cáo. Điều này có nghĩa là ngay cả khi một doanh nghiệp đặt trụ sở tại quốc gia không áp thuế kỹ thuật số, họ vẫn phải trả thêm phí nếu muốn tiếp cận người dùng tại những khu vực nằm trong danh sách áp dụng của Meta.

Cụ thể, Meta đã liệt kê 6 quốc gia đầu tiên sẽ chịu ảnh hưởng bởi chính sách này với các mức thuế suất khác nhau. Các nhà quảng cáo nhắm mục tiêu đến người dùng tại Vương quốc Anh sẽ phải trả thêm 2%, trong khi mức phí tại Pháp, Ý và Tây Ban Nha là 3%. Những khu vực có mức phí cao nhất lên đến 5% bao gồm Áo và Thổ Nhĩ Kỳ.

Việc các quốc gia châu Âu áp thuế dịch vụ kỹ thuật số dựa trên doanh thu mà các đại gia công nghệ kiếm được tại địa phương đã gây ra nhiều tranh cãi gay gắt trong thời gian qua. Chính quyền Mỹ từng lên tiếng chỉ trích các loại thuế này vì cho rằng chúng mang tính phân biệt đối xử đối với các công ty công nghệ Mỹ. Dù vậy, trước áp lực từ các quy định thuế nội địa, Meta buộc phải chuyển giao một phần chi phí này sang các đơn vị quảng cáo để duy trì biên lợi nhuận.

Việc Meta triển khai chính sách này sẽ có tác động trực tiếp đến ngân sách của các doanh nghiệp đang thực hiện các chiến dịch truyền thông quốc tế. Các đơn vị quảng cáo cần phải tính toán lại hiệu quả đầu tư và điều chỉnh giá thầu cho phù hợp với chi phí phát sinh mới. Trong bối cảnh nền kinh tế số đang ngày càng được quản lý chặt chẽ, các nhà quảng cáo phải đối mặt với thực tế rằng việc tiếp cận khách hàng ở những thị trường phát triển sẽ ngày càng đắt đỏ hơn.

Quyết định của Meta không chỉ phản ánh áp lực từ các chính sách thuế quốc tế mà còn cho thấy sự thay đổi trong tư duy vận hành của các tập đoàn công nghệ lớn trước các rào cản pháp lý xuyên biên giới. Đây có thể là khởi đầu cho một xu hướng tương tự tại nhiều thị trường khác trong tương lai gần khi các chính phủ đẩy mạnh việc thu thuế từ các dịch vụ xuyên biên giới.

Theo Reuters