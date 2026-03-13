Khủng hoảng Trung Đông đe dọa chuỗi cung ứng chip tại châu Á

Cuộc khủng hoảng tại Trung Đông đang bao phủ bóng đen lên chuỗi cung ứng chất bán dẫn của châu Á khi những lo ngại về việc đóng cửa eo biển Hormuz kéo dài ngày càng tăng.

Tình trạng này khiến các trung tâm sản xuất chip hàng đầu thế giới như Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) gặp khó khăn trong việc thu mua heli, khí đốt tự nhiên hóa lỏng và các nguồn lực thiết yếu khác.

Ông Kim Yong-beom, giám đốc chính sách của văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, đã khẳng định đây là một cuộc khủng hoảng chung mà tất cả các quốc gia phải đối mặt, đồng thời kêu gọi các bộ ngành liên quan khẩn trương hành động để giảm thiểu thiệt hại.

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc điều tra sâu rộng về tình hình cung cầu đối với 14 loại vật liệu bán dẫn và thiết bị sản xuất vốn phụ thuộc lớn vào nguồn cung từ Trung Đông. Seoul đặc biệt lo ngại về heli, một loại vật liệu không thể thiếu để làm mát các tấm wafer trong quá trình sản xuất.

Theo số liệu từ Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc, Qatar là nhà cung cấp hàng đầu khi chiếm tới 65% lượng heli nhập khẩu của nước này vào năm ngoái. Việc tập đoàn QatarEnergy tuyên bố tình trạng bất khả kháng vào đầu tháng ba đã làm dấy lên nỗi lo sợ về sự đứt gãy nguồn cung năng lượng lẫn khí hiếm trên diện rộng.

Bên cạnh đó, sự ổn định của nguồn cung brom, loại hóa chất dùng trong việc tạo hình mạch bán dẫn, cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng do hoạt động sản xuất tập trung chủ yếu tại Israel và Jordan. Hiện nay Hàn Quốc đang phụ thuộc vào Israel tới 98% lượng brom nhập khẩu.

Mặc dù các nhà sản xuất lớn như SK Hynix khẳng định đã đa dạng hóa nhà cung cấp và bảo đảm được lượng hàng tồn kho nhất định, nhưng một sự gián đoạn kéo dài chắc chắn sẽ dẫn đến tình trạng khan hiếm và đẩy giá thành sản phẩm lên cao. Chính phủ Hàn Quốc vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nguồn thay thế hoặc chuyển sang sản xuất trong nước để hạn chế tối đa tác động tiêu cực từ khu vực Trung Đông.

Tại Đài Loan (Trung Quốc), mối quan tâm hàng đầu lại nằm ở nguồn cung khí đốt cho sản xuất điện sau khi nhà máy điện hạt nhân cuối cùng đóng cửa vào năm 2025. Hiện nay khí đốt chiếm tới một nửa cơ cấu năng lượng của hòn đảo này, trong đó Qatar đóng góp một phần ba tổng lượng nhập khẩu. Dù giới chức kinh tế Đài Loan tuyên bố lượng dự trữ vẫn đủ dùng đến hết tháng tư, nhưng rủi ro dài hạn vẫn rất hiện hữu.

Trong khi đó tại Nhật Bản, các công ty khí công nghiệp lớn như Iwatani hay Nippon Sanso đã bắt đầu điều chỉnh chiến lược bằng cách tăng cường nhập khẩu từ Mỹ để duy trì hoạt động cung ứng ổn định cho khách hàng.

Hàn Quốc, Đài Loan và Nhật Bản hiện nắm giữ khoảng một nửa năng lực sản xuất chất bán dẫn toàn cầu. Bất kỳ sự gián đoạn nào về năng lượng và vật liệu từ Trung Đông cũng có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền, ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường chip thế giới.

Bài học từ tình trạng thiếu hụt khí neon và heli sau cuộc xung đột tại Ukraine vào năm 2022 đã thúc đẩy các quốc gia này ráo riết tìm kiếm sự tự chủ. Tuy nhiên, việc duy trì dòng chảy vật liệu thông suốt trong bối cảnh địa chính trị phức tạp vẫn là một thách thức lớn đối với nền kinh tế số toàn cầu.

