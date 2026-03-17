SK Group: Tình trạng thiếu hụt chip nhớ toàn cầu sẽ kéo dài đến năm 2030

Tình trạng khan hiếm chip nhớ trên toàn thế giới dự kiến sẽ không thể sớm kết thúc mà còn kéo dài đến tận năm 2030 do ngành công nghiệp này đang phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Theo nhận định của chủ tịch tập đoàn SK Group, ông Tae-won Chey, sự bùng nổ của các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) đã đẩy nhu cầu về sức mạnh tính toán và linh kiện lên mức chưa từng có.

Tại sự kiện công nghệ GTC của Nvidia diễn ra tại California, các chuyên gia hàng đầu cho biết giá thành chip nhớ đang bị đẩy lên cao khi các nhà sản xuất như SK Hynix ưu tiên nguồn lực cho các sản phẩm giá trị cao như bộ nhớ băng thông cao (HBM) nhằm cung ứng cho các đối tác chiến lược.

Chủ tịch SK nhấn mạnh rằng ngành công nghiệp này cần ít nhất bốn đến năm năm chỉ để tăng thêm sản lượng tấm wafer, trong khi quy mô nhu cầu vẫn không ngừng mở rộng. Trước câu hỏi về việc mở rộng sản xuất ra nước ngoài, ông Chey khẳng định tập đoàn sẽ tập trung vào các nhà máy mới tại Hàn Quốc thay vì xây dựng cơ sở tại các quốc gia khác.

Nguyên nhân chính không nằm ở vấn đề tài chính hay các khoản trợ cấp từ chính phủ mà là những rào cản về hạ tầng thiết yếu như nguồn cung điện và nước sạch. Đây là những yếu tố then chốt để duy trì một hệ sinh thái sản xuất chất bán dẫn bền vững mà không phải quốc gia nào cũng có thể đáp ứng ngay lập tức.

Trong bối cảnh năng lực sản xuất bị hạn chế, ưu tiên hàng đầu của SK Hynix hiện nay là nỗ lực ổn định giá chip nhớ trước khi tính đến chuyện gia tăng nguồn cung ồ ạt. Tại sự kiện vừa qua, hãng cũng đã giới thiệu các dòng sản phẩm tiên tiến như SOCAMM2 và HBM4 được thiết kế chuyên biệt cho hệ sinh thái của Nvidia.

Giám đốc điều hành Nvidia, Jensen Huang, cũng xác nhận nhu cầu về chip AI đã tăng vọt gấp 10.000 lần, tạo ra một áp lực khổng lồ lên toàn bộ chuỗi cung ứng toàn cầu. Mọi nỗ lực vận hành hiện nay đều phải đối mặt với thực tế rằng sức mạnh tính toán đang trở thành một nguồn tài nguyên khan hiếm và đắt đỏ.

Ngoài những thách thức nội tại của ngành, SK Group cũng đang phải đối mặt với các biến động địa chính trị phức tạp tại khu vực Trung Đông. Giá năng lượng thế giới tăng cao do những xung đột gần đây đã ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí vận hành các nhà máy bán dẫn vốn tiêu thụ lượng điện năng cực lớn.

Việc tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế đang trở thành vấn đề sống còn để tập đoàn duy trì hoạt động sản xuất ổn định. Bên cạnh đó, nhà sản xuất này cũng đang cân nhắc kế hoạch niêm yết tại Mỹ thông qua chứng chỉ lưu ký để huy động vốn, dù điều này có thể đi kèm với những rủi ro quản trị từ các cổ đông quốc tế trong tương lai.

Theo Nikkei Asia