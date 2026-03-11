Tin nóng công nghệ 11/3: Elon Musk công bố thời điểm ra mắt hệ thống thanh toán X Money

1. Hyundai đặt mục tiêu sản xuất tên lửa siêu thanh vào năm 2035

Một tên lửa siêu vượt âm. Ảnh: Interesting Engineering.

Hyundai Rotem, doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng và đường sắt thuộc Hyundai Motor Group, vừa công bố mục tiêu sản xuất hàng loạt tên lửa siêu vượt âm trước năm 2035. Dự án chiến lược này được thực hiện thông qua sự hợp tác với Cơ quan Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc nhằm phát triển các loại vũ khí đạt tốc độ trên Mach 5. Với vận tốc gấp năm lần tốc độ âm thanh, loại tên lửa này có khả năng tấn công nhanh chóng và thực hiện các động tác né tránh phức tạp, gây thách thức lớn cho mọi hệ thống đánh chặn hiện nay.

Thành công then chốt của dự án nằm ở công nghệ HyCore, cho phép động cơ duy trì sự cháy ổn định ở tầng khí quyển cao, đã thử nghiệm đạt Mach 6 vào năm 2024. Động thái này giúp Hàn Quốc tăng cường năng lực răn đe trong bối cảnh các quốc gia láng giềng như Triều Tiên và Trung Quốc đều đang ráo riết chạy đua vũ trang. Việc làm chủ công nghệ siêu vượt âm không chỉ củng cố vị thế quân sự mà còn khẳng định tầm vóc của Hyundai trong các lĩnh vực công nghệ cao bên cạnh sản xuất ô tô.

2. Rolls-Royce hợp tác sản xuất nhiên liệu hàng không bền vững từ năng lượng hạt nhân

Lò phản ứng mô-đun nhỏ của Rolls Royce có thể giúp Vương quốc Anh đáp ứng yêu cầu về nhiên liệu hàng không bền vững. Ảnh: Interesting Engineering.

Rolls-Royce vừa bắt tay với công ty Equilibrion để nghiên cứu sản xuất nhiên liệu hàng không bền vững quy mô thương mại nhờ công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ. Trong khi việc điện hóa máy bay đường dài gặp khó khăn do trọng lượng pin quá lớn, nhiên liệu bền vững lại sở hữu mật độ năng lượng tương đương hóa thạch nhưng ít phát thải hơn. Hệ thống độc quyền của Equilibrion kết hợp cùng nguồn điện và nhiệt sạch từ các lò phản ứng hạt nhân của Rolls-Royce có khả năng tạo ra 160 triệu lít nhiên liệu mỗi năm cho mỗi cơ sở.

Giải pháp này không chỉ đảm bảo tính ổn định về giá thành mà còn giúp rút ngắn thời gian lắp đặt so với các nhà máy điện hạt nhân truyền thống. Nếu triển khai thành công, dự án có thể đáp ứng một phần ba mục tiêu sử dụng nhiên liệu sạch của Vương quốc Anh. Đây là bước đi chiến lược giúp ngành hàng không giải quyết thách thức phi phát thải đầy tham vọng trong tương lai.

3. Amazon mở rộng quyền truy cập trợ lý trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chăm sóc sức khỏe

Amazon mở rộng quyền truy cập trợ lý AI sức khỏe. Ảnh: Reuters.

Amazon vừa thông báo mở rộng quyền truy cập trợ lý trí tuệ nhân tạo y tế cho tất cả người dùng thông qua ứng dụng và trang web chính thức. Công cụ này được thiết kế để hỗ trợ quản lý hơn 30 tình trạng bệnh lý phổ biến như mụn trứng cá hay tiểu đường mà không yêu cầu tư cách thành viên Prime.

Trợ lý ảo có khả năng giải thích kết quả xét nghiệm, giải đáp thắc mắc về thuốc và thực hiện các đánh giá ban đầu để giảm bớt gánh nặng hành chính. Nếu gặp các tình huống phức tạp, hệ thống sẽ kết nối bệnh nhân với các bác sĩ chuyên khoa của One Medical với mức phí dịch vụ phù hợp. Người dùng có thể cho phép trí tuệ nhân tạo truy cập hồ sơ y tế cá nhân và dữ liệu mua sắm để nhận được những lời khuyên chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa hơn. Đây là bước đi quan trọng của Amazon nhằm tối ưu hóa trải nghiệm chăm sóc sức khỏe từ xa cho khách hàng toàn cầu.

4. Meta thâu tóm nền tảng mạng xã hội dành cho trí tuệ nhân tạo Moltbook

Meta thâu tóm nền tảng mạng xã hội AI Moltbook. Ảnh: Reuters.

Tập đoàn Meta vừa chính thức mua lại Moltbook, một nền tảng mạng xã hội độc đáo được thiết kế riêng cho các tác nhân trí tuệ nhân tạo. Thương vụ này giúp Meta đưa hai nhà sáng lập Matt Schlicht và Ben Parr vào làm việc tại phòng thí nghiệm siêu thông minh dưới sự dẫn dắt của Alexandr Wang. Moltbook vốn khởi đầu như một thí nghiệm thú vị vào cuối tháng một, nơi các bot tự động trao đổi mã nguồn và thảo luận về con người.

Sự gia nhập của đội ngũ tài năng này khẳng định nỗ lực của Meta trong cuộc đua thâu tóm công nghệ và nhân sự AI cấp cao. Dù từng gặp rắc rối về bảo mật khiến lộ thông tin cá nhân của hàng ngàn người dùng, Moltbook vẫn được coi là cái nhìn sơ khởi về tương lai của các tác nhân tự trị. Việc sáp nhập dự kiến hoàn tất vào ngày 16/3, đánh dấu bước tiến mới của Meta trong việc phát triển trí thông minh nhân tạo có khả năng thực hiện các nhiệm vụ thực tế.

5. Elon Musk công bố thời điểm ra mắt hệ thống thanh toán X Money vào tháng tới

Elon Musk sẽ sớm ra mắt hệ thống thanh toán X Money. Ảnh: Reuters.

Tỷ phú Elon Musk vừa thông báo hệ thống thanh toán kỹ thuật số X Money sẽ chính thức đi vào giai đoạn truy cập công khai sớm vào tháng sau. Bước đi này đánh dấu nỗ lực mạnh mẽ của ông trong việc biến mạng xã hội X trở thành một ứng dụng đa năng tích hợp mọi dịch vụ cần thiết. Bằng cách tận dụng lượng người dùng khổng lồ sẵn có, X Money được kỳ vọng sẽ mở ra những dòng doanh thu mới thông qua các giao dịch tài chính trực tiếp ngay trên ứng dụng.

Trước đó, X đã bắt tay với đối tác Visa nhằm xây dựng nền tảng hạ tầng thanh toán an toàn và thuận tiện cho khách hàng. Kể từ khi thâu tóm nền tảng này với giá 44 tỷ USD vào năm 2022, Elon Musk luôn theo đuổi tầm nhìn biến X thành một siêu ứng dụng bao gồm từ phát trực tuyến, nhắn tin cho đến dịch vụ ngân hàng. Đây là cột mốc quan trọng trong chiến lược tái định nghĩa tương lai của mạng xã hội toàn cầu.

Theo Reuters, Interesting Engineering