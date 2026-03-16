Bỏ củ sạc khỏi hộp điện thoại: Bảo vệ môi trường hay chiêu cắt giảm chi phí?

Trong quá khứ, việc mở hộp một chiếc điện thoại thông minh luôn đi kèm với đầy đủ phụ kiện từ tai nghe đến củ sạc. Tuy nhiên, xu hướng hiện nay đã thay đổi hoàn toàn khi người dùng buộc phải mua rời các phụ kiện này. Các nhà sản xuất lớn như Samsung khẳng định rằng việc loại bỏ củ sạc là vì lợi ích của môi trường, nhưng thực tế đằng sau quyết định này vẫn đang gây ra nhiều tranh cãi trái chiều giữa lợi ích cho sinh thái và lợi nhuận doanh nghiệp.

Theo phân tích từ nhà bán lẻ Uniqbe Limited, việc không kèm củ sạc giúp giảm kích thước hộp đựng điện thoại xuống tới 50%. Những chiếc hộp mỏng hơn cho phép các nhà sản xuất xếp thêm 70% số lượng điện thoại lên mỗi pallet vận chuyển, từ đó giảm đáng kể khí thải carbon trong quá trình phân phối toàn cầu.

Ở góc độ rác thải điện tử, việc tận dụng sạc cũ thay vì vứt bỏ mỗi khi lên đời điện thoại giúp giảm hàng chục triệu tấn chất thải mỗi năm. Tuy nhiên, khía cạnh kinh tế cũng đóng vai trò then chốt khi chi phí vận chuyển và sản xuất trên mỗi đơn vị sản phẩm đều giảm xuống, mang lại khoản lợi nhuận khổng lồ cho các hãng công nghệ.

Sự bùng nổ của công nghệ USB-C và chuẩn sạc Power Delivery đã phần nào củng cố cho lý lẽ của các nhà sản xuất. Với khả năng điều chỉnh điện áp linh hoạt, một sợi cáp duy nhất có thể sạc cho nhiều thiết bị khác nhau từ điện thoại đến máy chơi game Nintendo Switch 2. Về lý thuyết, người dùng chỉ cần sở hữu một bộ sạc chất lượng cao là có thể phục vụ cho cả hệ sinh thái thiết bị của mình. Điều này giúp giảm thiểu sự dư thừa phụ kiện trong mỗi gia đình, nhưng nó cũng đòi hỏi người tiêu dùng phải có kiến thức nhất định để chọn mua đúng loại sạc tương thích và an toàn.

Dẫu vậy, nhiều chuyên gia và những người có sức ảnh hưởng như YouTuber Mrwhosetheboss đã chỉ ra những lỗ hổng trong bài toán môi trường này. Họ lập luận rằng đa số người dùng vẫn có nhu cầu mua củ sạc mới, và khi đó, tổng lượng bao bì sử dụng thực tế lại tăng lên. Thay vì gói gọn trong một hộp duy nhất, giờ đây củ sạc và tai nghe lại cần những hộp đựng riêng, vật liệu đóng gói riêng và quy trình vận chuyển độc lập. Điều này tạo ra thêm nhiều rác thải và chi phí vận hành mà lẽ ra có thể tối ưu hóa nếu được kết hợp chung như trước đây.

Xét cho cùng, mục tiêu phát triển bền vững là một định hướng đúng đắn, nhưng hiệu quả thực tế cần được đánh giá dựa trên toàn bộ chu trình cung ứng. Việc thu nhỏ hộp điện thoại có thể giúp nhà sản xuất tiết kiệm chi phí, nhưng nếu người dùng vẫn phải mua lẻ từng phụ kiện thì tổng lượng dấu chân carbon để một bộ sản phẩm hoàn chỉnh đến tay khách hàng có thể không hề giảm đi. Những lời quảng cáo về môi trường cần được kiểm chứng chặt chẽ bằng những số liệu thực tế thay vì chỉ là những phép tính bề nổi nhằm che đậy mục đích tối ưu hóa lợi nhuận của các gã khổng lồ công nghệ.

Theo BGR