UAV kháng gió cực đoan Make in Vietnam mở đường tiếp tế cho hơn 82.000 tàu cá trên biển

Theo đại diện CT UAV, Việt Nam hiện có hơn 82.000 tàu cá cùng khoảng 4 triệu ngư dân và lao động đang mưu sinh từ biển. Tuy nhiên, những năm gần đây, ngư dân đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là giá nhiên liệu liên tiếp tăng cao…

Vì vậy, trong nhiều trường hợp, chỉ cần được tiếp tế thêm thuốc men, cứu hộ, chuyển linh kiện sửa chữa, thiết bị hoặc nhu yếu phẩm đúng lúc, một con tàu có thể tiếp tục bám biển thay vì phải quay về bờ giữa chuyến đánh bắt. Chính vì vậy, công nghệ UAV kháng gió cực đoan của CT UAV là giải pháp giảm chi phí và tăng sự an toàn cho ngư dân, trước mắt ở khu vực Cảng cá Phan Thiết…

Đại diện Tập đoàn CT Group thông tin thêm, trên môi trường biển, gió giật luôn là bài toán khó khăn đối với bất kỳ thiết bị bay không người lái (UAV) nào. Việc làm chủ được công nghệ UAV kháng gió cực đoan, làm chủ hoàn toàn điều khiển bay và thuật toán điều khiển kháng gió chuyên sâu, có khả năng giải phóng các nền tảng UAV khỏi những ràng buộc thời tiết.

Đại diện Tập đoàn CT Group cho biết CT UAV đã làm chủ một số công nghệ lõi trong lĩnh vực UAV và đang bước sang giai đoạn phát triển, hoàn thiện các công nghệ mới. Theo đại diện doanh nghiệp, việc làm chủ công nghệ giúp đơn vị có điều kiện nghiên cứu các sản phẩm chuyên biệt, trong đó có những giải pháp hướng tới hỗ trợ hoạt động đánh bắt của ngư dân trên biển.

Trước đó, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã khai trương tuyến giao hàng vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu bằng UAV do CT Group cung cấp. Đây cũng là tuyến giao hàng vượt biển bằng UAV đầu tiên tại ASEAN.