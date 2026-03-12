close Đăng nhập

UAV kháng gió cực đoan Make in Vietnam mở đường tiếp tế cho hơn 82.000 tàu cá trên biển

Anh Lê
Anh Lê

CT UAV, thành viên Tập đoàn CT Group phối hợp triển khai chương trình CT UAV tiếp sức ngư dân bám biển, đưa kinh tế không gian tầm thấp (LAE) vào bảo vệ chủ quyền biển đảo và thềm lục địa.

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x
Hiện CT UAV đang sở hữu công nghệ UAV kháng gió cực đoan. Ảnh: CT Group
Hiện CT UAV đang sở hữu công nghệ UAV kháng gió cực đoan. Ảnh: CT Group

Theo đại diện CT UAV, Việt Nam hiện có hơn 82.000 tàu cá cùng khoảng 4 triệu ngư dân và lao động đang mưu sinh từ biển. Tuy nhiên, những năm gần đây, ngư dân đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là giá nhiên liệu liên tiếp tăng cao…

Vì vậy, trong nhiều trường hợp, chỉ cần được tiếp tế thêm thuốc men, cứu hộ, chuyển linh kiện sửa chữa, thiết bị hoặc nhu yếu phẩm đúng lúc, một con tàu có thể tiếp tục bám biển thay vì phải quay về bờ giữa chuyến đánh bắt. Chính vì vậy, công nghệ UAV kháng gió cực đoan của CT UAV là giải pháp giảm chi phí và tăng sự an toàn cho ngư dân, trước mắt ở khu vực Cảng cá Phan Thiết…

Đại diện Tập đoàn CT Group thông tin thêm, trên môi trường biển, gió giật luôn là bài toán khó khăn đối với bất kỳ thiết bị bay không người lái (UAV) nào. Việc làm chủ được công nghệ UAV kháng gió cực đoan, làm chủ hoàn toàn điều khiển bay và thuật toán điều khiển kháng gió chuyên sâu, có khả năng giải phóng các nền tảng UAV khỏi những ràng buộc thời tiết.

Đại diện Tập đoàn CT Group cho biết CT UAV đã làm chủ một số công nghệ lõi trong lĩnh vực UAV và đang bước sang giai đoạn phát triển, hoàn thiện các công nghệ mới. Theo đại diện doanh nghiệp, việc làm chủ công nghệ giúp đơn vị có điều kiện nghiên cứu các sản phẩm chuyên biệt, trong đó có những giải pháp hướng tới hỗ trợ hoạt động đánh bắt của ngư dân trên biển.

Trước đó, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã khai trương tuyến giao hàng vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu bằng UAV do CT Group cung cấp. Đây cũng là tuyến giao hàng vượt biển bằng UAV đầu tiên tại ASEAN.

Từ khóa:

#UAV #CT Group

Đừng bỏ lỡ

Chuyển đổi số

VNeID trở thành “cổng bầu cử bỏ túi”

VNeID trở thành “cổng bầu cử bỏ túi”

Tra cứu nơi bỏ phiếu, tìm hiểu thông tin ứng cử viên, đổi địa điểm bầu cử chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại, VNeID đang trở thành “cổng bầu cử số” đối với cử tri có định danh mức độ 2.

Ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận giúp người dân nắm bắt thông tin và tương tác, phản ánh trực tiếp với cơ quan chức năng.

Lá chắn trước ma trận tin tức lề trái

Giữa ma trận tin tức lề trái về vấn đề Gaza, ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận giúp người dân kiểm chứng thông tin, củng cố niềm tin vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Sáng kiến khoa học và ứng dụng (AI) vào khám sàng lọc ở Thái Nguyên (ảnh minh họa)

300 sáng kiến khoa học công nghệ được tài trợ kinh phí

Trong hơn 1.000 sáng kiến từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và chuyên gia trong và ngoài nước được tiếp nhận qua Cổng Sáng kiến Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, có hơn 300 sáng kiến đã được tài trợ kinh phí.

"Vũ khí" mới ngăn tội phạm tài sản số

"Vũ khí" mới ngăn tội phạm tài sản số

Giống như các loại tội phạm khác, tội phạm tài sản số không mất đi, nó sẽ phát triển ngày càng tinh vi. Để ngăn loại tội phạm này, cần những loại “vũ khí” mới…

Anh Lăng Trường Chinh, Phó Phòng Kinh tế Xã Vân Nham

Khi AI thành “đồng nghiệp” của cán bộ xã

AI đã bước vào phòng làm việc của cán bộ, công chức xã miền núi. Từ những thao tác nhỏ hằng ngày, công nghệ mở lối đổi mới cách làm việc ở chính quyền cơ sở, giúp công chức giảm áp lực hành chính, dành nhiều thời gian để gần dân và phục vụ dân.