Mỹ có thể thu được 10 tỷ USD từ thương vụ chuyển nhượng TikTok

Chính phủ Mỹ dự kiến sẽ nhận được khoảng 10 tỷ USD phí giao dịch từ các nhà đầu tư như một phần của thỏa thuận bán lại hoạt động tại Mỹ của ứng dụng TikTok.

Theo nguồn tin từ Wall Street Journal, khoản phí này phát sinh sau khi tập đoàn ByteDance của Trung Quốc hoàn tất việc nhượng quyền vận hành ứng dụng video ngắn này cho liên minh các nhà đầu tư Mỹ.

Trước đó, một đạo luật liên bang đã yêu cầu TikTok phải đóng cửa hoặc chuyển nhượng cho chủ sở hữu trong nước ngay từ khi tổng thống Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai. Tuy nhiên, ông Trump đã sử dụng một loạt sắc lệnh hành pháp để gia hạn thời hạn này, đồng thời Nhà Trắng cũng đóng vai trò trung gian thúc đẩy thương vụ cho nhóm nhà đầu tư do Oracle và Silver Lake dẫn đầu.

Dù Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi chính thức về các chi tiết cụ thể, nhưng tổng thống Donald Trump đã nhiều lần ám chỉ về sự tồn tại của khoản phí khổng lồ này trong các phát biểu trước đó. Ông từng nhấn mạnh rằng nước Mỹ xứng đáng nhận được một khoản tiền xứng đáng vì đã tạo điều kiện thực hiện thỏa thuận và ông không muốn bỏ lỡ cơ hội mang lại nguồn lợi kinh tế này cho ngân sách quốc gia. Khoản thu này được giới quan sát đánh giá là một tiền lệ chưa từng có trong các giao dịch sáp nhập và mua lại xuyên biên giới liên quan đến các yếu tố an ninh quốc gia và bảo mật dữ liệu người dùng.

Thực thể mới được thành lập sau thương vụ sẽ có tên gọi là TikTok USDS Joint Venture LLC, chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc kiểm duyệt nội dung và bảo vệ dữ liệu cho người dùng tại thị trường Mỹ. Tổ chức này sẽ được điều hành bởi một hội đồng quản trị gồm 7 thành viên, trong đó đa số là người Mỹ để đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn thông tin theo yêu cầu của chính phủ.

Giám đốc điều hành toàn cầu của TikTok là Shou Chew sẽ giữ một ghế trong hội đồng quản trị để duy trì sự kết nối với tài sản giá trị nhất của ByteDance. Trong khi đó, Adam Presser, người từng đứng đầu bộ phận vận hành và tin cậy của TikTok, sẽ đảm nhận vị trí giám đốc điều hành cho liên doanh tại Mỹ này.

Sự thay đổi về cấu trúc sở hữu và quản trị này được kỳ vọng sẽ chấm dứt những tranh cãi kéo dài về rủi ro dữ liệu liên quan đến nguồn gốc từ Trung Quốc của ứng dụng. Việc thành lập liên doanh tại Mỹ với đội ngũ lãnh đạo nội địa và sự giám sát chặt chẽ từ chính phủ là giải pháp trung hòa để duy trì sự hoạt động của một nền tảng mạng xã hội có hàng trăm triệu người dùng. Thương vụ này không chỉ đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của TikTok tại Bắc Mỹ mà còn cho thấy cách thức chính quyền Mỹ sử dụng các công cụ kinh tế để quản lý các rủi ro công nghệ trong kỷ nguyên mới.

Theo Reuters