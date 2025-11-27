Tại sao ô tô đang dần loại bỏ Apple CarPlay?

Sự thay đổi này xoay quanh thực tế rằng ô tô ngày nay vốn đã được trang bị công nghệ cao, với hệ thống tích hợp riêng cho điều hướng, lệnh giọng nói và điều khiển các chức năng khác của xe.

Trong kỷ nguyên mà điện thoại thông minh luôn bên cạnh, việc tích hợp các chức năng của iPhone vào hệ thống thông tin giải trí trên ô tô dường như là một tính năng không thể thiếu. Hầu hết các phương tiện hiện đại đều đi kèm với khả năng kết nối dễ dàng với Apple CarPlay và Android Auto. Tuy nhiên, một số nhà sản xuất ô tô không còn coi đây là một nhu cầu thiết yếu nữa. Một số hãng chưa bao giờ cung cấp tích hợp CarPlay và những hãng từng hỗ trợ lại đang cân nhắc loại bỏ hoàn toàn.

Các nhà sản xuất xe điện như Tesla và Rivian chưa bao giờ hỗ trợ Apple CarPlay. General Motors (GM), một hãng xe lớn, từng hỗ trợ nhưng sẽ ngừng cung cấp chức năng này trên tất cả các mẫu xe mới trong tương lai. Ngay cả BMW cũng không coi CarPlay là quan trọng đối với người lái. Sự thay đổi này xoay quanh thực tế rằng ô tô ngày nay vốn đã được trang bị công nghệ cao, với hệ thống tích hợp riêng cho điều hướng, lệnh giọng nói và điều khiển các chức năng khác của xe. Trong khi Apple CarPlay từng được xem là sáng tạo, giờ đây nó chỉ là một trong nhiều hệ thống kỹ thuật số.

Không ngạc nhiên, sự thay đổi này không phải lúc nào cũng nhận được sự đón nhận tốt nhất. Người tiêu dùng quen thuộc với điện thoại thông minh của họ và muốn sử dụng các hệ thống đã được cá nhân hóa khi đang lái xe. Tuy nhiên, một số nhà sản xuất ô tô cảm thấy rằng tích hợp CarPlay không chỉ không cần thiết mà còn có thể làm gián đoạn sự liền mạch của công nghệ nội bộ trên xe.

GM đi đầu xu hướng từ bỏ CarPlay

GM đã thông báo vào cuối năm 2025 rằng các phương tiện mới sẽ không còn hỗ trợ Apple CarPlay hoặc Android Auto nữa. Kế hoạch này sẽ bắt đầu áp dụng với xe điện, sau đó lan sang các dòng xe chạy bằng xăng. Lý do là GM đang tập trung vào hệ thống nội bộ của mình và muốn người lái dựa vào đó cho tất cả các nhu cầu của họ, thay vì phải chuyển đổi qua lại giữa hệ thống của xe và CarPlay.

Hơn nữa, GM đang nhắm đến việc tích hợp hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) Google Gemini vào các hệ thống nội bộ trên xe bắt đầu từ năm 2026. Mặc dù công nghệ AI có thể gây tranh cãi đối với một số người, đây vẫn là một bước tiến quan trọng. GM còn nhìn xa hơn trong tương lai phần mềm ô tô của mình, hứa hẹn mẫu Escalade IQ 2028 sẽ cung cấp một nền tảng phần cứng và phần mềm thế hệ tiếp theo cho một số khả năng lái xe tự hành.

Trong khi đó, hãng xe Đức BMW vẫn hỗ trợ Apple CarPlay nhưng tuyên bố sẽ không sử dụng phiên bản mới CarPlay Ultra. BMW cho biết dữ liệu thu thập được từ xe cho thấy CarPlay không thực sự quan trọng đối với người lái, vì họ ưu tiên sử dụng hệ thống điều hướng nội bộ của BMW hơn.

Tesla và Rivian phát triển hệ thống riêng

Công ty xe điện non trẻ Rivian chưa bao giờ cung cấp hỗ trợ CarPlay hoặc Android Auto. Rivian giải thích rằng họ đã có một hệ thống nội bộ rất toàn diện, cho phép người lái xử lý hầu hết các chức năng của xe thông qua màn hình tích hợp hoặc lệnh thoại. Nếu hỗ trợ CarPlay, người lái sẽ phải thoát khỏi CarPlay để vào hệ thống Rivian cho các chức năng cụ thể, rồi lại quay lại CarPlay, điều mà công ty không muốn.

Tương tự, Tesla cũng chưa bao giờ cung cấp hỗ trợ cho các hệ thống điện thoại thông minh, ngoài các chức năng cơ bản như gọi điện và phát nhạc qua Bluetooth. Tesla luôn giữ trọng tâm vào phần mềm nội bộ của xe. Tuy nhiên, điều này có thể sắp thay đổi: Các báo cáo gần đây cho thấy Tesla đang làm việc để tích hợp CarPlay vào xe điện của mình.

Ô tô hiện đại chắc chắn là một sản phẩm công nghệ cao và có thể hiểu được tại sao một số nhà sản xuất ô tô muốn ưu tiên công nghệ riêng của họ cho người lái, thay vì sử dụng ứng dụng bên thứ ba. Tuy nhiên, nhiều người tiêu dùng đã gắn bó với Apple CarPlay và Android Auto, thậm chí coi đây là điều kiện tiên quyết khi mua xe. Hành vi của người tiêu dùng trong tương lai có thể sẽ quyết định liệu những động thái từ bỏ CarPlay của các công ty này có mang lại lợi ích hay không.