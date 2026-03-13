Đừng than phiền giá MacBook, laptop thời nay thực tế đang rẻ chưa từng có

Vào đầu những năm 1980, người dùng phải chi trả một khoản tiền tương đương một chiếc xe hơi chỉ để sở hữu một chiếc máy tính.

Nếu nhìn vào mức giá của các dòng máy tính cao cấp hiện nay, bạn có thể vội vã kết luận rằng laptop đang trở nên đắt đỏ một cách phi lý. Điển hình như chiếc MacBook Pro 16 inch trang bị chip M3 Pro có giá khởi điểm 2.699 USD, hay Lenovo ThinkPad P16 Gen 2 bắt đầu từ 2.539 USD. Cả hai đều dễ dàng vượt ngưỡng 3.000 USD nếu người dùng nâng cấp thêm cấu hình.

Tuy nhiên, nếu so sánh với những gì diễn ra vào thập niên 80, bạn sẽ thấy mức giá hiện tại vẫn còn rất dễ chịu. Vào thời điểm đó, khái niệm về máy tính xách tay vẫn còn sơ khai và những thiết bị này kém ấn tượng hơn nhiều so với cả những chiếc máy tính giá rẻ nhất hiện nay.

Chiếc laptop hiện đại đầu tiên với thiết kế nắp gập là GRiD Compass 1101, ra mắt năm 1982 với mức giá tối thiểu là 8.150 USD. Con số khổng lồ này khiến đối tượng khách hàng mục tiêu là các chuyên gia kinh doanh khó lòng tiếp cận số lượng lớn, thay vào đó máy chủ yếu được sử dụng bởi NASA và quân đội Mỹ.

Thiết bị đời đầu này chỉ có màn hình 6 inch với độ phân giải khiêm tốn 320x240, đồng thời thiếu hụt các thành phần cơ bản như ổ đĩa mềm hay ổ cứng. Ngay cả khi công nghệ tiến bộ hơn vào cuối thập niên 80, laptop vẫn là món đồ xa xỉ chỉ dành cho doanh nghiệp hoặc những cá nhân cực kỳ giàu có.

Một ví dụ tiêu biểu là chiếc Macintosh Portable của Apple ra mắt năm 1989 với giá 6.500 USD, hay Toshiba T3100 năm 1986 có giá 6.899 USD. Đáng chú ý, chiếc máy tính của Toshiba thậm chí không có pin và luôn phải cắm điện để hoạt động.

Để thấy rõ sự khác biệt, hãy nhìn vào một chiếc Asus Vivobook Go Slim hiện nay có giá chỉ khoảng 230 USD nhưng sở hữu bộ vi xử lý mạnh mẽ, bộ nhớ lưu trữ SSD 128 GB và màn hình Full HD sắc nét. Rõ ràng, một thiết bị giá rẻ ở thời điểm hiện tại vẫn vượt trội về nhiều mặt so với những siêu phẩm trị giá hàng ngàn USD của bốn mươi năm trước.

Tuy nhiên, việc so sánh trực tiếp con số trên nhãn giá vẫn chưa phản ánh toàn bộ sự thật nếu chúng ta bỏ qua yếu tố lạm phát. Giá trị của đồng tiền luôn giảm theo thời gian, vì vậy mức giá từ những năm 80 cần được điều chỉnh theo giá trị thực tế của năm 2026.

Nếu tính toán lại, mức giá 8.150 USD của năm 1982 sẽ tương đương với khoảng 27.190 USD ngày nay. Tương tự, chiếc máy tính của Apple vào năm 1989 sẽ có giá trị xấp xỉ 16.880 USD theo tỷ giá hiện tại. Hãy tưởng tượng bạn phải chi trả một khoản tiền tương đương một chiếc xe hơi chỉ để sở hữu một chiếc máy tính vào thời đó.

Tổng kết lại, khi xem xét dưới góc độ kinh tế và giá trị sử dụng, khoảng cách giữa các mẫu máy tính cũ và hiện đại ngày càng nới rộng. Các dòng máy hiện nay không chỉ rẻ hơn về mặt con số mà còn mang lại giá trị sử dụng gấp nhiều lần. Sự phát triển của dây chuyền sản xuất và công nghệ bán dẫn đã thực sự biến những công cụ làm việc xa xỉ trở thành thiết bị phổ thông cho tất cả mọi người.

Theo BGR