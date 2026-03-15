MacBook Neo là đòn đánh trực diện của Apple đối với thị trường Chromebook

Trong nhiều năm qua, Chromebook đã thống trị phân khúc máy tính xách tay giá rẻ dành cho giáo dục và văn phòng cơ bản. Tuy nhiên, sự xuất hiện của MacBook Neo đã thiết lập một tiêu chuẩn mới cho dòng máy dưới 599 USD khi sở hữu chất lượng hoàn thiện cao cấp cùng bộ vi xử lý mạnh mẽ.

Dù những người tìm kiếm một thiết bị siêu rẻ ở mức 150 USD có thể không mấy bận tâm, nhưng với những ai sẵn sàng chi khoảng 500 USD, việc từ chối một chiếc Mac là điều rất khó khăn. Thực tế cho thấy ngay cả những chiếc Chromebook đắt tiền nhất cũng khó lòng so bì được với vẻ ngoài sang trọng và độ bền bỉ mà Apple đã dày công xây dựng.

Sự khác biệt rõ rệt nhất nằm ở hệ điều hành khi macOS mang lại trải nghiệm hoàn thiện hơn hẳn so với ChromeOS. Chromebook về bản chất được thiết kế để hoạt động phụ thuộc vào internet và các dịch vụ đám mây của Google, khiến việc làm việc ngoại tuyến trở nên kém hiệu quả.

Thêm vào đó, kho ứng dụng trên ChromeOS khá hạn chế khi những công cụ chuyên nghiệp như Adobe Photoshop không thể hoạt động đầy đủ như trên macOS. Các đánh giá sớm cho thấy MacBook Neo xử lý mượt mà các tác vụ chỉnh sửa ảnh và video, điều mà hầu hết các dòng Chromebook cùng tầm giá thường phải chào thua trước áp lực xử lý nặng.

Về hiệu năng, Apple khẳng định chip A18 Pro trên MacBook Neo vượt trội hơn hẳn so với Intel Core Ultra 5 trong các tác vụ duyệt web và xử lý trí tuệ nhân tạo cục bộ. Việc Apple kiểm soát chặt chẽ cả phần cứng lẫn phần mềm giúp thiết bị đạt được hiệu suất tối ưu mà các dòng máy chạy Windows hay ChromeOS khó lòng chạm tới trong cùng phân khúc.

Ngay cả khi người dùng cố gắng tìm kiếm một chiếc Chromebook có màn hình OLED hay dung lượng RAM lớn, mức giá của chúng thường đẩy lên cao đến mức việc mua một chiếc MacBook Air tân trang hoặc các dòng chạy chip M2, M3 trở nên hợp lý hơn nhiều.

Apple đang nhắm thẳng MacBook Neo vào thị trường giáo dục với mức giá ưu đãi chỉ từ 499 USD. Sinh viên sẽ nhận được một thiết bị có vỏ nhôm nguyên khối, bàn phím và bàn di chuột chất lượng, cùng bộ vi xử lý thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả dòng M1 danh tiếng. Chỉ cần chi thêm 100 USD, người dùng có thể nâng cấp bộ nhớ lên 512GB và sở hữu thêm tính năng bảo mật Touch ID tiện lợi. Dù thiếu vắng công nghệ Force Touch hay dải màu P3 rực rỡ, nhưng chất lượng hiển thị của màn hình LCD 13 inch và hệ thống loa vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn.

Tổng kết lại, MacBook Neo đang trở thành lựa chọn hàng đầu cho những người dùng phổ thông mong muốn một thiết bị đồng hành lâu dài. Với sự hỗ trợ đầy đủ từ hệ sinh thái macOS và khả năng vận hành bền bỉ theo năm tháng, đây chính là giải pháp thay thế hoàn hảo cho những dòng laptop vốn thường xuống cấp nhanh chóng chỉ sau vài năm sử dụng.

