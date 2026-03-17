Gần 100 phiên livestream “cầm tay chỉ việc” hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế online

Chuỗi khoảng 100 phiên livestream tổ chức liên tục đến hết tháng 4/2026, với sự tham gia của gần 100 chuyên gia hướng dẫn trực tuyến, hỗ trợ hộ kinh doanh thực hành từng bước ghi sổ, lập tờ khai và nộp thuế online thuận lợi.

Chương trình Bình dân học vụ kê khai - Cầm tay chỉ việc giúp Hộ kinh doanh ghi chép sổ sách, kê khai nộp thuế thành công do MISA phối hợp triển khai với chuỗi gần 100 phiên livestream hướng dẫn trực tuyến, nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh thực hành kê khai và nộp thuế theo quy định mới.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Lê Hồng Quang, Tổng giám đốc MISA cho biết tên gọi “Bình dân học vụ kê khai” được lấy cảm hứng từ phong trào Bình dân học vụ. Mục tiêu của chương trình là giúp các hộ kinh doanh thuộc diện kê khai, nộp thuế trong quý I/2026 nắm rõ quy định và thực hiện thuận lợi, đúng pháp luật.

Bà Nguyễn Thu Trà, Trưởng Ban Quản lý tuân thủ và hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế cho rằng chương trình góp phần đưa quy định pháp luật về thuế đến gần hơn với người nộp thuế, giúp các hộ kinh doanh hiểu đúng và thực hiện đúng nghĩa vụ kê khai, nộp thuế theo quy định.

Gần 100 đơn vị kế toán, đại lý thuế, chuyên gia trực tiếp tư vấn, giải đáp

Theo bà Bùi Thị Trang, Giám đốc Khối Giải pháp Bán lẻ của MISA, chương trình được triển khai như một chuỗi hoạt động hỗ trợ quy mô lớn, tổ chức liên tục đến hết tháng 4/2026, kết hợp cả hình thức trực tuyến và trực tiếp để người nộp thuế ở nhiều địa phương có thể dễ dàng tiếp cận.

Trên nền tảng trực tuyến, chương trình triển khai chuỗi livestream “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn từng bước ghi chép sổ sách, lập tờ khai và nộp thuế.

Tổng cộng 97 phiên livestream được tổ chức tại fanpage MISA eShop với 2 khung giờ cố định mỗi ngày từ 10h đến 12h và từ 20h đến 22h. Gần 100 đơn vị kế toán dịch vụ, đại lý thuế cùng các chuyên gia tham gia trực tiếp tư vấn, giải đáp vướng mắc cho hộ kinh doanh.

Đồng thời, các ngân hàng đối tác hỗ trợ giải pháp thanh toán và tư vấn mở tài khoản, góp phần giúp hộ kinh doanh ghi nhận doanh thu, chi phí minh bạch và thực hiện nghĩa vụ thuế thuận lợi.

Nội dung các buổi hướng dẫn được thiết kế theo từng lĩnh vực phổ biến như bán lẻ, ăn uống, dịch vụ và thương mại để người kinh doanh dễ dàng áp dụng vào thực tế.

Sau một tuần triển khai, chương trình đã tiếp cận hơn 1 triệu hộ kinh doanh trên các nền tảng trực tuyến và giải đáp hơn 3.000 câu hỏi liên quan đến chính sách và quy trình kê khai thuế. Hình thức tương tác trực tiếp giúp người kinh doanh không chỉ nắm được quy định mà còn có thể thực hành từng bước kê khai và nộp thuế.

Đồng thời, chương trình xây dựng cổng thông tin hỗ trợ với hệ thống tài liệu hướng dẫn đa dạng như bài viết chuyên môn, infographic, video và tài liệu nghiệp vụ được thiết kế dễ hiểu, dễ thực hành. Nội dung được đăng tải trên các nền tảng như website misaeshop.vn, fanpage MISA eShop và kênh TikTok MISA eShop, giúp hộ kinh doanh có thể tìm hiểu và thực hành kê khai thuế mọi lúc, mọi nơi.