Lịch trình hàng ngày của Elon Musk có gì đặc biệt?

Tuy mang danh tỷ phú với lịch trình dày đặc, ông trùm người Nam Phi này vẫn có những thói quen hàng ngày khá tương đồng với người bình thường.

Elon Musk, người đàn ông bận rộn nhất hành tinh, hiện là CEO của đế chế SpaceX, Tesla, nền tảng mạng xã hội X, đồng thời là cha của ít nhất 14 người con. Với khối tài sản ròng trị giá 491 tỷ USD theo Forbes, ông hiện là người giàu nhất thế giới. Musk nhiều lần khẳng định thành công này không đến từ việc làm việc 40 giờ một tuần mà từ lịch trình làm việc khắc nghiệt, đôi khi lên đến 120 giờ mỗi tuần.

Tuy mang danh tỷ phú với lịch trình dày đặc, ông trùm người Nam Phi này vẫn có những thói quen hàng ngày khá tương đồng với người bình thường, bao gồm sở thích ăn đồ ngọt vào buổi sáng và thói quen lướt mạng xã hội.

Dưới đây là cái nhìn chi tiết về một ngày điển hình của Elon Musk, được tổng hợp từ các cuộc phỏng vấn và bài đăng cá nhân của ông trong những năm qua.

Khởi đầu ngày mới cùng chiếc điện thoại

Musk cho biết ông thường đi ngủ vào khoảng 3 giờ sáng và ngủ sáu tiếng mỗi đêm, vì vậy ông thường thức dậy vào khoảng 9 giờ sáng mỗi ngày. Về bữa sáng, ông chia sẻ với tờ The Wall Street Journal vào năm 2023 rằng ông từng ăn "một chiếc bánh rán mỗi sáng" (có thể là một câu đùa) nhưng gần đây hơn, trong chương trình "The Katie Miller Podcast" phát sóng vào tháng 12/2025, ông đã cập nhật thói quen của mình: bữa sáng điển hình là "bít tết, trứng và cà phê".

Giống như nhiều người khác, ngày của Musk thường bắt đầu bằng chiếc điện thoại trên tay. Mặc dù ông từng mô tả đây là "một thói quen tồi tệ" mà ông muốn từ bỏ, nhưng tính đến năm 2023, ông vẫn thức dậy và lập tức kiểm tra điện thoại để đề phòng trường hợp khẩn cấp. Nếu nhìn vào tần suất đăng bài trên X - thường xuyên vào những giờ giấc bất thường- có thể thấy thói quen này vẫn tiếp diễn. Trong cuốn tiểu sử "Elon Musk", ông từng chia sẻ: "Có những ngày tôi thức dậy và vào Twitter để xem nó còn hoạt động không".

Ngoài ra, một phần quan trọng trong thói quen buổi sáng của ông chính là tắm rửa. Trong phiên hỏi đáp trên Reddit năm 2015, Elon Musk từng cho rằng tắm là việc có tác động tích cực nhất đến cuộc sống hàng ngày của ông.

Việc đi lại hàng ngày của Musk

Là CEO của Tesla, không có gì ngạc nhiên khi Musk có nhiều hơn một lựa chọn cho việc đi lại hàng ngày. Khi được hỏi về việc lựa chọn giữa lái một chiếc Cybertruck không có chế độ lái tự động hoặc một chiếc Tesla Model S có công nghệ tự lái, Musk đã trả lời rằng đó là một lựa chọn ông phải đối mặt "mỗi ngày".

Về việc tập luyện, Musk đã trải qua nhiều thăng trầm. Năm 2021, ông nói với Joe Rogan rằng ông sẽ tránh tập thể dục hoàn toàn nếu có thể. Tuy nhiên, vào giữa năm 2023, trong bối cảnh tin đồn về cuộc đối đầu với Mark Zuckerberg lan truyền, ông lại tuyên bố mình "tập tạ rất chăm chỉ gần như mỗi ngày", khác xa với chia sẻ trước đó rằng ông chỉ tập thể dục bằng cách "bế con và ném chúng lên không trung".

Bữa trưa vội vàng và tình yêu với Hamburger

Musk thường bỏ bữa trưa hoặc chỉ ăn một ít đồ ăn nhẹ vào bữa giữa trưa. Trong chương trình podcast năm 2025, ông tiết lộ các món ăn "kiểu Mỹ" như bánh mì kẹp thịt và pizza là những món ông yêu thích nhất.

Ông nói thêm: "Nếu phải nói rằng chỉ có một thứ duy nhất bạn có thể có cho đến hết đời... có lẽ đó sẽ là một chiếc bánh mì kẹp thịt phô mai, bởi vì bánh mì kẹp thịt phô mai rất tuyệt vời. Đó là một phát minh thiên tài". Không ngạc nhiên khi nhà hàng Tesla Diner của ông ở Hollywood có món burger chiếm vị trí nổi bật trong thực đơn.

Ngày làm việc “siêu dài” và giấc ngủ trên sàn văn phòng

Đôi khi Musk sống ở những nơi mà ông làm việc. Ảnh: Business Insider.

Elon Musk đã nhiều lần thừa nhận rằng điều hành nhiều công ty không hề dễ dàng. Ông chia thời gian giữa các công ty tùy thuộc vào "tình huống khủng hoảng hiện tại". Một lần, ông đã làm chứng trong một vụ kiện vào buổi sáng, tham dự một sự kiện tại nhà máy Tesla ở Nevada vào buổi tối, làm việc với Tesla về AI vào ban đêm — và sau đó đến trụ sở Twitter lúc nửa đêm.

Ông chia sẻ với tờ Wall Street Journal vào năm 2023: "Tôi đi ngủ, thức dậy, làm việc, đi ngủ, thức dậy, làm việc - làm như vậy bảy ngày một tuần". Tuy nhiên, ông bày tỏ hy vọng rằng một khi X đi đúng hướng, công việc sẽ dễ quản lý hơn so với SpaceX hay Tesla. Trong cuộc họp báo cáo thu nhập của Tesla vào tháng 4/2024, Musk cho biết: "Tesla chiếm phần lớn thời gian làm việc của tôi và tôi làm việc hầu như tất cả các ngày trong tuần. Tôi hiếm khi được nghỉ một buổi chiều Chủ nhật".

Vị tỷ phú này thường đi ngủ vào khoảng 3 giờ sáng và cố gắng ngủ ít nhất sáu tiếng mỗi đêm, một sự cải thiện so với mức gần như không ngủ trước đây. Mặc dù không ngủ đủ tám tiếng mỗi đêm, Elon Musk đã tăng thời gian ngủ của mình và chia sẻ với CNBC vào tháng 5 năm 2023 rằng ông không còn thức trắng đêm nữa. Ông có tiền sử ngủ trên sàn văn phòng và nhà máy Tesla và thậm chí sau khi mua lại Twitter (nay là X) vào năm 2022, ông gần như chuyển đến trụ sở chính tại San Francisco, thỉnh thoảng ngủ nhờ trên chiếc ghế sofa trong thư viện.

Theo Business Insider