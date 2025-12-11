Việc chuyển dữ liệu từ Android sang iOS sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều

Việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng di chuyển dữ liệu có thể là một bước đi chiến lược nhằm giảm bớt áp lực pháp lý và thúc đẩy một môi trường công nghệ mở hơn.

Trong nhiều năm trở lại đây, người dùng hệ điều hành Android và iOS đã có sẵn các công cụ chuyển đổi dữ liệu khi quyết định chuyển đổi thiết bị. Các ứng dụng như Move to iOS cho phép người dùng chuyển hầu hết nội dung quan trọng – bao gồm ứng dụng, danh bạ, lịch, nhật ký cuộc gọi, ảnh, video, tài khoản email, lịch sử tin nhắn, ghi âm giọng nói, tin nhắn SMS và nội dung WhatsApp – từ hệ điều hành này sang hệ điều hành kia một cách tương đối dễ dàng.

Cả Apple và Google đều liên tục cập nhật các ứng dụng chuyển đổi này, không chỉ nhằm thu hút khách hàng mới mà còn để đảm bảo người dùng có trải nghiệm mượt mà khi di chuyển giữa hai hệ sinh thái công nghệ lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, có vẻ như sự hợp tác giữa hai gã khổng lồ này sắp được nâng lên một tầm cao mới.

Theo báo cáo từ 9to5Google, bản demo Android Canary mới nhất cho thấy Apple và Google đang nỗ lực hết sức để làm cho việc chuyển đổi giữa các thiết bị Android và iPhone trở nên đơn giản và thuận tiện hơn nữa.

Nguồn tin từ 9to5Google tiết lộ rằng cả Apple và Google đang tích cực phối hợp để việc chuyển dữ liệu (và hỗ trợ các loại dữ liệu mới) giữa Android và iOS được cải thiện ngay trong quá trình thiết lập thiết bị. Điều này có ý nghĩa rất lớn: nếu một người đang dùng Google Pixel và quyết định mua một chiếc iPhone (hoặc ngược lại), họ vẫn có thể di chuyển dữ liệu của mình mà không cần phải thực hiện quá nhiều bước bổ sung hoặc phức tạp. Mục tiêu là tạo ra trải nghiệm liền mạch, giảm thiểu rào cản chuyển đổi cho người dùng.

Google đã bắt đầu thử nghiệm tính năng này với Android Canary 2512 trên tất cả các thiết bị Pixel. Trong khi đó, tính năng tương tự dự kiến sẽ xuất hiện trong bản beta dành cho nhà phát triển của iOS 26 sắp tới. Vì Apple dự kiến phát hành iOS 26.2 trong những ngày tới, nhiều khả năng sự hợp tác này sẽ được chính thức ra mắt cùng bản cập nhật iOS 26.3 vào khoảng giữa tháng 2. Quá trình thử nghiệm beta dành cho Apple có thể bắt đầu ngay trong tuần tới.

Hiện tại, vẫn chưa rõ Apple và Google có thể cải thiện quá trình chuyển đổi giữa các hệ điều hành đến mức nào. Tuy nhiên, việc hai công ty thường xuyên cạnh tranh gay gắt này lại hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi hệ điều hành được xem là điều tất yếu, đặc biệt trong bối cảnh cả hai đều đang chịu sự giám sát chống độc quyền từ nhiều chính phủ khác nhau trên toàn cầu. Việc giảm rào cản chuyển đổi là một cách để đáp ứng các yêu cầu về cạnh tranh công bằng.

Ngoài ra, sự hợp tác này diễn ra sau khi Google gần đây thông báo rằng điện thoại Pixel có thể sử dụng giao thức truyền tệp nhanh AirDrop của Apple với các thiết bị của Apple, mặc dù Apple vẫn chưa bình luận hay gỡ bỏ giải pháp thay thế của Google. Việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng di chuyển dữ liệu có thể là một bước đi chiến lược nhằm giảm bớt áp lực pháp lý và thúc đẩy một môi trường công nghệ mở hơn.

Theo BGR