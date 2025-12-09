Đẹp thôi chưa đủ, iPhone Air mất giá 'kinh hoàng' trên sàn điện thoại cũ

Chỉ sau 10 tuần có mặt trên thị trường, iPhone Air đang trở thành mẫu iPhone mất giá nhanh nhất trong vài năm trở lại đây, theo dữ liệu từ SellCell - nền tảng mua bán smartphone đã qua sử dụng tại Mỹ.

Trong khi đó, các mẫu iPhone thuộc dòng 17 series giữ giá khá tốt và thậm chí vượt trội so với iPhone 16 ở cùng mốc thời gian. Việc iPhone Air rớt giá mạnh đã tạo ra khoảng cách đáng lo ngại về giá trị bán lại so với phần còn lại của hệ sinh thái iPhone.

Hai phiên bản iPhone Air dung lượng cao có tỷ lệ mất giá lần lượt là 45% và 47,7%. Số liệu: SellCell.

Báo cáo của SellCell cho thấy các mẫu iPhone 17 tiêu chuẩn, Pro và Pro Max ghi nhận mức khấu hao trung bình khoảng 34,6% sau 10 tuần, tốt hơn thế hệ iPhone 16 với 39% và iPhone 14 với 36,6%. Trong đó, iPhone 17 Pro và Pro Max tiếp tục là điểm sáng khi tỷ lệ mất giá được giữ dưới 40%. Nổi bật nhất là iPhone 17 Pro Max 256GB, chỉ mất khoảng 26,1% giá trị, trở thành thiết bị giữ giá tốt nhất trong toàn bộ dải sản phẩm năm nay.

Ngược lại, iPhone Air lại là “cừu đen” trong bức tranh chung. Dòng máy siêu mỏng mới của Apple ghi nhận mức mất giá trung bình lên đến 44,3%, dao động từ hơn 40% đến gần 48% tùy dung lượng. Cá biệt là iPhone Air 1TB mất đến 47,7% giá trị chỉ sau 10 tuần, được ghi nhận là mức rớt giá mạnh nhất của một mẫu iPhone trong giai đoạn đầu mở bán kể từ năm 2022 đến nay.

Nếu so với các thế hệ trước, iPhone Air lại càng lép vế. Dòng máy này mất giá nhiều hơn khoảng 12,4% so với iPhone 15, 7,7% so với iPhone 14 và 5,3% so với iPhone 16 ở cùng mốc 10 tuần. Trong khi đó, iPhone 15 vẫn là “vua giữ giá” với mức khấu hao trung bình chỉ khoảng 31,9%, tiếp tục dẫn đầu trong số các thế hệ iPhone gần đây.

So với những thế hệ đi trước như 16 series hay 15 series, iPhone Air vẫn lép vế về độ giữ giá. Ảnh: CNET.

Một điểm đáng chú ý là trong khi mức mất giá của dòng iPhone 17 series có dấu hiệu chững lại từ tuần thứ 10, thì iPhone Air vẫn tiếp tục suy giảm. Giới phân tích cho rằng tâm lý thị trường đối với Air còn nhiều dè dặt, khi thiết kế siêu mỏng và cấu trúc phức tạp khiến các bên thu mua lo ngại về chi phí sửa chữa và độ bền về sau. Điều này buộc các cửa hàng phải đưa ra mức giá mua lại một cách thận trọng hơn, kéo giá trị bán lại xuống thấp. Bên cạnh đó, việc rớt giá sâu cũng cho thấy nhu cầu bán lại bất thường của iPhone Air so với các mẫu khác của nhà Apple.

Trong bối cảnh giá iPhone ngày càng cao, yếu tố giữ giá trở thành một phần quan trọng trong bài toán mua sắm của người tiêu dùng. Với việc mất gần một nửa giá trị chỉ sau vài tuần bán ra, iPhone Air đang đứng trước nguy cơ trở thành chiếc smartphone đẹp nhưng có số phận “hẩm hiu” bậc nhất trong gia đình Apple.